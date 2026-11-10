Những cuộc mưu sinh giữa đêm lạnh Hà Nội

TPO - Gió lạnh đầu mùa tràn về khiến nhiệt độ Hà Nội giảm mạnh xuống dưới 15 độ C. Từ giữa đêm đến rạng sáng, những người bán hàng rong, tiểu thương, công nhân vệ sinh, bảo vệ và công nhân công trường vẫn miệt mài với công việc.
TPO - Trong không gian được thiết kế với ánh sáng nghệ thuật, âm thanh và những làn khói mờ ảo, bảo vật quốc gia Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn lần đầu được giới thiệu đến công chúng. Đây là cơ hội để người dân, du khách tận mắt chiêm ngưỡng hiện vật quý có niên đại hơn 1.000 năm.
TPO - Top 15 thí sinh mang đến những bộ váy dạ hội lộng lẫy trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11 tại Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Màn trình diễn ấn tượng của các cô gái nhận được sự cổ vũ của 7.000 khán giả tại Quảng trường Danh vọng.
TPO - Căn biệt thự rộng 860m² ở Hà Nội được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản. Công trình sử dụng những mảng kính lớn và giải pháp nâng khối nhà khỏi mặt đất nhằm tăng sự kết nối với cảnh quan tự nhiên.
TPO - Khoảng 7.000 khán giả đổ về Quảng trường Danh vọng, Đồ Sơn, TP Hải Phòng tối 7/11, chứng kiến Nguyễn Yến Trang nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Là di tích còn nguyên bản nhất trong hệ thống lăng chúa Nguyễn tại Huế, lăng Trường Thiệu - nơi an nghỉ vị chúa cuối cùng - hiện xuống cấp nghiêm trọng, cần sớm được trùng tu, bảo tồn.
TPO - Sáng 9/11, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi bắt đầu lịch trình media tour đầu tiên tại Hà Nội.
TPO - Mưa lớn cùng với lũ trên các sông dâng cao khiến cả nghìn hộ dân ở Thanh Hóa ngập trong nước. Nhiều diện tích hoa màu, công trình cầu cống, kênh mương bị sạt lở, hư hỏng, gây thiệt hại và ảnh hưởng đến đời sống người dân.
TPO - Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến nước sông dâng cao, gây sập mố cầu Bái Sim trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, khiến việc lưu thông qua khu vực bị tê liệt.
TPO - Với bộ rễ khổng lồ ôm trọn khối cự thạch, tạo dáng tựa một bonsai khủng giữa thiên nhiên, cây đa cổ thụ 300 tuổi bên đầm Cầu Hai (TP. Huế) mang vẻ đẹp độc lạ hiếm thấy. Không chỉ là Cây di sản Việt Nam, nơi đây còn lưu giữ dấu tích lịch sử, tín ngưỡng của một vùng đất ven đầm phá.
TPO - Ngày 8/11, tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu lần đầu gặp gỡ báo chí sau đăng quang. Bên cạnh những chia sẻ về nhan sắc, học tập và kế hoạch cống hiến của hoa hậu và hai á hậu, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - giải đáp các thắc mắc liên quan đến kết quả cuộc thi, nhấn mạnh việc lựa chọn danh hiệu dựa trên quá trình đánh giá toàn diện.
TPO - Bị bao quanh bởi 9 căn nhà cao 5 - 6 tầng, ngôi nhà trên khu đất 90m² ở Hà Nội được cải tạo từ hiện trạng ẩm thấp, thiếu sáng thành không gian sống hai tầng với phòng khách liên thông bếp, khu ăn và một khoảng sân vườn.
TPO - Nguyễn Yến Trang cho biết không quá suy nghĩ trước những bình luận cho rằng nhan sắc của cô chưa thực sự nổi bật. Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 khẳng định hài lòng với diện mạo tự nhiên, chưa có ý định phẫu thuật thẩm mỹ và muốn dành thời gian tới để cống hiến cho cộng đồng.
TPO - Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang từng ngại đứng trước ống kính, hồi hộp khi là cô gái được cuối cùng được gọi tên vào chung kết.
TPO - Trần Xuân Khánh Linh nói cô rất run khi vấp ngã trước khán giả Hải Phòng ở đêm chung kết diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, TP Hải Phòng. Nhìn lại đêm thi, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 cho rằng chính tình huống bất ngờ ấy đã cho cô cơ hội thể hiện những kỹ năng rèn luyện suốt mùa thi. Cô cũng ấp ủ dự án cộng đồng hướng tới trẻ em vùng cao.
TPO - Sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Á hậu 2 Lê Phương Nghi cho biết hài lòng với kết quả, trân trọng đánh giá công tâm, khách quan của Ban giám khảo.
TPO - 25 thí sinh khoe hình thể quyến rũ và những bước chân tự tin trong phần thi áo tắm ở đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh vọng, Đồi Rồng, Hải Phòng tối 7/11.