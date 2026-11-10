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Người lính

Máy bay Mỹ âm thầm rút khỏi căn cứ không quân Anh vì lo ngại mối nguy từ Iran

Minh Hạnh

TPO - Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết, quân đội Mỹ đã sơ tán máy bay khỏi một căn cứ không quân tại Anh hôm 9/11, viện dẫn một mối đe dọa từ Iran. Sự việc này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Mỹ rút các máy bay ném bom khỏi một căn cứ không quân khác cũng tại Anh, vì một sự cố an ninh được cho là có liên quan đến Iran.

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Lối vào căn cứ không quân RAF Mildenhall. (Ảnh: Reuters)

Theo một bài báo của WSJ, hai máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đang sử dụng căn cứ quân sự RAF Mildenhall (Anh) đã chuyển hướng sang Đức vào đầu ngày 9/11.

Sau đó, một số máy bay tiếp nhiên liệu khác tại căn cứ này cũng được di chuyển đến Đức và các địa điểm khác vào cuối ngày.

Bản chất mối đe dọa đối với căn cứ RAF Mildenhall vẫn đang được các quan chức Mỹ xem xét.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Chúng tôi thường không bình luận về hoạt động của các quốc gia khác. Các máy bay và khí tài vẫn di chuyển thường xuyên tùy theo yêu cầu tác chiến”.

Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Âu không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Reuters.

Cũng theo nguồn tin là một quan chức Mỹ am hiểu vấn đề, phía Mỹ đã nâng cao trạng thái an ninh tại cả hai căn cứ RAF Mildenhall và RAF Lakenheath.

Trạng thái an ninh đã được nâng lên mức "Điều kiện Bảo vệ Lực lượng cấp Charlie" (FPCON Charlie) - mức cao thứ hai trong hệ thống phòng thủ của Bộ Chiến tranh Mỹ, được áp dụng khi thông tin tình báo cho thấy khả năng xảy ra một hình thức tấn công khủng bố nào đó.

Trước đó hồi tháng 9, năm người đàn ông đã bị bắt bên ngoài căn cứ không quân RAF Fairford ở tây nam nước Anh liên quan đến một sự cố an ninh. Hai người khác cũng bị bắt sau đó với cáo buộc hỗ trợ cơ quan tình báo Iran.

Diễn biến của sự việc này - vốn vẫn chưa được làm sáng tỏ - đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về những tác động an ninh đối với các quốc gia phương Tây từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Sự việc cũng khiến Mỹ phải rút các máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ RAF Fairford vì lý do an ninh.

Mặc dù đại sứ Iran tại Anh đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng Tehran liên quan đến bất kỳ âm mưu nào nhắm vào căn cứ không quân này, nhưng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hồi tháng 7 từng tuyên bố, căn cứ RAF Fairford - cũng như bất kỳ căn cứ nào khác được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Iran - đều là những mục tiêu hợp pháp.

Reuters, The Guardian

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#Mỹ #Iran #máy bay tiếp nhiên liệu #xung đột Mỹ - Iran #căn cứ không quân Anh

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