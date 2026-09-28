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Video

Vườn bonsai ngược độc, lạ của 'dị nhân' Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Gốc cây hướng lên trời, ngọn chúc xuống đất – những bonsai ngược độc đáo của nghệ nhân Lê Thạnh (64 tuổi) đang gây tò mò. Sau 20 năm kỳ công, ông đã tạo nên hơn 100 tác phẩm, làm nên khu vườn bonsai hiếm có tại phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng.

Vườn bonsai độc lạ của "dị nhân" Đà Nẵng. Video: Hoài Văn

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