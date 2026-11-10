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Địa ốc

Điểm mặt siêu quy hoạch - hạ tầng định hình tương lai mới của Rạch Chiếc

P.V

Hội tụ những đầu mối giao thông cùng quy hoạch mang tầm vóc Quốc gia và Quốc tế, Rạch Chiếc giờ đây đang trỗi dậy thành tâm điểm phát triển mới của TP.HCM với tầm vóc của một trung tâm thể thao - văn hóa - giải trí sôi động.

Quy hoạch - trục động lực thăng hạng tầm vóc Rạch Chiếc

Sự kiện động thổ khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc hồi tháng 1/2025 đánh thức Rạch Chiếc sau nhiều năm chờ đợi

Dự án có quy mô 186,78 ha, đáp ứng cho khoảng 90% môn thể thao Olympic, tiệm cận với các biểu tượng toàn cầu như sân Wembley (Anh) hay Tổ Chim (Bắc Kinh)

Khu liên hợp thể thao sẽ là nơi tổ chức các giải đấu mang tầm quốc gia, đồng thời giúp Việt Nam tự tin đăng cai các chương trình quốc tế với lịch trình dày đặc bao gồm huấn luyện, thi đấu, y tế thể thao, thương mại - hội nghị, biểu diễn. Giá trị kinh tế vì vậy vượt ra ngoài doanh thu bán vé. Khán giả đến xem một giải đấu hay chương trình biểu diễn còn chi tiêu cho khách sạn, nhà hàng, mua sắm và đi lại, kéo dài thời gian lưu trú.

Vị trí liền kề Thủ Thiêm tác động mạnh tới vị thế Rạch Chiếc
Vị trí liền kề Thủ Thiêm tác động mạnh tới vị thế Rạch Chiếc

Thế giới đã chứng minh hạ tầng thể thao là “nam châm” kinh tế. Singapore Sports Hub rộng 35 ha, góp phần đưa Singapore thành Điểm đến Du lịch Thể thao hàng đầu châu Á năm 2025. Rạch Chiếc lớn hơn gấp hơn năm lần về diện tích. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, kinh tế thể thao chiếm gần 2% GDP toàn cầu. Riêng New York City Marathon 2024 đóng góp khoảng 934 triệu USD cho thành phố, trong đó hơn 425 triệu USD từ chi tiêu của du khách; Tokyo Marathon 2025 tạo khoảng 100 triệu USD chi tiêu tăng thêm chỉ trong ba ngày. Những dữ liệu này là minh chứng cho thấy tương lai sôi động của Rạch Chiếc khi khu liên hợp này chính thức vận hành.

Chưa kể với vị trí giáp ranh Thủ Thiêm, Rạch Chiếc là khu vực được hưởng tác động trực tiếp từ việc Thủ Thiêm trở thành trung tâm hành chính mới. Khi trái tim TP.HCM dịch chuyển xuống Thủ Thiêm giúp Rạch Chiếc lần đầu tiên được góp mặt với vị thế “vùng lõi” mới của thành phố.

Siêu hạ tầng - Thúc đẩy dòng chảy kinh tế, hiện thực hóa quy hoạch

Song hành với hạ tầng, Rạch Chiếc cũng là nơi đón đầu các siêu hạ tầng trọng điểm Quốc gia.

Hướng về sân bay Quốc tế Long Thành, với phương tiện di chuyển cá nhân, Rạch Chiếc đang đón dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành 8-10 làn xe dự kiến hoàn thành cuối 2026, rút ngắn thời gian di chuyển về sân bay.

Tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành nằm trong danh mục ưu tiên đầu tư, dự kiến hoàn thành trong 2030. Trong đó Rạch Chiếc có hai ga gồm Bình Trưng (S02) và ga Đỗ Xuân Hợp (S03). Theo tính toán, từ Rạch Chiếc tới sân bay Quốc tế Long Thành chỉ gần 30 phút. Với các tập đoàn tài chính, doanh nhân, chuyên gia và văn phòng giao dịch quốc tế, đây là ngưỡng đủ thuận tiện và thuận hướng để chọn làm nơi đặt chân.

Điểm mặt siêu quy hoạch - hạ tầng định hình tương lai mới của Rạch Chiếc ảnh 2

Rạch Chiếc được bao quanh bởi các siêu hạ tầng trọng điểm

Ở tầm quốc gia, cao tốc Bắc – Nam phía Đông dài 2.063 km, từ cửa khẩu Hữu Nghị đến Cà Mau. Quy mô quy hoạch từ 6 đến 12 làn xe đi ngang qua Rạch Chiếc nối mạch thông suốt mọi miền tổ quốc.

Song hành là nút giao An Phú dự kiến hoàn thành ngày 30/4/2027, giải quyết ùn tắc tại cửa ngõ nối trung tâm với cao tốc, cảng Cát Lái, Thủ Đức và sân bay Long Thành.

Đòn bẩy hạ tầng của Nam Rạch Chiếc vì vậy được phân bổ đều: ngắn hạn có nút giao An Phú và mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, trung hạn có đường sắt nhẹ - trung tâm hành chính Thủ Thiêm - khu liên hợp thể thao và dài hạn là đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Vận hội mới của thị trường bất động sản

Các siêu quy hoạch - hạ tầng không chỉ giúp thị trường duy trì sức nóng, gia tăng giá bán mà còn bổ sung lượng lớn nhu cầu an cư, lưu trú đặt văn phòng của chuyên gia - doanh nhân - doanh nghiệp - du khách. Tuy nhiên quỹ đất dành cho các khu đô thị mới, đặc biệt ở khu vực Nam Rạch Chiếc đã cạn kiệt. Trong vùng lõi ấy, Senturia An Phú là quỹ đất nhà liền thổ còn sót lại cung cấp ra thị trường 355 sản phẩm nhà phố vườn, biệt thự và shophouse.

Khu đô thị gây ấn tượng với thiết kế song diện độc đáo: 2 mặt tiền, 2 cổng, 2 ban công/tầng, 2-3 sân vườn
Khu đô thị gây ấn tượng với thiết kế song diện độc đáo: 2 mặt tiền, 2 cổng, 2 ban công/tầng, 2-3 sân vườn

Với kiến trúc 1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng tối ưu diện tích sử dụng, một sản phẩm nhà thấp tầng tại Senturia An Phú đang có sức cạnh tranh lớn so với căn hộ. Trong khi chủ nhân được sở hữu không gian sống theo phong cách Home Resort với 1.29 ha công viên trung tâm kết hợp cảnh quan mặt nước, hệ thống Clubhouse và Pavillion.

Điểm mặt siêu quy hoạch - hạ tầng định hình tương lai mới của Rạch Chiếc ảnh 4

Hệ thống cảnh quan cây xanh mặt nước đa tầng đa lớp tạo chất sống Home Resort

So với Thủ Thiêm, mặt bằng giá Rạch Chiếc còn thấp hơn đáng kể, tạo dư địa cho biên độ tăng giá lớn. Cầu tăng, cung cạn và đòn bẩy hạ tầng phân bổ đều ở ngắn - trung và dài hạn là nền tảng cho một lộ trình tăng giá bền vững mà Senturia An Phú là điển hình.

#Rạch Chiếc #Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc #Hạ tầng giao thông TP.HCM #Bất động sản TP.HCM #Senturia An Phú

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