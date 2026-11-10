Mạo danh người khác vay tiền các công ty tài chính

TPO - Đối tượng sử dụng giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD) mang hình ảnh của mình nhưng chứa thông tin cá nhân của người khác để lập hồ sơ, ký kết hợp đồng mua hàng trả góp với các công ty tài chính như FE Credit, Mcredit, Home Credit... nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10/11, Phòng An ninh mạng, Công an TP Đồng Nai vừa phối hợp Công an xã Tân An bắt giữ đối tượng có hành vi làm giả, sử dụng giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD) mang hình ảnh của mình nhưng chứa thông tin cá nhân của người khác để lập hồ sơ, ký kết hợp đồng mua hàng trả góp với các công ty tài chính như FE Credit, Mcredit, Home Credit... nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP Đồng Nai, đây là thủ đoạn nguy hiểm, không chỉ gây thiệt hại về tài sản cho các tổ chức, cá nhân liên quan mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đánh cắp thông tin.

Đặc biệt, khi thông tin cá nhân bị lợi dụng để đăng ký vay tiền, mua hàng trả góp hoặc mở các khoản tín dụng trái phép, người bị hại có thể bị ghi nhận khoản nợ không do mình thực hiện, ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng, phát sinh nợ xấu và gặp nhiều khó khăn trong quá trình giao dịch tài chính sau này.

Một số CMND, CCCD được đối tượng làm giả, sử dụng để làm hợp đồng. (ảnh:CACC)

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm trên, Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân: Không tùy tiện cung cấp, chia sẻ hình ảnh CMND/CCCD, số định danh cá nhân, số điện thoại và các thông tin cá nhân cho người không rõ danh tính, mục đích sử dụng. Không đăng tải công khai hình ảnh giấy tờ tùy thân, thông tin cá nhân lên mạng xã hội; thận trọng khi cung cấp thông tin trên các website, ứng dụng và đường link không rõ nguồn gốc.

Không cho người khác mượn, sử dụng giấy tờ tùy thân hoặc cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng, tài khoản tài chính dưới bất kỳ hình thức nào. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi các thông báo giao dịch, khoản vay và thông tin tín dụng của bản thân để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Khi phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để đăng ký vay tiền, mua hàng trả góp hoặc phát sinh khoản nợ không do mình thực hiện, cần nhanh chóng liên hệ với tổ chức tài chính liên quan và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.



Bảo vệ thông tin cá nhân chính là bảo vệ tài sản và quyền lợi hợp pháp của bản thân. Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không để các đối tượng xấu lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, tích cực chia sẻ, tuyên truyền đến người thân, gia đình và cộng đồng cùng biết để phòng tránh.