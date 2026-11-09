Cận cảnh núi rác quá tải ở Ninh Bình khiến người dân sống khổ

TPO - Lượng rác khổng lồ tồn đọng tại Khu liên hợp xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, nhiều năm qua chưa được xử lý triệt để. Những núi rác chất cao, ngày đêm bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi dày đặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực lân cận.

Clip: Người dân bị ảnh hưởng vì ở cạnh Khu liên hợp xử lý rác thải tại phường Đông A, tỉnh Ninh Bình.

Nhiều năm qua, tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu liên hợp xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực đối với những hộ dân sống ở khu vực lân cận.

Không chỉ phải chịu cảnh mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, người dân còn khổ sở vì ruồi muỗi xuất hiện dày đặc, ảnh hưởng trực tiếp đến từng bữa ăn, giấc ngủ.

Bà H. (trú tại tổ dân phố 2 Lương Xá, phường Đông A) bức xúc: "Nhà tôi ở ngay sát khu liên hợp xử lý rác nên nhiều năm nay phải chịu cảnh mùi hôi thối và sống chung với ruồi. Theo chiều gió, có những ngày mùi rác xộc lên nồng nặc, dù đóng kín cửa tôi vẫn thấy khó chịu. Còn ruồi muỗi nhiều đến mức ăn uống cũng khổ sở, nhà có đám cỗ chẳng khác nào ăn lẩu ruồi. Chưa kể, xe chở rác liên tục ra vào làm rơi vãi nước rỉ rác và bánh xe cuốn bùn đất từ trong đường nội bộ ra khiến đoạn đường trước cổng khu liên hợp lúc nào cũng bụi bẩn, hôi thối”.

Bãi chôn lấp của Khu liên hợp xử lý rác thải tại phường Đông A, tỉnh Ninh Bình

Xe chở rác ra vào liên tục cuốn theo bụi đất mù mịt

Khu liên hợp xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định được quy hoạch với tổng diện tích 23ha, trong đó diện tích bãi chôn lấp khoảng 20ha, đưa vào sử dụng từ năm 1999.

Theo báo cáo của Công ty CP Môi trường Nam Định, từ tháng 12/2018, khu liên hợp đã hết diện tích chôn lấp rác. Tuy nhiên, để duy trì hoạt động trong thời gian chờ dự án nhà máy điện rác của Công ty Greenity hoàn thành, bãi chôn lấp liên tục được đào đắp, cơi nới.

Tính từ năm 2018 đến nay, khu xử lý đã 10 lần đào đắp, cơi nới khu vực rác chôn lấp lâu ngày đã sụt lún để tiếp tục tiếp nhận, chôn lấp rác hằng năm. Hiện mặt bằng bãi rác đã cao hơn 5m, ảnh hưởng lớn đến vệ sinh môi trường, đặc biệt là môi trường sống của người dân khu vực xung quanh.

Hiện nay, Khu liên hợp xử lý rác thải vẫn phải tiếp tục tiếp nhận khoảng 300 tấn rác mỗi ngày. Trong đó, khoảng 150 tấn được xử lý làm mùn hữu cơ, 20 tấn đưa vào lò đốt, 130 tấn rác còn lại tiếp tục phải chôn lấp.

Nước rỉ từ bãi chôn lấp rác thấm ra khu vực xung quanh.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Quốc Huy, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Đông A cho biết, trước tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu liên hợp xử lý rác thải, địa phương đã làm việc với Công ty CP Môi trường Nam Định, đồng thời có văn bản đề nghị doanh nghiệp triển khai các biện pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm.

Ông Trịnh Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường Nam Định cho biết, từ tháng 12/2018, khu liên hợp đã hết diện tích chôn lấp rác và theo kế hoạch phải đóng cửa. Việc tiếp tục duy trì hoạt động tiếp nhận, chôn lấp rác tại đây là để chờ dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định hoàn thành.

Cũng từ năm 2018, công ty đã nhiều lần có văn bản gửi UBND tỉnh, đề nghị sớm đưa Nhà máy điện rác Greenity vào hoạt động để đơn vị có thể chấm dứt việc tiếp nhận rác tại khu liên hợp vốn đã quá tải từ lâu.

Cảnh nhếch nhác tại cổng vào Khu liên hợp xử lý rác thải

Về tình trạng bụi bẩn, nước rỉ rác chảy ra từ xe vận chuyển và mùi hôi, ông Thắng cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, công ty đã yêu cầu lái xe giảm tốc độ khi qua các đoạn đường dốc, đường vòng; đồng thời phun rửa xe sau mỗi ca làm việc để hạn chế nước rỉ rác, bùn đất và bụi bẩn phát tán.

Bên cạnh đó, để bảo đảm vệ sinh môi trường, công ty đã thực hiện quy trình xử lý rác thải như rắc vôi bột, san phẳng, đầm nén và phủ đất trên mặt bãi nhằm hạn chế phát tán mùi ra khu vực xung quanh.

Trước đó,liên quan đến dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định, ngày 6/10, Tiền Phong đăng tải bài viết: 'Lụt' tiến độ nhà máy điện rác hơn 1.760 tỷ ở Ninh Bình, phản ánh tình hình triển khai dự án.