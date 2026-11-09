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Người phụ nữ trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m² ở Ninh Bình nói gì?

Minh Đức

TPO - Người phụ nữ trả mức giá 1,468 tỷ đồng/m² cho một lô đất tại phiên đấu giá ở xã Lý Nhân (Ninh Bình) cho biết đã ghi nhầm giá do hiểu sai cách tính. Đáng chú ý, dù phát hiện sai sót, đấu giá viên xin lại phiếu khi chưa công bố kết quả, bà vẫn được xác định trúng đấu giá.

Liên quan đến việc 11 lô đất được trả giá bất thường, từ 850 triệu đồng đến 1,468 tỷ đồng/m² tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình ngày 7/11, trao đổi với Tiền Phong bà H.T.N.L. (SN 1984, trú tại phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình), một trong những người tham gia đấu giá, cho biết, về mức giá đặc biệt cao mà mình ghi trong phiếu trả giá.

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Khu đất đấu giá tại xã Lý Nhân.

Theo bà L., bà tham gia phiên đấu giá với mục đích mua đất để tích lũy tài sản. Tại phiên đấu giá, bà đăng ký trả giá hai lô đất ký hiệu LK01-5 và LK02-9. Tuy nhiên, do nhầm lẫn trong cách tính giá, bà đã ghi vào phiếu mức 1,468 tỷ đồng/m² đối với lô LK01-5 và 1 tỷ đồng/m² đối với lô LK02-9. Hai lô đất này có số tiền đặt trước lần lượt là 305 triệu đồng và 294 triệu đồng.

Lý giải về nguyên nhân, bà L. cho biết thời điểm diễn ra phiên đấu giá trời mưa, hội trường đông người, trong khi bản thân có phần chủ quan, không đọc kỹ quy chế. Bà đã nhầm giữa giá trả cho toàn bộ lô đất với giá tính trên mỗi mét vuông, dẫn đến việc ghi mức tiền dự định trả cho cả lô thành đơn giá trên mỗi mét vuông.

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Một góc khu đất vừa tổ chức đấu giá tại xã Lý Nhân.

Đáng chú ý, theo lời kể của bà L., ngay sau khi nhận ra sai sót, bà đã chủ động thông báo với đấu giá viên và đề nghị được nhận lại phiếu trả giá. Thời điểm này, đơn vị tổ chức chưa tiến hành kiểm phiếu, chưa công bố kết quả. Tuy nhiên, bà được hướng dẫn trở về chỗ ngồi chờ giải quyết.

Khi quay lại, bà L. phát hiện kết quả đấu giá đã được hiển thị trên bảng điện tử. Hai mức giá bất thường ghi trong phiếu của bà vẫn được sử dụng để xác định kết quả trúng đấu giá. “Tôi đã đặt cọc gần 600 triệu đồng cho hai lô đất. Đây là sự nhầm lẫn ngoài ý muốn chứ không phải cố tình. Sáng 9/11, tôi đã có buổi làm việc với UBND xã Lý Nhân. Tôi mong chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức đấu giá xem xét lại sự việc, tạo điều kiện để tôi được nhận lại số tiền đặt cọc”, bà L. nói.

Trước đó, ngày 7/11, UBND xã Lý Nhân phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Hưng, Chi nhánh Ninh Bình tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng 70 lô đất thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ (nay là xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình). Các lô đất có diện tích từ 110m² đến gần 200m², tổng diện tích khu đất 8.798,5m². Tổng giá khởi điểm của 70 lô đất là 72,9 tỷ đồng.

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Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp qua nhiều vòng, cho đến khi không còn người tham gia yêu cầu trả giá tiếp. Người có mức giá trả cao nhất được xác định là người trúng đấu giá.

Có 73 người dân tham gia phiên đấu giá. Tuy nhiên, quá trình trả giá xuất hiện diễn biến bất thường khi có tới 11 lô đất được trả ở mức từ 850 triệu đồng đến 1,468 tỷ đồng/m², cao đột biến so với giá khởi điểm. Đáng chú ý, lô đất ký hiệu LK01-5 có diện tích 120m², giá khởi điểm gần 9,2 triệu đồng/m², được trả lên tới 1,468 tỷ đồng/m².

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND xã Lý Nhân cho biết đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế và đơn vị tổ chức đấu giá xác minh việc 11 lô đất được trả giá cao bất thường tại phiên đấu giá trên. Kết quả xác minh sẽ là cơ sở để làm rõ nguyên nhân, diễn biến và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

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#Đấu giá đất #Ninh Bình #Lý Nhân #Sai sót khi trả giá #Giá đất bất thường

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