Ngư dân Cà Mau bất an vì ‘cọc ngầm’ chắn lối tàu, thuyền ra biển

TPO - Hàng chục trụ bê tông được cắm xuống vùng biển ven bờ quanh khu vực vàm Kênh Mới (tỉnh Cà Mau), trong đó có những trụ thấp ngang mặt nước rất khó quan sát, đặc biệt vào ban đêm. Bãi cọc này trở thành bẫy ngầm với tàu, thuyền của ngư dân ra vào và đánh bắt ven bờ.

Clip: Ngư dân Cà Mau lo mất an toàn khi hàng chục trụ bê tông cắm ở vàm Kênh Mới cản lối ra biển.

Ngư dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản ven bờ tại khu vực đê biển Tây, đoạn vàm Kênh Mới, thuộc địa phận xã Đá Bạc và Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau), lo ngại trước các trụ bê tông cắm dưới biển ven cửa Kênh Mới. Nếu không may tàu thuyền va phải những cọc này nguy cơ bị thủng, hỏng chân vịt.

Theo phản ánh của ngư dân, các trụ cọc ‘mọc’ khoảng 1 năm nay, một số trụ chỉ nhô khỏi mặt nước khoảng 1 gang tay, rất khó nhận diện, đặc biệt ban đêm hoặc khi sóng to, gió lớn, nước lên cao.

Ngư dân Cà Mau lo mất an toàn khi hàng chục trụ bê tông cắm dưới lòng biển bẫy ghe, tàu vào Kênh Mới.

Ông Lê Văn Hùng (ngụ xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) cho biết, người dân trong khu vực thường xuyên phải đưa ghe, vỏ qua khu vực cửa vàm Kênh Mới để ra biển đánh bắt. Tuy nhiên, bãi cọc ngay cửa kênh thành nỗi lo thường trực, có thể đâm thủng ghe.

“Ban đêm không có đèn khi qua khu vực biển này rất nguy hiểm. Không may phương tiện va phải các trụ này, đặc biệt trong điều kiện sóng gió, nguy cơ hư hỏng, lật hoặc chìm ghe rất lớn”, ông Hùng nói.

Qua ghi nhận, có 65 trụ bê tông được cắm xuống biển để chia vùng nuôi vẹm xanh.

Cùng chung nỗi lo, chị Trần Thị Trang (ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) cho biết, mỗi lần điều khiển ghe, vỏ lãi qua bãi cọc đều rất căng thẳng, chỉ sợ va phải cọc ngầm.

Theo lời chị Trang, người dân không rõ việc đóng cọc nhằm phục vụ mục đích gì, nhưng ngay từ khi các trụ cọc xuất hiện đã có nhiều ý kiến phản ánh. Đến nay, các trụ cọc vẫn còn đó, khiến bà con chưa thể yên tâm khi lưu thông. Chị Trang phân tích, giá trị ghe loại nhỏ khoảng 100 triệu đồng, loại lớn hơn 200 triệu đồng, nếu có sự cố thiệt hại về tài sản rất lớn, lấy đi phương tiện mưu sinh của ngư dân. Thực tế đã có trường hợp phương tiện va cọc ngầm gây hư hỏng.

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác định, xử lý những cọc ngầm trên để đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền qua lại vùng biển ven bờ này.

Các trụ cọc được tổ đồng quản lý do UBND xã Đá Bạc thành lập cắm dưới biển.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau cho biết, xã có 2 tổ đồng quản lý để nuôi vẹm xanh trên biển gần bờ. Sau khi được giao vùng biển, 65 cọc bê tông được cắm xuống lòng biển để phân ranh giới vùng nuôi vẹm của mỗi tổ.

Bà Nguyên thừa nhận, qua kiểm tra, có một số trụ bê tông cắm chưa đúng vị trí, quy cách. Xã sẽ làm việc với các tổ đồng quản lý để khắc phục. Dự kiến, việc di dời trụ cắm sai sẽ được thực hiện từ nay đến giữa tháng 12.

Với cọc bê tông cắm thấp dưới mặt nước, uy hiếp an toàn tàu, thuyền, bà Nguyên ghi nhận, sẽ tham mưu UBND xã làm việc với các tổ đồng quản lý để đưa phương án xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.