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Văn hóa

DatVietVAC mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, liên doanh NTT DOCOMO Nhật Bản

Trạch Dương

Tại Diễn đàn Công tư Việt Nam - Nhật Bản, DatVietVAC công bố liên doanh với nhà mạng Nhật Bản NTT DOCOMO trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hai bên hướng tới khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong truyền thông, quảng cáo số.

­Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, DatVietVAC cùng các tập đoàn hàng đầu Việt Nam như Vietcombank, Petrovietnam, VNPT, FPT, CMC, Vietnam Airlines… tham dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ Việt Nam - Nhật Bản.

Sự kiện quy tụ những đại diện tiêu biểu của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nhật trong nhiều lĩnh vực kinh tế trọng điểm, cùng thúc đẩy kết nối nguồn lực, mở rộng hợp tác.

Tại diễn đàn, nhiều văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp và cơ quan, bộ, ngành Việt Nam - Nhật Bản đã được trao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh; giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, y tế, tài chính - ngân hàng, hàng không, đầu tư, nông nghiệp, giao thông thông minh và logistics.

Các thỏa thuận mở ra cơ hội tăng cường kết nối nguồn lực, thúc đẩy hợp tác công nghệ và mở rộng liên kết kinh tế giữa hai quốc gia.

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Đáng chú ý, trong lĩnh vực công nghệ truyền thông và quảng cáo số, DatVietVAC công bố liên doanh cùng NTT DOCOMO, INC (Nhật Bản) trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Nhật Bản.

Dấu mốc này không chỉ mở rộng kết nối của DatVietVAC với một trong những tập đoàn viễn thông và công nghệ hàng đầu Nhật Bản, mà còn tạo thêm cơ hội tiếp cận nền tảng công nghệ, kinh nghiệm chuyên môn và mạng lưới kinh doanh quốc tế, góp phần thúc đẩy định hướng phát triển toàn cầu của doanh nghiệp.

Liên doanh kết hợp năng lực, kinh nghiệm thị trường của DatVietVAC với công nghệ, hệ sinh thái và mạng lưới kinh doanh quốc tế của NTT DOCOMO.

Bên cạnh đó, hai doanh nghiệp cũng tăng cường trao đổi chuyên môn, cập nhật xu hướng thị trường, kết nối khách hàng và đối tác tại Việt Nam, Nhật Bản cũng như các thị trường quốc tế. Hoạt động đào tạo và trao đổi chuyên gia cũng được định hướng triển khai nhằm nâng cao năng lực công nghệ, chuyên môn và vận hành.

Trong chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế, DatVietVAC đang từng bước tăng cường hợp tác với các đối tác đến từ những thị trường trọng điểm như Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hợp tác chiến lược với NTT DOCOMO tiếp tục mở rộng mạng lưới kết nối này, đồng thời bổ sung nguồn lực công nghệ và kinh nghiệm quốc tế, tạo điều kiện để DatVietVAC đẩy mạnh khai thác dữ liệu và ứng dụng AI trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội phát triển kinh doanh và củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn cho toàn hệ sinh thái.

Về NTT DOCOMO

NTT DOCOMO là nhà mạng di động hàng đầu Nhật Bản, với hơn 89 triệu thuê bao, đồng thời là một trong những đơn vị tiên phong trên thế giới trong việc đóng góp phát triển các công nghệ mạng di động 3G, 4G và 5G.

Không chỉ cung cấp các dịch vụ viễn thông cốt lõi, DOCOMO còn không ngừng khai phá những lĩnh vực mới thông qua hợp tác với ngày càng nhiều đối tác, phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng thiết thực và tiện ích, góp phần thay đổi cách con người sinh sống và làm việc.

DOCOMO cũng tiên phong phát triển mạng 5G thế hệ mới, tạo nền tảng cho những dịch vụ đổi mới sáng tạo, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm vượt trên kỳ vọng.

#DatVietVAC #NTT DOCOMO #Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản #Liên doanh #Truyền thông và quảng cáo số

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