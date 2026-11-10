Váy dạ hội đẹp nhất chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Top 15 thí sinh mang đến những bộ váy dạ hội lộng lẫy trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11 tại Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Màn trình diễn ấn tượng của các cô gái nhận được sự cổ vũ của 7.000 khán giả tại Quảng trường Danh vọng.
TPO - Với nhiều phụ huynh, điều quý giá nhất sau ba tháng con gái tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 là thấy con trưởng thành, bản lĩnh và tự tin hơn. Họ gửi lời cảm ơn ban tổ chức, xem hành trình ở nhà chung là bước đệm cho tương lai của con.
TPO - Tạ Thị Hoa - Đại sứ Du lịch và Môi trường - cho biết không bất ngờ khi Nguyễn Yến Trang đăng quang. Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Đinh Hoàng Gia Linh ấn tượng với nhan sắc và sự năng động của tân hoa hậu. Người đẹp biển Bùi Mai Linh nói rằng thành tích của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 được Ban giám khảo đánh giá qua nhiều phần thi và hoàn toàn xứng đáng.
TPO - Khoảng 7.000 khán giả đổ về Quảng trường Danh vọng, Đồ Sơn, TP Hải Phòng tối 7/11, chứng kiến Nguyễn Yến Trang nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Vừa là mẹ vừa là cô giáo của Á hậu Lê Phương Nghi, bà Mai Thị Thanh Chung nhận xét con gái hiền hòa, kỷ luật và tự tin hơn sau hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. "Mong con giữ tinh thần nhân ái, cầu thị và hoàn thành trách nhiệm với danh hiệu", mẹ Phương Nghi nhắn nhủ.
TPO - Trả lời phóng viên Báo Tiền Phong, đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết giám khảo đánh giá cao sắc vóc, sự nỗ lực của Nguyễn Yến Trang suốt hành trình. Ban giám khảo nhất trí, đồng thuận cao chọn cô gái sinh năm 2006 trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Sáng 9/11, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi bắt đầu lịch trình media tour đầu tiên tại Hà Nội.
TPO - Ngày 8/11, tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu lần đầu gặp gỡ báo chí sau đăng quang. Bên cạnh những chia sẻ về nhan sắc, học tập và kế hoạch cống hiến của hoa hậu và hai á hậu, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - giải đáp các thắc mắc liên quan đến kết quả cuộc thi, nhấn mạnh việc lựa chọn danh hiệu dựa trên quá trình đánh giá toàn diện.
TPO - Dừng bước trước Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2026, Phạm Vân Hà gửi lời xin lỗi những người yêu thương vì chưa đáp ứng kỳ vọng. Cô gái 18 tuổi khẳng định không hối tiếc về hành trình giúp mình trưởng thành hơn.
TPO - Tại buổi họp báo sau đăng quang, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng tân hoa hậu, các á hậu đã trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề được báo chí quan tâm, đồng thời chia sẻ về định hướng hoạt động trong thời gian tới.
TPO - Thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên cho biết dừng chân ở top 25 nhưng cô vẫn thấy trọn vẹn khi nhìn lại hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong khi đó, Mai Thị Yến Nhi nói lọt vào top 25 là điều quý giá mà cô trân trọng.
TPO - Nguyễn Yến Trang cho biết không quá suy nghĩ trước những bình luận cho rằng nhan sắc của cô chưa thực sự nổi bật. Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 khẳng định hài lòng với diện mạo tự nhiên, chưa có ý định phẫu thuật thẩm mỹ và muốn dành thời gian tới để cống hiến cho cộng đồng.
TPO - Trong buổi họp báo hậu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang cho biết chưa vội nghĩ đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc.
TPO - Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang từng ngại đứng trước ống kính, hồi hộp khi là cô gái được cuối cùng được gọi tên vào chung kết.
TPO - Trần Xuân Khánh Linh nói cô rất run khi vấp ngã trước khán giả Hải Phòng ở đêm chung kết diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, TP Hải Phòng. Nhìn lại đêm thi, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 cho rằng chính tình huống bất ngờ ấy đã cho cô cơ hội thể hiện những kỹ năng rèn luyện suốt mùa thi. Cô cũng ấp ủ dự án cộng đồng hướng tới trẻ em vùng cao.
TPO - Sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Á hậu 2 Lê Phương Nghi cho biết hài lòng với kết quả, trân trọng đánh giá công tâm, khách quan của Ban giám khảo.
TPO - Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh thừa nhận từng lo lắng cú ngã trong phần thi dạ hội ảnh hưởng đến kết quả chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.