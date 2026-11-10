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Nước đổ xối xả kéo đất đá tràn đèo, Gia Lai tạm cấm tuyến đường 156 tỷ đồng

Trương Định

TPO - Mưa lớn khiến nước từ núi đổ xuống xối xả, kéo theo đất đá tràn qua đường đèo Nha Sam, tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào làng Canh Tiến, tỉnh Gia Lai. Chính quyền địa phương đã tạm cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Nước đổ tràn xuống đường kéo theo đất đá.

Sáng 10/11, thông tin với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Canh Vinh (Gia Lai) cho biết, địa phương đã thông báo tạm thời cấm người dân và phương tiện lưu thông qua tuyến đường đèo Nha Sam nhằm đảm bảo an toàn.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước từ trên núi tràn xuống mặt đường, kéo theo đất, đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Lãnh đạo xã Canh Vinh cũng cho biết, người dân trong làng cũng chủ động chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm để ứng phó tình huống giao thông bị chia cắt.

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Tuyến đường tạm thời cấm phương tiện lưu thông qua lại để đảm bảo an toàn.

Đèo Nha Sam là tuyến đường huyết mạch dẫn vào làng Canh Tiến, nơi có địa hình cách trở, được bao bọc bởi những dãy núi hiểm trở. Trước đây, muốn đến ngôi làng này, người dân phải đi xuồng qua hồ Núi Một hơn 10km hoặc băng rừng, vượt đèo Nha Sam, mất hơn 3h đồng hồ.

Từ khi tuyến đường qua đèo Nha Sam được sửa chữa, nâng cấp, việc đi lại của người dân thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuyến đường có chiều dài hơn 13km, tổng vốn đầu tư khoảng 156 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Làng Canh Tiến hiện có 178 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Ba Na và Chăm. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi và sản xuất nương rẫy.

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#đèo Nha Sam #làng Canh Tiến #Gia Lai #mưa lớn Gia Lai #sạt lở đất đá #đường đèo #xã Canh Vinh

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