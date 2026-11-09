Xót xa cảnh xuống cấp nghiêm trọng ở lăng chúa Nguyễn

TPO - Là di tích còn nguyên bản nhất trong hệ thống lăng chúa Nguyễn tại Huế, lăng Trường Thiệu - nơi an nghỉ vị chúa cuối cùng - hiện xuống cấp nghiêm trọng, cần sớm được trùng tu, bảo tồn.
TPO - Thông tin được lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết tại buổi công bố chương trình và các hoạt động tuần lễ nhà sáng tạo nội dung số trên địa bàn thành phố, với chủ đề Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị thành phố chiều 9/11.
TPO - Tượng Phật A Di Đà cao 32 m, nặng gần 3.000 tấn ở chùa Bình A (xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình) được xác lập kỷ lục là tôn tượng Phật bằng đá xanh tự nhiên lớn nhất Việt Nam.
TPO - Công viên 29/3 (TP Đà Nẵng) đang hoàn tất những khâu cuối cùng trước khi bàn giao, với điểm nhấn là công trình “chiếc nhẫn hòa bình” và hệ thống nhạc nước sẵn sàng phục vụ người dân, du khách.
TPO - Chia sẻ sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - cho biết Hoa hậu Yến Trang được đánh giá cao trong suốt quá trình tham gia cuộc thi về các yếu tố học vấn, ngoại hình và tấm lòng. Hai Á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi được nhận xét là hai cô gái nổi bật ngay từ khi nhập cuộc.
TPO - Với bộ rễ khổng lồ ôm trọn khối cự thạch, tạo dáng tựa một bonsai khủng giữa thiên nhiên, cây đa cổ thụ 300 tuổi bên đầm Cầu Hai (TP. Huế) mang vẻ đẹp độc lạ hiếm thấy. Không chỉ là Cây di sản Việt Nam, nơi đây còn lưu giữ dấu tích lịch sử, tín ngưỡng của một vùng đất ven đầm phá.
Có những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường nhưng lại khiến một người nhìn cuộc sống bằng cách khác. Với tôi, đó là buổi chiều con gái Tuệ Lâm lần đầu gọi hai tiếng “Ba ơi”.
Cuộc sống tha phương cho tôi quá giang nơi miền viễn xứ. Hành trình phiêu bạt khiến cánh chim thiên di lưu lạc chỉ nhón bước chân an yên khi làn gió heo may thổi dịu nhẹ trên mái hiên nhà. Theo vòng xoáy công việc, thời gian tôi được ở bên người thân lại ngược chiều với đại lộ tôi bước tới. Lộ trình về với yêu thương luôn trào dâng niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả. Bình dị. Xuyến xao.
TPO - Hôm qua, viếng anh Phan Cung Việt về, giở lại truyện ngắn Mây Trắng, thấy anh viết "Bố hy sinh, năm sau mẹ mất, chỉ còn anh duy nhất. Mây gió kia ùn lên từ trang sách, từ thung sâu, từ chân trời Nam xa xôi, từ bản Dao Đỏ có cô gái xinh nhất là mẹ. Đúng rồi, mây kia là hồn vía bố mẹ anh tìm về...".
TPO - Tọa lạc trên đỉnh núi Đọi, chùa Long Đọi Sơn (phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình) không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh quan thanh tịnh mà còn lưu giữ những dấu tích quý giá của Phật giáo thời Lý. Đây cũng chính là một trong những danh lam cổ tự nổi tiếng của vùng đất Sơn Nam xưa.
TPO - Giữa nhịp đô thị hóa chóng mặt ở Đà Nẵng, căn nhà nhỏ của ông Huỳnh Văn Mười (phường Sơn Trà) vẫn lặng lẽ lưu giữ những hình ảnh, kỷ vật và câu chuyện về làng chài cổ Mân Thái. Nơi đây không chỉ là “bảo tàng” ký ức mà còn lưu giữ hồn cốt của một làng biển đang dần đổi thay theo thời gian.
TPO - Phát biểu khai mạc chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - nhấn mạnh vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn được tạo nên từ trí tuệ, nhân cách, chiều sâu văn hóa và những giá trị tốt đẹp mỗi người mang đến cho cộng đồng.
TPO - Từ ngày 29/10 đến ngày 6/11, tổng lượt khách đến tham quan, trải nghiệm trong dịp Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 ước đạt trên 260.000 lượt.
TPO - Sau gần 3 năm được phát hiện, tàu cổ ở biển Hội An vẫn chưa được khai quật, trong khi liên tục chịu tác động của sóng biển, thủy triều và xói lở. Đà Nẵng đang xem xét phương án bảo vệ khẩn cấp di vật, tiến tới khai quật, di dời nguyên khối vào tháng 3/2027 với kinh phí dự kiến hơn 10 tỷ đồng.
TPO - Sau nhiều năm triển khai, công trình tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cao khoảng 65 m tại khu vực chân núi Phước Lý (Đà Nẵng) vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Pho tượng được tạc từ đá granit nguyên khối khai thác tại núi Cẩm Khê, gây chú ý bởi quy mô đồ sộ và kiến trúc độc đáo.
TPO - Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 38 thành viên, trong đó Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng là Pháp chủ. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự gồm 61 thành viên, trong đó Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn là Chủ tịch Hội đồng Trị sự.
TPO - Sau hơn một tháng tại Hải Phòng, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam có nhiều kỷ niệm với người dân nơi đây. Lisa bật khóc khi kể về mẹ của bạn cùng phòng, Phương Nghi nhớ những món đặc sản được gửi tặng, còn Diệu Anh trân trọng những cuộc gặp ở Làng trẻ em SOS.