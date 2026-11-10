Điều tra nghi án đâm, đốt người tình ở Vĩnh Long

TPO - Người dân xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long nghe tiếng nổ và thấy lửa thoát ra từ phòng trọ, sau đó thấy người đàn ông cầm dao chạy ra trước, theo sau là người phụ nữ đang bị lửa bén trên người. Khi chạy ra tới cổng, người phụ nữ gục ngã và tử vong, trên người có nhiều vết đâm và bỏng.

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang điều tra nghi án đâm, rồi đốt người tình xảy ra tại nhà trọ trên địa bàn xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long.

Cụ thể, khoảng 0h19 cùng ngày, Công an xã Phú Quới tiếp nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn, nên nhanh chóng phối hợp các đơn vị thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đến hiện trường điều tra.

Hiện trường vụ việc.

Theo ghi nhận ban đầu, thời điểm trên, nhiều người dân nghe tiếng nổ và lửa phát ra từ phòng trọ số 4, thuộc dãy nhà trọ tại ấp Phước Yên, xã Phú Quới.

Khi người dân ra xem phát hiện Trần Bá Triết (SN 2002, ngụ xã Phong Điền, TP. Cần Thơ) cầm dao chạy ra từ trong phòng trọ của chị P.T.N.H (32 tuổi, trú xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long).

Chị H. chạy theo sau Triết trong tình trạng quần áo đang cháy.

Khi chạy đến cửa dãy trọ, chị H gục ngã rồi tử vong sau đó. Trên người nạn nhân ghi nhận có nhiều vết thương nghi do bị dao đâm, nhiều vết bỏng trên người.

Nghi phạm Trần Bá Triết rời khỏi hiện trường nhưng bị công an bắt giữ ngay sau đó. Triết cũng bị bỏng nặng nên được đưa tới bệnh viện cấp cứu.