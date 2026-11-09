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Văn hóa

Tượng Phật đá xanh lớn nhất Việt Nam

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Tượng Phật A Di Đà cao 32 m, nặng gần 3.000 tấn ở chùa Bình A (xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình) được xác lập kỷ lục là tôn tượng Phật bằng đá xanh tự nhiên lớn nhất Việt Nam.

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Chùa Bình A (Phúc Khánh Tự) vốn là ngôi cổ tự, được xây dựng theo kiến trúc đình chùa miền Bắc với lối kiến trúc tiêu biểu là hình chữ Đinh bằng chất liệu gỗ, chạm khắc tinh xảo. Năm 1963, chùa xưa bị bom lửa chiến tranh tàn phá hoàn toàn. Chùa mới được xây dựng lại vào năm 1994 trên diện tích 1.200 m2. Sau các đợt trùng tu, khuôn viên chùa Bình A tính đến năm 2018 rộng khoảng 13.000 m2.
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Chùa mới được xây dựng lại với kiến trúc độc đáo, kết hợp hài hòa giữa phong cách Phật giáo xứ Huế và nét truyền thống của chùa Bắc Bộ.
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Các chi tiết trong chùa được chế tác tỉ mỉ.
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Không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc, trong khuôn viên chùa còn nổi bật với tượng Phật A Di Đà được chế tác từ đá xanh tự nhiên cao 32 m (tính từ bệ lên đến đỉnh đầu), có ý nghĩa tượng trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật.
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Bảo tượng có trọng lượng gần 3.000 tấn, được kiến tạo vào năm 2013, hoàn thành năm 2018 và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là tôn tượng Phật A Di Đà bằng đá xanh tự nhiên lớn nhất Việt Nam vào năm 2018.
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Công trình kỳ vĩ này vừa thể hiện dấu ấn nghệ thuật đặc sắc, vừa là biểu tượng tâm linh thiêng liêng, thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và du khách thập phương về chiêm bái.
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Kết cấu pho tượng gồm 2 phần riêng biệt là bệ tượng và bảo tượng. Bảo tượng được tạo tác hình trong tư thế ngồi kiết già thiền định, đặt trên đài sen 3 lớp, cánh hoa đang nở thể hiện cho sự thanh khiết.
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Khuôn mặt bảo tượng toát lên sự từ bi với đôi mắt hiền từ nhìn xuống, miệng nở nụ cười cảm thông cứu độ. Trước ngực tôn tượng có chữ Vạn - biểu tượng của trí tuệ và từ bi.
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Bệ tượng phía dưới có hình bát giác, bao quanh là các họa tiết chạm khắc hình Phật, Bồ Tát và phù điêu hoa sen, vân mây, sóng nước, tạo nên tổng thể trang nghiêm, thanh tịnh. Hai bên bệ tượng có cửa để đi vào bên trong.
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Trong lòng bệ tượng được thiết kế thành 2 tầng riêng biệt. Đặc biệt, nơi đây đặt tới 10.000 bức phù điêu Phật dát vàng, thể hiện ý nghĩa phụng thờ “vạn Phật”.
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Không gian thờ tự bên trong bệ tượng.
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Hai bên bảo tượng là hệ thống các pho tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí và Tứ Đại Thiên Vương, đều được tạc từ đá trắng nguyên khối.
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Tượng Đức Phật nhập niết bàn dài 20 m trong khuôn viên chùa Bình A.

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#Chùa Bình A #Tượng Phật A Di Đà #Kiến trúc chùa #Phật giáo #Du lịch tâm linh

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