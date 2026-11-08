Ngôi nhà từng dột nát của cụ Phan ở Huế thay đổi thế nào?

TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nhà lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu ở Huế được tu bổ bằng vật liệu truyền thống, nhiều hạng mục đã hoàn thành.

Ngày 7/11, thông tin từ Bảo tàng TP. Huế cho biết, dự án tu sửa, bảo tồn nhà lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu tại số 119 đường Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Các hạng mục thay mới rui, mè, đòn tay bằng tre, lợp mái tranh và hệ thống cửa bằng tranh tre đã cơ bản hoàn tất.

Nhà lưu niệm cụ Phan Bội Châu tại Huế đã được cấp kinh phí hơn 300 triệu đồng để tu bổ, sửa chữa.

Ghi nhận tại công trình cùng ngày, mái tranh mới đã thay thế phần mái cũ hư hỏng, dột nát. Hệ thống cửa trước, cửa sau và cửa sổ bằng khung tre, áp mặt tranh cũng được thay mới. Riêng tường vách phên tre đan từng bị mối mọt ăn mòn, mục nát đang được thay thế, trát lại bằng xi măng mô phỏng bề mặt đất sét truyền thống. Hạng mục này dự kiến hoàn thành trong vài ngày tới.

Ngôi nhà từng bị xuống cấp nghiêm trọng.

Sau khi hoàn tất phần kiến trúc, Bảo tàng TP. Huế sẽ chỉnh lý hiện vật trưng bày, sửa chữa các vật dụng bằng tre, gỗ bên trong nhà lưu niệm để khôi phục không gian phục vụ khách tham quan.

Công trình được tu bổ với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng, theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt hồi tháng 9, gồm lợp lại mái tranh, sửa chữa hệ thống tường vách, thay thế cấu kiện tre hư hỏng và xử lý mối mọt.

Phần mái tranh dột nát đã được thay thế.

Do khuôn viên di tích chật hẹp và ảnh hưởng của những đợt mưa kéo dài, đơn vị thi công phải đan tranh, gia công vật liệu tại xưởng rồi vận chuyển đến lắp dựng tại hiện trường.

Trước đó, Báo Tiền Phong phản ánh tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tại ngôi nhà tranh tre thuộc Khu lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu.

Sau nhiều năm chịu tác động của thời tiết, mái tranh bị mủn mục, bong rách, dột nát trên diện rộng; nhiều vị trí vách đất nứt, bong tróc, vật dụng trưng bày bên trong cũng hư hỏng. Để bảo đảm an toàn, đơn vị quản lý phải quây lưới quanh công trình và thông báo tạm dừng đón khách tham quan.

Các cửa chính, cửa sổ bằng khung tre áp mặt cỏ tranh của ngôi nhà cũng hoàn thành thay mới.

Sau phản ánh, TP. Huế đã bố trí hơn 300 triệu đồng để tu bổ, chống xuống cấp di tích. Thời điểm đó, công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 10, tuy nhiên đến ngày 7/11 vẫn còn một số hạng mục đang được thi công.

Nhà lưu niệm cụ Phan được phục dựng năm 1997 theo hình dáng ngôi nhà mà danh nhân Phan Bội Châu từng sinh sống tại Huế giai đoạn 1925-1940. Công trình có kiến trúc hình chữ công nằm ngang, ba gian lợp tranh tượng trưng cho ba kỳ Bắc - Trung - Nam, tường vách bằng vật liệu truyền thống và các chái chia thành phòng riêng biệt. Chính giữa nhà là không gian từng được sử dụng làm nơi diễn thuyết.

Danh nhân Phan Bội Châu (1867-1940), được người dân Huế gọi thân thương là “ông già Bến Ngự”, là nhà yêu nước, nhà cách mạng tiêu biểu trong phong trào chống Pháp đầu thế kỷ XX, người khởi xướng phong trào Đông Du và thành lập phong trào Duy Tân.

Sau khi qua đời vào tháng 10/1940, cụ được an táng trong khuôn viên vườn nhà ở dốc Bến Ngự theo di nguyện.

Khu lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1990, hiện do Bảo tàng TP. Huế quản lý.