Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Váy dạ hội đẹp nhất chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Duy Nam - Trọng Tài - Dương Triều - Như Ý

TPO - Top 15 thí sinh mang đến những bộ váy dạ hội lộng lẫy trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11 tại Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Màn trình diễn ấn tượng của các cô gái nhận được sự cổ vũ của 7.000 khán giả tại Quảng trường Danh vọng.

img-8732.jpg
img-8736.jpg
Tân Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang khoe đôi chân thẳng tắp trong bộ váy dạ hội màu bạc, đính kết cầu kỳ. Điểm nhấn của thiết kế là phần tà váy lông vũ màu trắng tôn lên vẻ kiêu sa của người đẹp Hà Nội.
img-8733.jpg
img-8734.jpg
Thiết kế tôn lên đường cong quyến rũ của Yến Trang. Cô sinh năm 2006, cao 1,71 m, là sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Yến Trang thuộc nhóm thí sinh có kỹ năng trình diễn nổi bật của cuộc thi năm nay.
img-8743.jpg
img-8728.jpg
Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh chọn váy dạ hội xuyên thấu màu hồng pastel, đi kèm khăn choàng cùng tông màu. Trong phần trình diễn, Khánh Linh gặp sự cố vấp ngã, tuy nhiên cô nhanh chóng xử lý, thể hiện bản lĩnh sân khấu ấn tượng. Cô sinh năm 2006, đến từ TPHCM, là sinh viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.
img-8744.jpg
Á hậu 2 Lê Phương Nghi chọn váy dạ hội màu vàng gold đính đá, khoe đôi chân thon. Lê Phương Nghi sinh năm 2006, cao 1,72 m, là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương ở TPHCM. Phương Nghi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 với thành tích Hoa khôi Ngoại thương, sở hữu IELTS 7.5 và có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật. Cô còn có thể chơi đàn piano.
img-8727.jpg
Vũ Hồng Hạnh chọn váy dạ hội xuyên thấu màu bạc lấp lánh, kết hợp khăn choàng lông vũ. Cô là người đẹp hai lần giành chiến thắng ở giải bình chọn trong cả chung khảo và chung kết. Cô sinh năm 2003, đến từ Phú Thọ, tốt nghiệp chuyên ngành Luật - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
img-8725.jpg
Đinh Hoàng Gia Linh chọn váy dạ hội tông màu hồng ngọt ngào. Trong đêm chung kết, cô lọt vào Top 5 và giành giải Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật. Gia Linh sinh năm 2006, cao 1,74 m, đến từ Thanh Hóa, sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học RMIT Việt Nam.
img-8724.jpg
Đặng Thị Ngọc Lan trong phần trình diễn váy dạ hội. Cô lọt vào top 5 chung cuộc. Ngọc Lan sinh năm 2007, đến từ Hà Nội, cao 1,73 m, là sinh viên năm nhất chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Ngân hàng.
img-8741.jpg
Đinh Diệu Anh chọn váy dạ hội tông màu trắng sang trọng. Cô vào top 10 và giành giải Đại sứ Thời trang và Thể thao. Đinh Diệu Anh sinh năm 2003, đến từ Hà Nội. Cô cao 1,68 m, tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương. Diệu Anh hoàn thành đồng thời hai chương trình Tiếng Anh thương mại và Kinh tế đối ngoại, lần lượt tốt nghiệp loại Xuất sắc và loại Giỏi.
img-8726.jpg
Bùi Mai Linh lọt vào top 10 và giành giải Người đẹp Biển. Cô sinh năm 2006, đến từ Hải Phòng, là sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân.
img-8729.jpg
Lưu Phương Anh chọn váy dạ hội tông màu đỏ nổi bật. Tại đêm chung kết, cô dừng chân ở Top 15. Cô là sinh viên khoa Quản lý Kinh doanh và Marketing, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
img-8735.jpg
Nguyễn Thị Kim Châu được xướng tên vào Top 10 sau phần trình diễn váy dạ hội. sinh năm 2006, đến từ TPHCM. Cô là sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Văn Hiến.
img-8738.jpg
img-8737.jpg
Gouband Lisa diện váy dạ hội xẻ tà quyến rũ trong phần thi dạ hội dành cho top 15. Người đẹp sinh năm 2007, đến từ TPHCM, là sinh viên chuyên ngành Cử nhân Khoa học Quản lý Thương mại tại trường Kinh doanh và Quản lý Emlyon Business School (Pháp).
img-8739.jpg
Tạ Thị Hoa vào Top 10 và giành giải Đại sứ Du lịch và Môi trường. Cô sinh năm 2005, đến từ Thái Nguyên, sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Du lịch Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (TNUS).
img-8740.jpg
Nguyễn Thị Hoa lọt vào top 10 sau phần thi dạ hội. Cô sinh năm 2004, đến từ Thanh Hóa, từng đăng quang Hoa khôi Trường Đại học Công nghệ TPHCM 2025.
img-8745.jpg
Phạm Lê Ái Linh trong phần thi dạ hội của top 15. Cô sinh năm 2007, là sinh viên năm hai ngành Kế toán chất lượng cao, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
img-8747.jpg
Nguyễn Thục Uyên Nhi dừng chân ở Top 15. Cô sinh năm 2004, đến từ Hà Nội, tốt nghiệp ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời học song bằng ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương.

Xem thêm

#chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Việt Nam 2026 #váy dạ hội #top 15 Hoa hậu Việt Nam 2026

Cùng chuyên mục

Điều quý giá hơn vương miện ở Hoa hậu Việt Nam

TPO - Với nhiều phụ huynh, điều quý giá nhất sau ba tháng con gái tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 là thấy con trưởng thành, bản lĩnh và tự tin hơn. Họ gửi lời cảm ơn ban tổ chức, xem hành trình ở nhà chung là bước đệm cho tương lai của con.

Các thí sinh nói gì về tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang?

TPO - Tạ Thị Hoa - Đại sứ Du lịch và Môi trường - cho biết không bất ngờ khi Nguyễn Yến Trang đăng quang. Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Đinh Hoàng Gia Linh ấn tượng với nhan sắc và sự năng động của tân hoa hậu. Người đẹp biển Bùi Mai Linh nói rằng thành tích của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 được Ban giám khảo đánh giá qua nhiều phần thi và hoàn toàn xứng đáng.

Mẹ Á hậu 2 Lê Phương Nghi: 'Con gái hiền hòa, kỷ luật'

TPO - Vừa là mẹ vừa là cô giáo của Á hậu Lê Phương Nghi, bà Mai Thị Thanh Chung nhận xét con gái hiền hòa, kỷ luật và tự tin hơn sau hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. "Mong con giữ tinh thần nhân ái, cầu thị và hoàn thành trách nhiệm với danh hiệu", mẹ Phương Nghi nhắn nhủ.

Chọn hoa hậu không chỉ nhìn vào nhan sắc

Chọn hoa hậu không chỉ nhìn vào nhan sắc

TPO - Ngày 8/11, tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu lần đầu gặp gỡ báo chí sau đăng quang. Bên cạnh những chia sẻ về nhan sắc, học tập và kế hoạch cống hiến của hoa hậu và hai á hậu, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - giải đáp các thắc mắc liên quan đến kết quả cuộc thi, nhấn mạnh việc lựa chọn danh hiệu dựa trên quá trình đánh giá toàn diện.

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 thông tin sau đăng quang

TPO - Tại buổi họp báo sau đăng quang, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng tân hoa hậu, các á hậu đã trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề được báo chí quan tâm, đồng thời chia sẻ về định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Tân Hoa hậu Việt Nam: ‘Tôn trọng những bình luận trái chiều’

Tân Hoa hậu Việt Nam: ‘Tôn trọng những bình luận trái chiều’

TPO - Nguyễn Yến Trang cho biết không quá suy nghĩ trước những bình luận cho rằng nhan sắc của cô chưa thực sự nổi bật. Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 khẳng định hài lòng với diện mạo tự nhiên, chưa có ý định phẫu thuật thẩm mỹ và muốn dành thời gian tới để cống hiến cho cộng đồng.

Á hậu 1 Khánh Linh muốn tạo ra 20 thư viện thông minh cho trẻ vùng cao

Á hậu 1 Khánh Linh muốn tạo ra 20 thư viện thông minh cho trẻ vùng cao

TPO - Trần Xuân Khánh Linh nói cô rất run khi vấp ngã trước khán giả Hải Phòng ở đêm chung kết diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, TP Hải Phòng. Nhìn lại đêm thi, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 cho rằng chính tình huống bất ngờ ấy đã cho cô cơ hội thể hiện những kỹ năng rèn luyện suốt mùa thi. Cô cũng ấp ủ dự án cộng đồng hướng tới trẻ em vùng cao.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe