Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lời khai ban đầu của kẻ chém, phóng hỏa giết người tình ở Vĩnh Long

Cảnh Kỳ

TPO - Trần Bá Triết mua xăng đến phòng trọ phóng hỏa, dùng dao đâm nhiều nhát khiến người tình tử vong. Sau khi gây án, Triết rời khỏi hiện trường, do bị bỏng nên đối tượng đón taxi đến bệnh viện cấp cứu.

Chiều 10/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã lấy lời khai ban đầu đối với Trần Bá Triết (SN 2002, ngụ xã Phong Điền, TP Cần Thơ) - đối tượng gây ra vụ phóng hỏa, sát hại chị P.T.N.H (SN 1994, ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long).

Theo hồ sơ vụ việc, rạng sáng 10/11, người dân trình báo xảy ra cháy tại khu nhà trọ ở ấp Phước Yên, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long. Sau khi dập lửa, người dân phát hiện chị H (thuê phòng trọ số 4) bị thương, nằm ngoài cổng chính khu nhà trọ.

Thời điểm này, Triết đi ra từ phòng trọ số 4 và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

triet-2.jpg
Nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.

Khi lực lượng cấp cứu đến, chị H. đã tử vong. Qua khám nghiệm, trên người nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra và nhiều vết bỏng. Nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp kết hợp ngạt khói.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã làm rõ hành tung, hướng tẩu thoát của đối tượng tình nghi, xác định Triết đang điều trị tại một bệnh viện ở Cần Thơ.

Bước đầu, Triết thừa nhận động cơ gây án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Hai người có quan hệ tình cảm với nhau, gần đây chị H. muốn chia tay nhưng Triết không đồng ý. Triết nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa giết người tình.

triet-1.jpg
Chân dung Trần Bá Triết.

Tối 9/11, Triết đến phòng trọ tìm nhưng chị H. không mở cửa. Sau đó, Triết đi mua can xăng rồi quay lại phòng trọ.

Khoảng 0h ngày 10/11, Triết buộc chốt cửa bên ngoài các phòng trọ trong dãy rồi đến phòng trọ số 4.

Tại đây, giữa Triết và chị H. xảy ra cự cãi. Triết phóng hỏa, dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị H. Ngọn lửa bùng cháy, chị H chạy ra ngoài kêu cứu nhưng vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Sau khi gây án, Triết cũng bị bỏng nhưng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, vứt bỏ hung khí và đón taxi đến bệnh viện tại Cần Thơ cấp cứu.

Hiện sức khỏe đối tượng Triết khá yếu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công cán bộ túc trực, giám sát Triết tại bệnh viện để phục vụ công tác điều tra.

Xem thêm

#Trần Bá Triết #án mạng Vĩnh Long #phóng hỏa phòng trọ #sát hại người tình #Công an Vĩnh Long #mâu thuẫn tình cảm

Cùng chuyên mục

Mạo danh người khác vay tiền các công ty tài chính

Mạo danh người khác vay tiền các công ty tài chính

TPO - Đối tượng sử dụng giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD) mang hình ảnh của mình nhưng chứa thông tin cá nhân của người khác để lập hồ sơ, ký kết hợp đồng mua hàng trả góp với các công ty tài chính như FE Credit, Mcredit, Home Credit... nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an Vĩnh Long điều tra vụ án tại nhà trọ ở xã Phú Quới, nơi một phụ nữ tử vong với nhiều vết thương và bị cháy; nghi phạm đã bị bắt giữ.

Điều tra nghi án đâm, đốt người tình ở Vĩnh Long

TPO - Người dân xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long nghe tiếng nổ và thấy lửa thoát ra từ phòng trọ, sau đó thấy người đàn ông cầm dao chạy ra trước, theo sau là người phụ nữ đang bị lửa bén trên người. Khi chạy ra tới cổng, người phụ nữ gục ngã và tử vong, trên người có nhiều vết đâm và bỏng.

Ninh Bình xử phạt 3 tổ chức hành nghề luật sư hơn 46 triệu đồng

Ninh Bình xử phạt 3 tổ chức hành nghề luật sư hơn 46 triệu đồng

TPO - Thanh tra tỉnh Ninh Bình phát hiện một số vi phạm tại 3 tổ chức hành nghề luật sư, liên quan đến đăng ký hoạt động, chế độ báo cáo, hợp đồng dịch vụ pháp lý và nghĩa vụ trợ giúp pháp lý. Các tổ chức này bị xử phạt hành chính tổng cộng 46,5 triệu đồng.

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an 7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong kinh doanh xăng dầu

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an 7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong kinh doanh xăng dầu

TPO - Qua thanh tra diện rộng 260 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Thanh tra Chính phủ (TTCP) phát hiện 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, trong đó có đường dây dùng hóa đơn của các công ty “ma” để hợp thức hàng chục nghìn tỷ đồng mua bán xăng dầu. Theo đó, TTCP đã kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, khởi tố theo quy định.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe