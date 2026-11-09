Hoa hậu Yến Trang và hai á hậu trở lại Hà Nội sau đăng quang

TPO - Sáng 9/11, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi bắt đầu lịch trình media tour đầu tiên tại Hà Nội.
TPO - Nguyễn Yến Trang cho biết không quá suy nghĩ trước những bình luận cho rằng nhan sắc của cô chưa thực sự nổi bật. Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 khẳng định hài lòng với diện mạo tự nhiên, chưa có ý định phẫu thuật thẩm mỹ và muốn dành thời gian tới để cống hiến cho cộng đồng.
TPO - Trong buổi họp báo hậu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang cho biết chưa vội nghĩ đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc.
TPO - Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang từng ngại đứng trước ống kính, hồi hộp khi là cô gái được cuối cùng được gọi tên vào chung kết.
TPO - Trần Xuân Khánh Linh nói cô rất run khi vấp ngã trước khán giả Hải Phòng ở đêm chung kết diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, TP Hải Phòng. Nhìn lại đêm thi, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 cho rằng chính tình huống bất ngờ ấy đã cho cô cơ hội thể hiện những kỹ năng rèn luyện suốt mùa thi. Cô cũng ấp ủ dự án cộng đồng hướng tới trẻ em vùng cao.
TPO - Sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Á hậu 2 Lê Phương Nghi cho biết hài lòng với kết quả, trân trọng đánh giá công tâm, khách quan của Ban giám khảo.
TPO - Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh thừa nhận từng lo lắng cú ngã trong phần thi dạ hội ảnh hưởng đến kết quả chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Vũ Hồng Hạnh là thí sinh hai lần thắng giải Người đẹp được bình chọn nhiều nhất. Cô cũng là gương mặt đầu tiên được xướng tên vào Top 15 trong đêm chung kết.
TPO - Ban giám khảo chọn Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 sau khi đánh giá toàn bộ hành trình dự thi theo bốn tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Tại họp báo sau chung kết, tân hoa hậu cũng lên tiếng về những ý kiến xoay quanh sắc đẹp.
TPO - Từ một cô gái hướng nội, ngại xuất hiện trước ống kính, Nguyễn Yến Trang từng bước vượt qua giới hạn bản thân để đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Tân Hoa hậu gây chú ý với nền tảng học vấn, ước mơ trở thành cô giáo và quan điểm về vẻ đẹp hòa bình của đất nước.
TPO - 25 thí sinh khoe hình thể quyến rũ và những bước chân tự tin trong phần thi áo tắm ở đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh vọng, Đồi Rồng, Hải Phòng tối 7/11.
TPO - Lê Phương Nghi, sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại, giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 tại Hải Phòng. Trong ba tháng dự thi, cô gây dấu ấn với sự nỗ lực và để lại ấn tượng mạnh với dự án dạy trẻ mầm non làm đồ tái chế ở Gia Lai bằng tiền học bổng của mình.
TPO - Nhìn lại hậu trường trước giờ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Top 25 thí sinh tất bật chuẩn bị cho màn đồng diễn mở màn. Phía sau ánh đèn sân khấu là những phút giây gấp rút chỉnh trang, chăm chút diện mạo và tranh thủ từng khoảng nghỉ để sẵn sàng cho đêm thi quyết định.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi xuất hiện nền nã trong trang phục áo dài tại buổi họp báo sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra sáng 8/11 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi lần đầu ra mắt truyền thông sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Tối 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng, Nguyễn Yến Trang xúc động khi được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026. Khoảnh khắc các thế hệ hoa hậu cùng chúc mừng tân hoa hậu, các á hậu được xem là đặc biệt nhất lịch sử cuộc thi.
TPO - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh cao 1,7 m, số đo ba vòng 83-60-88 cm, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Đời thường cô có nhan sắc ngọt ngào, thanh lịch.