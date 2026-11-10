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Pháp luật

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Giám đốc giăng 'bẫy' đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Tân Châu

TPO - Sử dụng chiêu trò vay tiền đáo hạn ngân hàng rồi cắt liên lạc với các nạn nhân để chiếm đoạt, tiêu xài và trả nợ, Châu Ngọc Lượng đã phải trả giá đắt bằng bản án 15 năm tù.

Ngày 10/11, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Châu Ngọc Lượng (Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Hạt Vàng) 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời buộc bồi thường thiệt hại hơn 8 tỷ đồng cho các bị hại.

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Bị cáo Châu Ngọc Lượng tại phiên tòa ngày 10/11.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, gây mất trật tự trị an nên cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2024, do kinh doanh thua lỗ và lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, Châu Ngọc Lượng đã nảy sinh ý định gian dối.

Bị cáo Lượng đã đưa ra thông tin giả mạo về việc cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng với cam kết thời gian vay ngắn, trả lãi nhanh nhằm tạo lòng tin.

Để tạo vỏ bọc hoàn hảo, những lần vay đầu, Lượng đều trả tiền gốc và lãi đúng hạn để "câu nhử", duy trì vòng xoay nợ. Khi đã tạo được sự tin tưởng từ các nạn nhân, Lượng tiếp tục vay những khoản tiền lớn hơn rồi cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt.

Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền mà giám đốc này lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân là 8,4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Lượng không dùng để đáo hạn ngân hàng như cam kết mà dùng để trả nợ, chi tiêu và trả vòng xoay cho người khác.

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#Châu Ngọc Lượng #15 năm tù #Bồi thường thiệt hại #Ngân hàng #Án sơ thẩm #TAND TPHCM #Lừa đảo #Công ty Hạt Vàng #Đáo nợ

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