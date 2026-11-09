Công an xác minh người trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m² ở Ninh Bình

TPO - Trước diễn biến bất thường, chính quyền địa phương đã yêu cầu công an vào cuộc xác minh.

Sáng 9/11, trao đổi với Tiền Phong, đại diện UBND xã Lý Nhân (tỉnh Ninh Bình) cho biết, địa phương đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế và đơn vị tổ chức đấu giá kiểm tra, xác minh việc 11 lô đất được trả giá bất thường tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Phiên đấu giá đất ngày 7/11 tại xã Lý Nhân. Ảnh: CTV.

Trước đó, ngày 7/11, UBND xã Lý Nhân phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Hưng, Chi nhánh Ninh Bình tổ chức đấu giá quyền sử dụng 70 lô đất thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (cũ), nay thuộc xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình.

Các thửa đất có diện tích từ 110m² đến gần 200m², tổng diện tích khu đất là 8.798,5m². Tổng giá trị khởi điểm của 70 lô đất khoảng 72,9 tỷ đồng.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp qua nhiều vòng. Cuộc đấu giá tiếp tục cho đến khi không còn người tham gia yêu cầu trả giá tiếp; người có mức trả giá cao nhất được xác định là người trúng đấu giá theo quy chế.

Theo quy định, bước giá tại vòng thứ nhất là 3 triệu đồng/m², từ vòng thứ hai trở đi là 1 triệu đồng/m². Tiền đặt trước dao động từ 249-576 triệu đồng/hồ sơ. Người tham gia có thể đăng ký đấu giá nhiều lô đất nhưng phải nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tương ứng với từng thửa đất.

Phiên đấu giá có 73 người tham gia. Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý xuất hiện khi có tới 11 lô đất được trả giá ở mức bất thường, từ 850 triệu đồng đến 1,468 tỷ đồng/m², cao gấp hàng chục, thậm chí hơn 100 lần so với giá khởi điểm tại một số lô.

Đáng chú ý, lô đất ký hiệu LK-015, diện tích 120m², có giá khởi điểm gần 9,2 triệu đồng/m², tiền đặt trước gần 331 triệu đồng, nhưng mức trả giá được ghi nhận lên tới 1,468 tỷ đồng/m². Nếu tính theo diện tích toàn bộ thửa đất, giá trị tương ứng lên tới hơn 176 tỷ đồng.

Người dân tại thời điểm đấu giá đất. Ảnh: CTV.

Mức trả giá này tạo ra khoảng cách rất lớn so với giá trị khởi điểm cũng như mặt bằng giá đất tại khu vực, đặt ra nhiều vấn đề cần được làm rõ về cách thức trả giá, việc tuân thủ quy chế và tính hợp lệ của các phiếu trả giá. Đáng nói, những mức trả giá cao bất thường không chỉ gây nhiễu thông tin thị trường, mà còn có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ tài sản đấu giá là UBND xã Lý Nhân và những người có nhu cầu mua đất thực sự.

Theo đại diện UBND xã Lý Nhân, trước khi tổ chức phiên đấu giá, địa phương đã khảo sát và xác định giá đất tại khu vực này khoảng 17-20 triệu đồng/m². Vì vậy, việc xuất hiện mức trả giá lên tới hàng trăm triệu, thậm chí gần 1,5 tỷ đồng/m² là diễn biến đặc biệt bất thường.

Hiện địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nguyên nhân, làm rõ bản chất các mức trả giá và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.