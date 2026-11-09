Xót xa cảnh xuống cấp nghiêm trọng ở lăng chúa Nguyễn

TPO - Hôm qua, viếng anh Phan Cung Việt về, giở lại truyện ngắn Mây Trắng, thấy anh viết "Bố hy sinh, năm sau mẹ mất, chỉ còn anh duy nhất. Mây gió kia ùn lên từ trang sách, từ thung sâu, từ chân trời Nam xa xôi, từ bản Dao Đỏ có cô gái xinh nhất là mẹ. Đúng rồi, mây kia là hồn vía bố mẹ anh tìm về...".