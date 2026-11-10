Lời khai ban đầu của kẻ chém, phóng hỏa giết người tình ở Vĩnh Long

TPO - Trần Bá Triết mua xăng đến phòng trọ phóng hỏa, dùng dao đâm nhiều nhát khiến người tình tử vong. Sau khi gây án, Triết rời khỏi hiện trường, do bị bỏng nên đối tượng đón taxi đến bệnh viện cấp cứu.

Chiều 10/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã lấy lời khai ban đầu đối với Trần Bá Triết (SN 2002, ngụ xã Phong Điền, TP Cần Thơ) - đối tượng gây ra vụ phóng hỏa, sát hại chị P.T.N.H (SN 1994, ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long).

Theo hồ sơ vụ việc, rạng sáng 10/11, người dân trình báo xảy ra cháy tại khu nhà trọ ở ấp Phước Yên, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long. Sau khi dập lửa, người dân phát hiện chị H (thuê phòng trọ số 4) bị thương, nằm ngoài cổng chính khu nhà trọ.

Thời điểm này, Triết đi ra từ phòng trọ số 4 và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.

Khi lực lượng cấp cứu đến, chị H. đã tử vong. Qua khám nghiệm, trên người nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra và nhiều vết bỏng. Nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp kết hợp ngạt khói.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã làm rõ hành tung, hướng tẩu thoát của đối tượng tình nghi, xác định Triết đang điều trị tại một bệnh viện ở Cần Thơ.

Bước đầu, Triết thừa nhận động cơ gây án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Hai người có quan hệ tình cảm với nhau, gần đây chị H. muốn chia tay nhưng Triết không đồng ý. Triết nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa giết người tình.

Chân dung Trần Bá Triết.

Tối 9/11, Triết đến phòng trọ tìm nhưng chị H. không mở cửa. Sau đó, Triết đi mua can xăng rồi quay lại phòng trọ.



Khoảng 0h ngày 10/11, Triết buộc chốt cửa bên ngoài các phòng trọ trong dãy rồi đến phòng trọ số 4.

Tại đây, giữa Triết và chị H. xảy ra cự cãi. Triết phóng hỏa, dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị H. Ngọn lửa bùng cháy, chị H chạy ra ngoài kêu cứu nhưng vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Sau khi gây án, Triết cũng bị bỏng nhưng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, vứt bỏ hung khí và đón taxi đến bệnh viện tại Cần Thơ cấp cứu.



Hiện sức khỏe đối tượng Triết khá yếu.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công cán bộ túc trực, giám sát Triết tại bệnh viện để phục vụ công tác điều tra.