Ninh Bình xử phạt 3 tổ chức hành nghề luật sư hơn 46 triệu đồng

TPO - Thanh tra tỉnh Ninh Bình phát hiện một số vi phạm tại 3 tổ chức hành nghề luật sư, liên quan đến đăng ký hoạt động, chế độ báo cáo, hợp đồng dịch vụ pháp lý và nghĩa vụ trợ giúp pháp lý. Các tổ chức này bị xử phạt hành chính tổng cộng 46,5 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kết luận thanh tra số 117 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về luật sư đối với một số tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Ba tổ chức thuộc diện thanh tra gồm Văn phòng Luật sư Văn & Minh, Công ty Luật TNHH HQC và Văn phòng Luật sư Đặng Dư và cộng sự.

Đối với Văn phòng Luật sư Văn & Minh, kết luận thanh tra xác định đơn vị báo cáo không chính xác về tình hình tổ chức, hoạt động tại kỳ báo cáo tròn năm 2025. Ngoài ra, một số hợp đồng dịch vụ pháp lý chưa quy định rõ thời điểm bắt đầu và kết thúc thực hiện. Có hợp đồng đã hoàn thành nhưng chưa được thanh lý theo quy định tại Điều 6 Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

Thanh tra tỉnh Ninh Bình phát hiện nhiều hạn chế, vi phạm liên quan đến đăng ký hoạt động, chế độ, thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý trong hành nghề luật sư. Ảnh: Quang Dân.

Đáng chú ý, văn phòng ghi mức thù lao, chi phí bằng 0 đồng đối với trường hợp miễn phí cho người thân quen, chưa phù hợp với quy chế hoạt động của đơn vị.

Tại Văn phòng Luật sư Đặng Dư và cộng sự, cơ quan thanh tra phát hiện việc thực hiện chế độ báo cáo không đúng thời hạn theo quy định. Đối với các hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, nội dung quy định về trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng chưa cụ thể, rõ ràng.

Trong khi đó, Công ty Luật TNHH HQC đã không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, vi phạm Điều 36 Luật Luật sư. Công ty cũng thực hiện chế độ báo cáo không đúng thời hạn theo quy định...

Một nội dung khác được Thanh tra tỉnh Ninh Bình chỉ ra là các luật sư hành nghề tại cả ba tổ chức nói trên chưa thực hiện trợ giúp pháp lý, chưa bảo đảm yêu cầu về trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định ...

Đối với các hành vi vi phạm hành chính, ngày 27/8/2026, Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và có văn bản kiến nghị Sở Tư pháp xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 10/9/2026, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, Văn phòng Luật sư Văn & Minh bị phạt 8,5 triệu đồng; Công ty Luật TNHH HQC bị phạt 29,5 triệu đồng và Văn phòng Luật sư Đặng Dư và cộng sự bị phạt 8,5 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt đối với 3 tổ chức là 46,5 triệu đồng. Theo báo cáo của Sở Tư pháp, cả ba đơn vị đã nộp đầy đủ tiền phạt vào ngân sách Nhà nước.

Thanh tra tỉnh yêu cầu cả ba tổ chức hành nghề luật sư nghiêm túc khắc phục những hạn chế, thiếu sót, vi phạm đã được chỉ ra; chấm dứt hành vi vi phạm, thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về luật sư và nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra.