Lãnh đạo TPHCM đối thoại cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số

TPO - Thông tin được lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết tại buổi công bố chương trình và các hoạt động tuần lễ nhà sáng tạo nội dung số trên địa bàn thành phố, với chủ đề Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị thành phố chiều 9/11.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - cho biết các hoạt động chính của tuần lễ diễn ra trong hai ngày 13-14/11, tại đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) và các địa điểm liên quan.

Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số TPHCM diễn ra trong chuỗi hoạt động kích cầu kinh tế thành phố cuối năm 2026 Vibrant HCMC.

Trong đó, các hoạt động offline hứa hẹn mang đến đợt sinh hoạt văn hóa sôi nổi với nền tảng số đóng vai trò chủ lực tập trung vào các định hướng lớn. Đó là tạo dựng môi trường mạng văn minh, tích cực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng các nhà sáng tạo và đẩy mạnh phủ xanh thông tin tích cực, lan tỏa hình ảnh của một TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phó Giám đốc Sở VH&TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi công bố thông tin. Ảnh: Ngô Tùng.

Tuần lễ không chỉ là sân chơi về công nghệ hay giải trí mà còn là cầu nối trực tiếp với cộng đồng KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung với các doanh nghiệp, thương hiệu số và nền tảng thương mại điện tử.

“Mỗi sản phẩm số, phiên bản livestream hay trải nghiệm thực tế của các bạn sẽ biến từng điểm đến đến văn hoá và ẩm thực, dịch vụ thương mại của TPHCM thành những câu chuyện sống động và chân thực, đồng thời góp phần vào việc làm kích cầu thương mại và phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố”, ông Hồi nói.

Lãnh đạo Sở VH&TT cũng cho hay thời gian tới sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan lựa chọn những nội dung đậm giá trị văn hoá thẩm mỹ, kết hợp giữa dòng chảy văn hoá truyền thống với ngôn ngữ truyền thông hiện đại của giới trẻ nhằm góp phần lan tỏa mạnh chương trình sống động của TPHCM và khẳng định vị thế của thành phố là điểm đến năng động, đổi mới và sáng tạo và nghĩa tình.

Chia sẻ phương thức ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động chính quyền, bà Nguyễn Hồng Trang - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội - cho biết bà và cộng sự luôn trăn trở làm thế nào để tăng cường sự kết nối giữa người dân và chính quyền. Từ đó, mô hình trạm truyền thông số Hoàn Kiếm Dlocals Studio ra đời. Trạm này tập trung vào 3 nền tảng giá trị là văn hoá, kinh tế và pháp luật để chia sẻ đến người dân.

Công cụ được triển khai với mục tiêu đưa những điều mà người dân cần ở chính quyền hiện diện trên môi trường số với cách nhìn nhận mới mẻ và gần gũi. Bằng những phiên livestream, công cụ giới thiệu không chỉ cho người dân không chỉ trên địa bàn phường mà còn trên cả nước về những vấn đề người dân quan tâm.

Phiên live đầu tiên hồi tháng 8/2025 đã đón nhận rất nhiều sự quan tâm của người dân và du khách. Phiên live diễn ra từ 8-18h và sau đó tổ chức một phiên bán hàng trực tuyến trên nền tảng TikTok phường Hoàn Kiếm. Đây cũng là phiên live đầu tiên mà UBND phường kết hợp với Cục Quản lý thị trường trong nước tổ chức bán hàng cho 3 nhãn hàng truyền thống của địa phương.

Kết quả, phiên livestream đã thu hút 29 triệu lượt tiếp cận và tương tác, 300.000 lượt yêu thích và một triệu lượt xem trực tuyến về phiên livestream văn hóa và kinh tế số.

Các KOL, KOC dự buổi họp công bố chương trình tuần lễ. Ảnh: Ngô Tùng.

Diễn ra từ ngày 9-15/11, Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số TPHCM có các hoạt động phát sóng trực tiếp, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, các hệ thống quản lý mạng đa kênh (MCN) và nền tảng liên quan; khuyến khích lan tỏa nội dung tích cực.

Đặc biệt còn có tọa đàm đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM với doanh nghiệp và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số. Tại đây, các bên sẽ trao đổi những khó khăn, vướng mắc và tăng cường đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và cộng đồng sáng tạo.