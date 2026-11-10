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Pháp luật

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Giảm án cho 2 bị cáo trong vụ tuồn thịt lợn bệnh ra chợ ở Cần Thơ

Nhật Huy

TPO - Ngày 10/11, Tòa án Nhân dân TP. Cần Thơ xét xử phúc thẩm vụ án các nhân viên thú y tiếp tay tiêu thụ thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi. Hội đồng xét xử đã chấp nhận giảm một phần án tù cho 2 trong số 3 bị cáo kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lưu Văn Nam và Thị Hồng Cam, mỗi bị cáo được giảm 6 tháng tù so với bản án sơ thẩm.

Theo đó, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với bị cáo Thị Hồng Cam (tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Vĩnh Viễn, TP. Cần Thơ); phạt 1 năm 6 tháng tù với bị cáo Lưu Văn Nam (vợ Nam cũng bán thịt lợn tại chợ Vĩnh Viễn), về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Tòa giảm án cho Nam và Cam do các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là khắc phục hậu quả.

Riêng với bị cáo Lê Quốc Nhiên (nhân viên thú y kiểm soát giết mổ), HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 5 năm tù, về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

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Bị cáo Nhiên, Cam, Nam tại tòa.

Trước đó, theo bản án sơ thẩm, ngày 9/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Cần Thơ kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn), phát hiện một con lợn đã giết mổ, kết quả kiểm tra phát hiện mắc dịch tả lợn châu Phi.

Mở rộng kiểm tra tại hai sạp thịt ở chợ Vĩnh Viễn của Thị Hồng Cam và Giang Thị Hoa (vợ bị cáo Lưu Văn Nam), lực lượng công an thu giữ thêm lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 1-9/10/2025, Cam và Nam móc nối với các đối tượng trung gian để mua lợn nái đã chết, lợn bệnh với giá 3-3,5 triệu đồng/con. Sau đó, các đối tượng đưa lợn vào lò mổ, nhờ nhân viên thú y bỏ qua khâu kiểm soát để đưa thịt ra thị trường tiêu thụ.

Ba cựu viên chức thuộc Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực XIII trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giết mổ tại cơ sở này gồm Lê Quốc Nhiên, Phạm Hồng Phúc và Phan Ngọc Toại. Dù biết quy định lợn chết hoặc có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm không được cấp dấu kiểm soát giết mổ và phải tiêu hủy, các bị cáo vẫn làm trái, đóng dấu kiểm dịch để đưa ra thị trường. Đổi lại, các nhân viên thú y được các đối tượng bán lợn bệnh cho quà, tiền.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND Khu vực 12 - Cần Thơ tuyên phạt Nhiên 5 năm tù, Phúc và Toại mỗi người 1 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

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