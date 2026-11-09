Hoa hậu Yến Trang và hai á hậu trở lại Hà Nội sau đăng quang

TPO - Trần Xuân Khánh Linh nói cô rất run khi vấp ngã trước khán giả Hải Phòng ở đêm chung kết diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, TP Hải Phòng. Nhìn lại đêm thi, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 cho rằng chính tình huống bất ngờ ấy đã cho cô cơ hội thể hiện những kỹ năng rèn luyện suốt mùa thi. Cô cũng ấp ủ dự án cộng đồng hướng tới trẻ em vùng cao.