Vườn bonsai ngược độc, lạ của 'dị nhân' Đà Nẵng

TPO - Gốc cây hướng lên trời, ngọn chúc xuống đất – những bonsai ngược độc đáo của nghệ nhân Lê Thạnh (64 tuổi) đang gây tò mò. Sau 20 năm kỳ công, ông đã tạo nên hơn 100 tác phẩm, làm nên khu vườn bonsai hiếm có tại phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng.
TPO - Cào ngao trên bãi biển lúc 5h sáng và tham gia dọn rác cùng đoàn viên thanh niên là những trải nghiệm khó quên với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Họ có mặt tại đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh để tham gia hoạt động ngoại khóa.
TPO - Hà Nội cấm doanh nghiệp đấu giá sau vụ bỏ cọc khu 'đất vàng'; Đấu giá đất vùng ven Hà Nội, giá trúng cao nhất vượt 106 triệu/m2; Bất động sản cho thuê hiện ra sao?; Diễn biến mới dự án Khu đô thị đa mục tiêu ở Hà Nội;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 28/9.
TPO - Chiếc taxi đang di chuyển chậm bất ngờ tăng tốc, lấn sang làn đường ngược chiều rồi tông vào ba xe máy. Tài xế đầu tiên chỉ bị xô đổ xe ra đường, tài xế thứ hai kịp nhảy khỏi xe tránh va chạm trong khi người còn lại bị thương. Vụ việc được camera của người dân ở phường Khương Đình, Hà Nội ghi lại.
TPO - Camera an ninh ghi lại cảnh nhiều xe máy bất ngờ trượt ngã trên đường ngay lúc có một xe container đi song song cùng chiều. Sự cố khiến nhiều người trên xe ngã nhào ra đường, may mắn không bị cuốn vào gầm ô tô. Vụ việc xảy ra tại Đồng Nai.
TPO - Thuật toán của các ứng dụng chiếu phim AI liên tục thao túng cảm xúc khán giả bằng nhịp độ kịch tính dồn dập để kích thích hành vi nạp tiền vô thức.
TPO - Cả ô tô và xe máy khi qua giao lộ đều không giảm tốc để quan sát dẫn tới va chạm. Xe máy sau khi quệt vào đuôi ô tô ở tốc độ khá cao đã bị đổ rồi xoay nhiều vòng trên đường, trong khi người lái biến mất khỏi khung hình. Vụ tai nạn xảy ra tại Nghệ An.
TPO - Đề xuất nhà chưa có sổ đỏ được chuyển nhượng hợp đồng mua bán; Hà Nội phê duyệt đề án ‘sổ đỏ trao tay’; Chung cư The Pride: Chủ đầu tư vi phạm 'đẩy' cả trăm căn hộ 'treo' sổ hồng suốt thập kỷ; Đề xuất đưa đất nền ngoài dự án vào luật, chặn 'đầu nậu' phân lô bán nền;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 27/9.
TPO - Camera hành trình của ô tô ghi lại cảnh ba thanh niên không đội mũ bảo hiểm chở nhau trên xe máy điện liên tục lạng lách, đánh võng rồi tự mất thăng bằng và ngã. Tình huống khiến cả ba người trên xe ngã nhào ra đường. Vụ việc xảy ra tại Hà Nội.
TPO - Tấm HCĐ nội dung C2 đôi nữ 500 tại Asiad 20 là thành quả của quá trình dài tập luyện và phối hợp giữa Nguyễn Thị Hương với đồng đội cùng tên Diệp Thị Hương. Đây là huy chương đầu tiên của canoeing Việt Nam tại đấu trường châu lục, đồng thời mở ra mục tiêu mới hướng đến Olympic Los Angeles 2028.
TPO - Các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 tìm hiểu phong tục cưới hỏi của người Tày tại Tuyên Quang, từ nghi lễ, trang phục đến những nét văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hình thái thời tiết chủ đạo tại Khu vực Thủ đô Hà Nội trong 48 giờ tới duy trì hửng nắng. Nền nhiệt dịu nhẹ kèm gió mát trong ngày, tiết trời thu đặc trưng cho cảm nhận tương đối dễ chịu.
TPO - CSGT TPHCM xác định xe ben làm rơi đất kéo dài khoảng 200m trên đường Cộng Hòa, phường Tân Bình trong đêm mưa. Tài xế bị lập biên bản hai hành vi vi phạm, với tổng mức phạt được thông báo là 6 triệu đồng.
TPO - Sau đợt tập huấn khoảng một tháng tại Trung Quốc, kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc nhận thấy sự khác biệt về cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho vận động viên. Kình ngư Việt Nam cho rằng những điều kiện ấy giúp anh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt thành tích tốt nhất ở hai nội dung 800m và 400m tại Asiad 20.
Thông tin từ Cục CSGT cho thấy gần đây xảy ra nhiều vụ tài xế cố tình chèn ép, tạt đầu xe đi phía sau, thậm chí dừng hẳn phương tiện trên phần đường xe chạy của cao tốc.
TPO - Trong khuôn khổ vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh có một ngày trải nghiệm tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tìm hiểu những dấu mốc lịch sử và câu chuyện phía sau các hiện vật được lưu giữ tại đây.
TPO - Hà Nội tháo dỡ loạt nhà gỗ, nhà container trên đất rừng; Xưởng may trên "đất vàng" Hà Nội sẽ thành dự án nhà ở cao cấp; Diễn biến mới ở khu 'đất vàng' số 8 - 12 Lê Duẩn ở TPHCM; Hưng Yên dự thu tiền sử dụng đất gần 36.000 tỷ từ loạt dự án nhà ở;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 26/9.