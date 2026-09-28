Vườn bonsai ngược độc, lạ của 'dị nhân' Đà Nẵng

TPO - Cả ô tô và xe máy khi qua giao lộ đều không giảm tốc để quan sát dẫn tới va chạm. Xe máy sau khi quệt vào đuôi ô tô ở tốc độ khá cao đã bị đổ rồi xoay nhiều vòng trên đường, trong khi người lái biến mất khỏi khung hình. Vụ tai nạn xảy ra tại Nghệ An.