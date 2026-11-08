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Đường gần 100 tỷ đồng vừa hoàn thành đã bị nứt gãy, bong tróc

Phạm Trường

TPO - Tuyến đường dài 9,4km, được đầu tư 91 tỷ đồng ở Thanh Hóa, xuất hiện hơn 30 điểm lún, nứt, bong tróc mặt nhựa dù mới hoàn thành vài tháng. Nhà thầu đang sửa chữa các vị trí hư hỏng trước khi công trình được nghiệm thu, bàn giao.

Video: Cận cảnh tuyến đường chưa bàn giao đã "chắp vá".

Thời gian gần đây, người dân lưu thông trên tuyến đường ĐT.520D từ xã Như Xuân đi xã Thượng Ninh (Thanh Hóa) không khỏi bất ngờ khi phát hiện nhiều vị trí mặt đường bị lún, nứt gãy, bong tróc. Bởi tuyến đường này mới được hoàn thành.

Theo ghi nhận, dọc tuyến có hàng chục điểm mặt nhựa bị hư hỏng, một số đoạn xuất hiện vệt lún bánh xe, nứt vỡ. Tại các vị trí này, đơn vị thi công đang tiến hành cắt bỏ từng ô mặt đường bị hư hại để sửa chữa, thảm lại lớp bê tông nhựa.

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Hàng chục vị trí trên tuyến đường phải chắp vá do xuống cấp.

Người dân địa phương cho biết, tuyến đường không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương mà còn đóng vai trò kết nối các xã khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa với đường Hồ Chí Minh, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

“Người dân rất phấn khởi khi tuyến đường được đầu tư rộng rãi, đi lại thuận tiện hơn. Tuy nhiên, công trình mới làm chưa lâu đã xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, phải cắt ra để vá lại nên chúng tôi cũng băn khoăn về chất lượng”, một người dân xã Như Xuân chia sẻ.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Như Xuân cho biết, công trình trên thuộc dự án đường giao thông từ nội thị Yên Cát theo quy hoạch đi xã Cát Vân (huyện Như Xuân cũ), được UBND huyện Như Xuân phê duyệt vào tháng 3/2024, với tổng mức đầu tư 91 tỷ đồng.

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Vệt hằn lún bánh xe, gãy nứt trên tuyến đường mới hoàn thành.

Tuyến đường có chiều dài 9,4km, thảm bê tông nhựa, quy mô 2 làn xe, kết nối xã Như Xuân với các xã Thượng Ninh và Thanh Quân, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Ban đầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân được giao làm chủ đầu tư. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, dự án được chuyển giao cho UBND xã Như Xuân tiếp nhận, làm chủ đầu tư. Hai đơn vị trúng thầu thi công là Công ty cổ phần IDI và Công ty Công trình giao thông 1 Thanh Hóa.

“Đến nay công trình chưa được nghiệm thu, bàn giao. Chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu kiểm tra, sửa chữa những vị trí hư hỏng. Một số đoạn cần tiếp tục theo dõi tình trạng lún trước khi đánh giá chất lượng và tiến hành nghiệm thu”, lãnh đạo UBND xã Như Xuân thông tin.

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Các vị trí xuống cấp được cắt và thảm "chắp vá" lớp bê tông nhựa mới.

Theo lãnh đạo địa phương, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có hơn 30 vị trí xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, cần khắc phục. Hiện dự án đã giải ngân khoảng 70% tổng vốn đầu tư. Sau khi nhà thầu hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục các tồn tại, chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình. Dự kiến, việc này sẽ hoàn thành trước tháng 12/2026.

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Tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong giao thông đi lại, phát triển kinh tế khu vực miền núi Thanh Hóa.

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#đường ĐT.520D #đường Thanh Hóa #đường hư hỏng #dự án 91 tỷ đồng #Như Xuân #Thượng Ninh #chất lượng công trình #Thanh Hóa

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