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Thế giới

Nvidia và CEO Jensen Huang bị kiện vì bê bối tình ái

Minh Hạnh

TPO - Tập đoàn Nvidia và Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang đã bị kiện trong một vụ kiện tập thể, với cáo buộc lừa đảo các cổ đông bằng cách che giấu mối quan hệ giữa ông Huang và một phụ nữ có tên Alice Huang, người bị cáo buộc là gián điệp.

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CEO Nvidia Jensen Huang. (Ảnh: Reuters)

Theo một đơn kiện được đệ trình lên tòa án liên bang tại San Jose (California), Nvidia và ông Huang bị cáo buộc đã gây hiểu lầm cho các cổ đông về mối quan hệ tình ái bị nghi ngờ giữa ông với bà Alice Huang - một cựu giám đốc điều hành tại công ty Megaspeed (có trụ sở ở Singapore).

Đơn kiện cũng cáo buộc các bị cáo đã không công khai việc mối quan hệ này có thể làm dấy lên những lo ngại về an ninh quốc gia, gây đe dọa đến uy tín và triển vọng kinh doanh của Nvidia.

Nvidia hiện chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận.

Ông Jensen Huang ngày 8/11 đã thừa nhận với các nhân viên Nvidia rằng ông không chung thủy với vợ mình, nhưng không tiết lộ chi tiết về mối quan hệ nêu trên.

Là người đồng sáng lập Nvidia, ông Huang đã dẫn dắt công ty này phát triển thành nhà sản xuất chip giá trị nhất thế giới, đồng thời đưa bản thân trở thành một trong những biểu tượng nổi bật nhất toàn cầu trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngay sau phát biểu gây sốc của ông Jensen Huang, Nvidia thông báo đã mở một cuộc điều tra về vụ việc. Cổ phiếu của công ty đã giảm 4,3% vào ngày 9/11, khiến giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia sụt giảm khoảng 190 tỷ USD. Sự sụt giảm này, theo đơn kiện, có thể ảnh hưởng đến “hàng trăm hoặc hàng nghìn” cổ đông. Đơn kiện được đệ trình chỉ 5 phút sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa.

Việc các cổ đông khởi kiện công ty sau khi giá cổ phiếu sụt giảm bất ngờ là điều thường thấy. Nhóm cổ đông của Nvidia, đứng đầu là ông Mark Kistenmacher, đang yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại với số tiền chưa được xác định cụ thể.

Đơn kiện cho rằng, vụ việc đã đặt ra câu hỏi về mức độ kiểm soát của Nvidia đối với “điểm đến cuối cùng của các con chip AI”, đồng thời làm nổi bật khả năng các quy định xuất khẩu của Mỹ có thể dễ dàng bị lách luật.

Một số nghị sĩ cho biết, Quốc hội Mỹ nhiều khả năng sẽ thông qua các đạo luật nhằm thắt chặt quyền tiếp cận của Trung Quốc đối với chip AI trong thời gian tới. Ba dự luật liên quan đến lĩnh vực chip dự kiến ​​sẽ được đưa vào dự luật ủy quyền quốc phòng thường niên cho năm tài chính 2027 (bắt đầu từ tháng 10).

Các đạo luật này bao gồm: Đạo luật Giám sát AI - trao cho Quốc hội quyền kiểm soát đối với hoạt động xuất khẩu chip tiên tiến; Đạo luật An ninh Chip - yêu cầu các doanh nghiệp theo dõi chip của mình nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu; và Đạo luật Phối hợp - thúc đẩy các đồng minh của Mỹ hạn chế xuất khẩu thêm các thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc.

Hội đồng Công nghiệp Công nghệ Thông tin Mỹ, với các thành viên bao gồm Nvidia và nhiều nhóm khác, đã phản đối các biện pháp này, cho rằng chúng có thể làm suy yếu khả năng cạnh tranh của Mỹ và làm phức tạp hóa chính sách kiểm soát xuất khẩu.

Vào tháng 3, các thượng nghị sĩ đã kêu gọi Bộ Thương mại đình chỉ hoặc xem xét lại giấy phép xuất khẩu của Nvidia sang Trung Quốc và tiến hành một cuộc đánh giá an ninh toàn diện.

Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Bill Foster của bang Illinois đã lặp lại quan điểm của các thượng nghị sĩ. “Quốc hội có các công cụ để ngăn chặn các chip AI mạnh mẽ rơi vào tay đối thủ và gây ra rủi ro an ninh quốc gia”, ông Foster đăng trên X vào ngày 10/11, bình luận về bê bối của ông Jensen Huang và Nvidia.

Ông cho biết Đạo luật An ninh Chip mà ông cùng với Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Bill Huizenga giới thiệu đã được thông qua nhất trí tại Hạ viện. “Đã đến lúc đưa nó đến đích”, ông nói.

“Rào cản mà các dự luật cần vượt qua là sự ủng hộ của Nhà Trắng”, Chris MacKenzie - người phát ngôn của Americans for Responsible Innovation, một tổ chức phi lợi nhuận ở Washington ủng hộ các biện pháp này - cho biết. “Với tất cả những gì đã được phơi bày, sẽ rất khó khăn nếu Nhà Trắng ủng hộ Nvidia trong cuộc đối đầu với Quốc hội về luật hạn chế quyền tiếp cận chip của Trung Quốc”.

Reuters

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#CEO Jensen Huang #Nvidia #chip AI #Trung Quốc #trí tuệ nhân tạo #AI

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