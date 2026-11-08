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Đồng Nai phát hiện 62 vụ vi phạm liên quan tài nguyên khoáng sản

Văn Quân

TPO - Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Công an toàn thành phố Đồng Nai đã kiểm tra, phát hiện 62 vụ, 76 đối tượng có hành vi khai thác, tàng trữ, vận chuyển trái phép tài nguyên khoáng sản, hủy hoại đất.

Ngày 8/11, Công an TP. Đồng Nai cho biết, thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tài nguyên khoáng sản, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

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Hiện trường các tàu khai thác cát tại khu vực giáp ranh TP. Đồng Nai (ảnh:CACC)

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Công an toàn TP. Đồng Nai đã kiểm tra, phát hiện 62 vụ với 76 đối tượng có hành vi khai thác, tàng trữ, vận chuyển trái phép tài nguyên khoáng sản và hủy hoại đất.

Qua điều tra, Công an TP. Đồng Nai đã khởi tố 3 vụ với 15 bị can về các tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và mua bán hóa đơn. Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính 24 cá nhân, 2 tổ chức với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; chuyển 33 vụ việc có dấu hiệu hủy hoại đất cho UBND cấp xã xử lý theo thẩm quyền. Các vụ việc còn lại đang được tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Theo Công an TP. Đồng Nai, để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm tra, truy quét của lực lượng Công an, các cấp, ngành cần chủ động phối hợp, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác khoáng sản thực hiện đầy đủ thủ tục cấp phép theo quy định, góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép, bảo vệ tài nguyên và hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.

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#Đồng Nai #Khai thác khoáng sản #hút cát sông Đồng Nai #Hành trình bắt cá tại hồ Trị An #hồ Dầu Tiếng #KCN Biên Hòa 1 #sông Đồng Nai #Lâm Đồng

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