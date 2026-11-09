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Cụ bà nằm liệt giường bị nữ giúp việc đối xử thô bạo gây phẫn nộ

Thu Hiền

TPO - Phát hiện nữ giúp việc có hành vi thô bạo với mẹ già nằm liệt giường qua camera, gia đình ở Nghệ An đã trình báo công an. Người giúp việc sau đó thừa nhận hành vi chưa đúng mực của mình.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một nữ giúp việc có lời nói, hành động thiếu chuẩn mực trong quá trình chăm sóc cụ bà nằm liệt giường được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo hình ảnh từ camera, người phụ nữ có hành vi đánh vào tay cụ bà. Trong lúc di chuyển, thay đổi tư thế nằm cho cụ, người này cũng có những thao tác thô bạo, thiếu nhẹ nhàng, khiến nhiều người bức xúc.

Người đăng tải video là chị N.L.A. (trú phường Thành Vinh, Nghệ An). Chị L.A. cho biết sự việc xảy ra tại gia đình mình. Mẹ chị tuổi cao, sức khỏe yếu, mắc bệnh và phải nằm liệt giường nên cần người chăm sóc thường xuyên. Do chị phải đi làm, gia đình đã thuê người giúp việc để hỗ trợ chăm sóc mẹ.

Theo chị L.A., nữ giúp việc quê xã Hiến Sơn (Nghệ An), được gia đình thuê với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Ngoài tiền lương, gia đình còn bảo đảm ăn, ở và bố trí mỗi tháng một ngày nghỉ cho người giúp việc.

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Camera ghi lại cảnh nữ giúp việc đánh vào tay và có thao tác thô bạo khi di chuyển cụ bà nằm liệt giường.

Sự việc được phát hiện khi chị L.A. kiểm tra hình ảnh từ hệ thống camera lắp đặt trong phòng mẹ. Qua đó, chị phát hiện những hành vi không đúng mực của nữ giúp việc trong quá trình chăm sóc người thân.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo cơ quan công an để xác minh, làm rõ.

Sáng 9/11, lãnh đạo Công an phường Thành Vinh xác nhận đơn vị đã tiếp nhận thông tin về vụ việc nữ giúp việc có hành vi thiếu chuẩn mực khi chăm sóc cụ bà nằm liệt giường.

Sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng Công an đã trực tiếp làm việc với nữ giúp việc. Tại buổi làm việc, người này thừa nhận những hành vi chưa đúng của mình và bày tỏ sự hối lỗi.

Hai bên gia đình đã trao đổi, thỏa thuận, không phát sinh khiếu kiện. Gia đình cụ bà cũng chấm dứt việc thuê nữ giúp việc ngay sau đó.

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#giúp việc thô bạo #cụ bà liệt giường #Nghệ An #camera gia đình #Công an Thành Vinh #chăm sóc người già

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