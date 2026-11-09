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Hoa hậu

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Hà Trúc Linh nhắn tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang: 'Hãy tự tin, bản lĩnh'

Duy Nam - Trọng Tài

TPO - Sau hơn một năm bốn tháng đăng quang, Hà Trúc Linh thực hiện final walk tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhìn lại nhiệm kỳ, người đẹp cho biết cô tự hào vì trưởng thành, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn, đồng thời mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị của danh hiệu Hoa hậu Việt Nam.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Hà Trúc Linh có màn final walk nhiều dấu ấn, chính thức khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024. Đây là khoảnh khắc đặc biệt đánh dấu chặng đường hơn một năm bốn tháng đồng hành danh hiệu và những trải nghiệm đáng nhớ.

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Hoa hậu Trúc Linh trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Hoa hậu Trúc Linh và gia đình trên thảm đỏ.
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Hoa hậu Trúc Linh cùng các hoa, á hậu trên thảm đỏ.

Vương miện nuôi dưỡng lòng trắc ẩn

Trong bài phát biểu kết thúc nhiệm kỳ, Hà Trúc Linh nhìn lại hành trình đã qua bằng những chia sẻ giàu cảm xúc. Với cô, chiếc vương miện không đơn thuần là biểu tượng của danh hiệu mà còn là hành trang giúp bản thân học cách lắng nghe, trưởng thành và nuôi dưỡng lòng trắc ẩn.

"Vương miện đã dạy tôi biết lắng nghe, học cách trưởng thành và nuôi dưỡng lòng trắc ẩn. Đặc biệt, trong một nhiệm kỳ của sự chuyển giao, tôi không chỉ học cách thích nghi với thời đại, mà còn học cách hòa mình vào dòng chảy phát triển của đất nước", Trúc Linh chia sẻ.

Người đẹp cho biết trong nhiệm kỳ, cô từng trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, từ tự hào đến áp lực. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất không nằm ở việc làm sao để bản thân tỏa sáng mà là làm thế nào để xứng đáng với trọng trách của một hoa hậu. Với Trúc Linh, danh hiệu đi kèm trách nhiệm lan tỏa những giá trị văn hóa, vẻ đẹp và bản sắc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

"Và tôi nhận ra, trưởng thành không chỉ là đi xa hơn, mà là biết mình cần làm gì để hành trình ấy có ý nghĩa hơn", cô nói.

Nhìn lại hơn một năm bốn tháng, Trúc Linh xem đây không chỉ là nhiệm kỳ hoa hậu mà còn là hành trình của những trải nghiệm và trưởng thành. Cô có cơ hội đặt chân đến những vùng đất mới, gặp gỡ nhiều con người, thử sức với những công việc chưa từng trải qua. Bên cạnh niềm vui và sự tự hào, người đẹp cũng đối diện với những áp lực, bỡ ngỡ khi đảm nhận vai trò mới.

Trúc Linh cho biết cô học cách giữ sự tỉnh táo để lắng nghe, tiếp thu có chọn lọc, kiên định với những giá trị đúng đắn nhưng đồng thời không ngừng thay đổi để hoàn thiện bản thân. Đó cũng là những điều giúp cô có thêm sự tự tin và bản lĩnh sau thời gian đảm nhận trọng trách Hoa hậu Việt Nam.

Đặc biệt, với Trúc Linh, điều đẹp đẽ nhất mà nhiệm kỳ mang lại không chỉ là những dấu ấn cá nhân mà còn là những con người đã đồng hành, cùng cô viết nên hành trình ấy.

Sau final walk, nhiệm kỳ của Hà Trúc Linh chính thức khép lại. Tuy nhiên, hoa hậu khẳng định đây không phải dấu chấm hết cho hành trình của mình. Cô mong muốn tiếp tục sống trọn vẹn với bốn giá trị cốt lõi đã làm nên danh hiệu Hoa hậu Việt Nam: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

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Hoa hậu Trúc Linh trong khoảnh khắc final walk. Ảnh: Trọng Tài.

Lời nhắn nhủ với tân Hoa hậu Việt Nam

Chia sẻ với PV Báo Tiền Phong, Hà Trúc Linh cho biết dù nhiệm kỳ có phần ngắn ngủi, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 đã được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc và thử sức với những điều trước đây chưa từng nghĩ mình có thể làm được. Những kỷ niệm, sự gắn bó và những trải nghiệm trong thời gian đồng hành khiến khoảnh khắc chia tay trở nên đặc biệt hơn.

Một trong những điều khiến Trúc Linh nhận ra sự thay đổi của bản thân là khi xem lại những đoạn phỏng vấn từ thời điểm cô còn là sinh viên tham gia vòng sơ tuyển Hoa hậu Việt Nam.

Cô nói: "Thỉnh thoảng, tôi xem lại những phần phỏng vấn của mình ngày xưa, lúc chỉ là cô sinh viên tham dự vòng sơ tuyển Hoa hậu Việt Nam. Khi đó tôi là cô gái ngây ngô, bỡ ngỡ và nghĩ gì nói nấy".

Thời điểm đó, cô chưa có nhiều trải nghiệm sống và cũng chưa thực sự chững chạc. Việc bất ngờ trở thành hoa hậu khiến Trúc Linh phải học hỏi, thích nghi với nhiều vai trò và trách nhiệm mới.

Bước sang tuổi 22, Trúc Linh cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân. Đứng trước khoảnh khắc thực hiện final walk, cô nhận ra mình đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhiều so với cô gái từng rụt rè ở vòng sơ tuyển.

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Hoa hậu Trúc Linh trao vương miện cho Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang. Ảnh: Trọng Tài.

Trúc Linh cũng dành lời nhắn gửi đến tân Hoa hậu Việt Nam. Cô mong cô gái được trao vương miện luôn giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo, tự tin và bản lĩnh trong. Theo Trúc Linh, Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần là cuộc thi tìm kiếm một gương mặt có nhan sắc nổi bật. Người đăng quang cần hội tụ đầy đủ bốn trụ cột mà cuộc thi luôn đề cao: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ và Cống hiến.

Đây cũng là những giá trị mà cô đã cố gắng theo đuổi trong suốt nhiệm kỳ của mình. Trúc Linh tin rằng cô gái hội tụ đầy đủ những yếu tố này là người xứng đáng với chiếc vương miện.

Chia sẻ về dự định sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Trúc Linh nói cô tiếp tục theo đuổi con đường tri thức thay vì lấn sân nghệ thuật. “Tôi mong muốn trở thành diễn giả và hoạt động trong lĩnh vực quản lý”, cô nói.

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