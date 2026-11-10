Không gian đặc biệt trưng bày bảo vật quốc gia nghìn năm tuổi

TPO - Trong không gian được thiết kế với ánh sáng nghệ thuật, âm thanh và những làn khói mờ ảo, bảo vật quốc gia Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn lần đầu được giới thiệu đến công chúng. Đây là cơ hội để người dân, du khách tận mắt chiêm ngưỡng hiện vật quý có niên đại hơn 1.000 năm.
Tại Diễn đàn Công tư Việt Nam - Nhật Bản, DatVietVAC công bố liên doanh với nhà mạng Nhật Bản NTT DOCOMO trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hai bên hướng tới khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong truyền thông, quảng cáo số.
TPO - Thành tâm hướng về Tam bảo, đông đảo thiện nam tín nữ mang theo y và những vật phẩm đi quanh tòa chánh điện nhiều vòng trước khi dâng cúng chư tôn đức.
Bạn đã từng đi những đâu để check - in hạnh phúc?Còn tôi, tôi đã bước được vào trái tim của một đứa trẻ, đứa con trai 11 tuổi của tôi.
TPO - Là di tích còn nguyên bản nhất trong hệ thống lăng chúa Nguyễn tại Huế, lăng Trường Thiệu - nơi an nghỉ vị chúa cuối cùng - hiện xuống cấp nghiêm trọng, cần sớm được trùng tu, bảo tồn.
TPO - Thông tin được lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết tại buổi công bố chương trình và các hoạt động tuần lễ nhà sáng tạo nội dung số trên địa bàn thành phố, với chủ đề Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị thành phố chiều 9/11.
TPO - Tượng Phật A Di Đà cao 32 m, nặng gần 3.000 tấn ở chùa Bình A (xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình) được xác lập kỷ lục là tôn tượng Phật bằng đá xanh tự nhiên lớn nhất Việt Nam.
TPO - Công viên 29/3 (TP Đà Nẵng) đang hoàn tất những khâu cuối cùng trước khi bàn giao, với điểm nhấn là công trình “chiếc nhẫn hòa bình” và hệ thống nhạc nước sẵn sàng phục vụ người dân, du khách.
TPO - Chia sẻ sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - cho biết Hoa hậu Yến Trang được đánh giá cao trong suốt quá trình tham gia cuộc thi về các yếu tố học vấn, ngoại hình và tấm lòng. Hai Á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi được nhận xét là hai cô gái nổi bật ngay từ khi nhập cuộc.
Ngày 19/11/2026, Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ) sẽ diễn ra Ngày Văn hóa và Thương mại Rumani tại Việt Nam, với chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, hội chợ thương mại, kết nối đầu tư và trình diễn nghệ thuật đặc sắc, góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác Việt Nam - Rumani.
TPO - Với bộ rễ khổng lồ ôm trọn khối cự thạch, tạo dáng tựa một bonsai khủng giữa thiên nhiên, cây đa cổ thụ 300 tuổi bên đầm Cầu Hai (TP. Huế) mang vẻ đẹp độc lạ hiếm thấy. Không chỉ là Cây di sản Việt Nam, nơi đây còn lưu giữ dấu tích lịch sử, tín ngưỡng của một vùng đất ven đầm phá.
Có những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường nhưng lại khiến một người nhìn cuộc sống bằng cách khác. Với tôi, đó là buổi chiều con gái Tuệ Lâm lần đầu gọi hai tiếng “Ba ơi”.
Cuộc sống tha phương cho tôi quá giang nơi miền viễn xứ. Hành trình phiêu bạt khiến cánh chim thiên di lưu lạc chỉ nhón bước chân an yên khi làn gió heo may thổi dịu nhẹ trên mái hiên nhà. Theo vòng xoáy công việc, thời gian tôi được ở bên người thân lại ngược chiều với đại lộ tôi bước tới. Lộ trình về với yêu thương luôn trào dâng niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả. Bình dị. Xuyến xao.
TPO - Hôm qua, viếng anh Phan Cung Việt về, giở lại truyện ngắn Mây Trắng, thấy anh viết "Bố hy sinh, năm sau mẹ mất, chỉ còn anh duy nhất. Mây gió kia ùn lên từ trang sách, từ thung sâu, từ chân trời Nam xa xôi, từ bản Dao Đỏ có cô gái xinh nhất là mẹ. Đúng rồi, mây kia là hồn vía bố mẹ anh tìm về...".
TPO - Tọa lạc trên đỉnh núi Đọi, chùa Long Đọi Sơn (phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình) không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh quan thanh tịnh mà còn lưu giữ những dấu tích quý giá của Phật giáo thời Lý. Đây cũng chính là một trong những danh lam cổ tự nổi tiếng của vùng đất Sơn Nam xưa.
TPO - Giữa nhịp đô thị hóa chóng mặt ở Đà Nẵng, căn nhà nhỏ của ông Huỳnh Văn Mười (phường Sơn Trà) vẫn lặng lẽ lưu giữ những hình ảnh, kỷ vật và câu chuyện về làng chài cổ Mân Thái. Nơi đây không chỉ là “bảo tàng” ký ức mà còn lưu giữ hồn cốt của một làng biển đang dần đổi thay theo thời gian.
TPO - Phát biểu khai mạc chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - nhấn mạnh vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn được tạo nên từ trí tuệ, nhân cách, chiều sâu văn hóa và những giá trị tốt đẹp mỗi người mang đến cho cộng đồng.