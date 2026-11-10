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Biệt thự 860m² 'nâng' khối nhà khỏi mặt đất, hướng ra hồ

Thúy Hiền

TPO - Căn biệt thự rộng 860m² ở Hà Nội được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản. Công trình sử dụng những mảng kính lớn và giải pháp nâng khối nhà khỏi mặt đất nhằm tăng sự kết nối với cảnh quan tự nhiên.

Căn biệt thự tọa lạc tại khu vực có mật độ dân cư thưa thớt, bao quanh là cây xanh và không gian mặt nước. Lợi thế lớn nhất của khu đất là tầm nhìn rộng hướng ra hồ Cầu Bãi, tạo điều kiện để phát triển một công trình nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên.

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Ngay từ đầu, cảnh quan được lựa chọn làm yếu tố định hướng cho phương án kiến trúc. Thay vì tạo nên một công trình nổi bật bằng những chi tiết trang trí cầu kỳ, thiết kế tập trung vào hình khối đơn giản, vật liệu hiện đại và khả năng kết nối giữa không gian bên trong với môi trường xung quanh.

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Biệt thự sử dụng những đường nét vuông vức, bề mặt phẳng và các mảng kính lớn. Hệ kính giúp mở rộng tầm nhìn từ bên trong ra cảnh quan, đồng thời giảm cảm giác ngăn cách giữa không gian ở và thiên nhiên.

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Đá, kim loại và kính là những vật liệu chủ đạo được kết hợp trong công trình. Nếu đá mang đến cảm giác vững chắc, các chi tiết kim loại tạo nên đường nét hiện đại thì kính góp phần làm nhẹ hình khối kiến trúc, tăng tính kết nối với không gian bên ngoài.

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Một điểm đáng chú ý khác là giải pháp nâng khối công trình khỏi mặt đất. Cách xử lý này tạo khoảng cách giữa phần kiến trúc chính và nền đất tự nhiên, giúp tổng thể có cảm giác nhẹ hơn so với những khối xây dựng đặt trực tiếp trên mặt đất.

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Việc nâng khối nhà cũng thể hiện định hướng hạn chế tác động đến cảnh quan hiện hữu, một trong những tiêu chí được đặt ra khi phát triển ý tưởng thiết kế.

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Với tổng diện tích sàn 860m², biệt thự được định hướng trở thành không gian nghỉ dưỡng, nơi người sử dụng có thể tận hưởng tầm nhìn ra hồ và cảnh quan cây xanh xung quanh.

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Công trình cho thấy cách tiếp cận kiến trúc lấy điều kiện tự nhiên làm điểm xuất phát. Từ vị trí khu đất, hướng nhìn đến hình khối và vật liệu, các giải pháp thiết kế đều hướng đến việc tạo nên một không gian nghỉ dưỡng hiện đại nhưng vẫn duy trì sự gắn kết với cảnh quan Sóc Sơn.

D2architects
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