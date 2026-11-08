Khám phá ngôi chùa nghìn năm tuổi lưu giữ 2 bảo vật quốc gia

TPO - Sau hơn một tháng tại Hải Phòng, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam có nhiều kỷ niệm với người dân nơi đây. Lisa bật khóc khi kể về mẹ của bạn cùng phòng, Phương Nghi nhớ những món đặc sản được gửi tặng, còn Diệu Anh trân trọng những cuộc gặp ở Làng trẻ em SOS.