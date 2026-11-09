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Văn hóa

Kiệt tác bonsai khủng 300 tuổi ôm trọn khối đá bên đầm Cầu Hai

Ngọc Văn

TPO - Với bộ rễ khổng lồ ôm trọn khối cự thạch, tạo dáng tựa một bonsai khủng giữa thiên nhiên, cây đa cổ thụ 300 tuổi bên đầm Cầu Hai (TP. Huế) mang vẻ đẹp độc lạ hiếm thấy. Không chỉ là Cây di sản Việt Nam, nơi đây còn lưu giữ dấu tích lịch sử, tín ngưỡng của một vùng đất ven đầm phá.

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Nằm sát Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực Đá Bạc, TP. Huế, cây đa cổ thụ hiện lên sừng sững với tán lá rộng, thân cây đồ sộ. Giữa cung đường qua vùng đầm Cầu Hai, cây đa trở thành điểm nhấn cảnh quan đặc biệt, khiến nhiều người đi qua không khỏi tò mò﻿, muốn dừng chân khám phá.
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Theo tư liệu được ghi nhận, cây đa Đá Bạc có tuổi đời khoảng 300 năm, cao hơn 27 m. Qua nhiều thế hệ, cây vẫn sừng sững giữa nắng gió miền Trung, chứng kiến những đổi thay của vùng đất Đá Bạc. Vóc dáng cổ kính cùng sức sống bền bỉ tạo nên giá trị đặc biệt của cây di sản này.
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Điều khiến cây đa Đá Bạc trở nên đặc biệt chính là bộ rễ khổng lồ trườn quanh, bao bọc khối đá lớn có chu vi khoảng 30 m. Những rễ cây to lớn đan cài, quấn chặt lấy khối đá, tạo thành hình thù kỳ quái﻿, tựa một tác phẩm bonsai khủng được thiên nhiên kiến tạo qua hàng trăm năm, vừa kỳ vĩ vừa giàu tính nghệ thuật.
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Tán lá rộng của “cụ đa” có đường kính khoảng 100 m vươn rộng ra che phủ tận mặt đường Quốc lộ 1.
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Không chỉ có giá trị về cảnh quan﻿, cây đa còn gắn với lịch sử hình thành khu dân cư Đá Bạc. Theo lời kể của dân địa phương, cây được trồng từ khoảng thế kỷ 17-18, làm dấu mốc phân định ranh giới đầu và cuối làng. Qua hàng trăm năm, cây vẫn hiện diện như một chứng nhân lịch sử, gắn bó với ký ức và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.
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Ẩn dưới bộ rễ đồ sộ của cây đa là ngôi miếu cổ được người dân xây dựng cách đây khoảng 120 năm để thờ Bà Thủy. Ngôi miếu nhỏ nép mình trong vòng tay của cây cổ thụ, tạo nên khung cảnh vừa kỳ lạ vừa linh thiêng. Đây cũng là nơi người dân gửi gắm ước vọng bình an, mưa thuận gió hòa và những chuyến ra đầm đánh bắt cá tôm thuận lợi.
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Năm 2016, cây đa Đá Bạc được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận﻿ là Cây di sản Việt Nam. Trước đó, năm 1991, khu vực này cùng Ngã ba Ràng Bò được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia, qua đó góp phần khẳng định giá trị thiên nhiên, lịch sử và văn hóa đặc biệt của địa danh Đá Bạc.
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Nét đặc biệt khác của cây đa Đá Bạc là vị trí nằm ngay bên đầm Cầu Hai, thuộc hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai rộng lớn. Đứng dưới tán cây cổ thụ, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm mặt nước mênh mông, những dải cảnh quan﻿ xanh ngắt và không gian sông nước khoáng đạt, lộng gió.
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Những năm gần đây, khu vực gần cây đa được đầu tư xây dựng bến thuyền du lịch, tạo thêm sự kết nối giữa cảnh quan cây đa, bến nước và đầm phá. Nhiều người dân, du khách đi qua Quốc lộ 1 thường dừng lại nghỉ chân, tham quan và chụp ảnh.
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Sự kết hợp giữa thân cây cổ thụ, bộ rễ khổng lồ ôm trọn khối đá, ngôi miếu cổ và cảnh quan đầm phá đã tạo nên diện mạo hiếm có cho cây đa Đá Bạc. Không cần đến bàn tay con người tạo tác, thiên nhiên đã kiến tạo một dáng bonsai khủng độc đáo﻿ qua hàng trăm năm. Nơi đây từ lâu đã trở thành điểm dừng chân đặc biệt, níu bước lữ khách trên hành trình xuôi ngược Bắc - Nam qua vùng đất Huế.

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#Cây đa Đá Bạc #cây di sản #cây đa 300 tuổi #bonsai khổng lồ #đầm Cầu Hai #miếu Bà Thủy #di tích lịch sử #bến thuyền Đá Bạc #điểm dừng chân #Quốc lộ 1 #Huế

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