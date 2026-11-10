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Lý do Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi bị loại ở giải Mai Vàng

Ngọc Ánh

TPO - Sau hơn một tháng phát động, vòng đề cử Giải Mai Vàng năm 2026 ghi nhận 27.000 lượt đề cử. Nhiều gương mặt được khán giả chú ý như Phương Mỹ Chi, Trang Pháp, Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, Tóc Tiên không có tên trong danh sách cập nhật.

Đến giữa tháng 11/2026, vòng đề cử giải Mai Vàng lần thứ 32 - năm 2026 ghi nhận 27.000 lượt phiếu đề cử.

Ở hạng mục của nữ ca sĩ, nhiều ca sĩ nổi tiếng, hoạt động nghệ thuật sôi nổi trong năm qua bị loại Phương Mỹ Chi, Trang Pháp, Phùng Khánh Linh, Hòa Minzy và Tóc Tiên. Đội hình hợp lệ hiện tại gồm: Hoàng Thùy Linh (Thầy dùi), Thiều Bảo Trâm (Tạnh mưa) và Kiều Anh (Lá ngọc cành vàng).

Lý giải việc này, ban tổ chức giải cho biết giải Mai Vàng năm nay chỉ ghi nhận các hoạt động nghệ thuật diễn ra từ ngày 25/11/2025 đến 24/11/2026. Những sản phẩm ra mắt trước thời điểm này và không còn công diễn, biểu diễn, trình chiếu sẽ không đủ điều kiện xét duyệt.

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Phương Mỹ Chi không đủ điều kiện tranh giải.

Như vậy, tác phẩm Ếch ngồi đáy giếng của Phương Mỹ Chi, Mãi là người Việt Nam của Trang Pháp, Em đau của Phùng Khánh Linh, Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy và Đậm đà của Tóc Tiên đều không đủ điều kiện tranh giải.

Trong danh sách Ca khúc được yêu thích, I love you của Bùi Công Nam đứng đầu, tiếp đến là Đại khải hoàn của The Flob, Nhức tiềm thức của Hà An Huy, Tiếng ru cội nguồnLý giải của Hoàng Dũng.

Danh sách MV có Sài Gòn ai đó nói chia tay của Tăng Hoàng Phúc đang ở vị trí dẫn đầu, tiếp đến là Rồi sẽ qua của Jun Phạm, Lý giải của Hoàng Dũng, I love you của Bùi Công Nam và Tam thái tử của Jack.

Ở hạng mục Ca sĩ triển vọng, Sơn.K đang đứng đầu, theo sau là Grey D, Hà An Huy, CONGB, Wren Evans, Cody Nam Võ, Jaysonlei và Nan.

Cột mốc 30 ngày đầu tiên chưa phải là kết quả cuối cùng, nhưng đã phản ánh chân thực sức hút và sự lan tỏa của những sản phẩm nghệ thuật chất lượng trong lòng công chúng. Vòng đề cử vẫn đang tiếp tục tiếp nhận bình chọn từ độc giả trên toàn quốc.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra tối 14/1/2027, tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM).

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#Giải Mai Vàng 2026 #Hòa Minzy #Phương Mỹ Chi #Trang Pháp #nữ ca sĩ #vòng đề cử #điều kiện xét duyệt

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