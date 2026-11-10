Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Con gái tỷ phú Jensen Huang giữa bê bối ngoại tình của cha

Tú Oanh

TPO - Từng theo đuổi nghề đầu bếp, làm việc cho tập đoàn hàng xa xỉ LVMH trước khi bước chân vào ngành công nghệ, Madison Huang đang là một trong những gương mặt nổi bật tại Nvidia. Con gái tỷ phú Jensen Huang gây chú ý trở lại khi hủy chuyến công tác Hàn Quốc giữa lúc cha vướng bê bối đời tư.

Madison Huang là con gái cả của Jensen Huang - đồng sáng lập kiêm CEO Nvidia. Cô giữ chức giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm và kỹ thuật cho các nền tảng trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI) của tập đoàn Mỹ.

Ngày 7/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Madison bất ngờ hủy chuyến công tác dự kiến bắt đầu hôm sau. Theo Yonhap, cô dự định tham dự sự kiện Nvidia AI Day Seoul 2026, gặp gỡ quan chức chính phủ và lãnh đạo các doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc. Nvidia thông báo với phía Hàn Quốc chuyến đi bị hủy vì lý do gia đình, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

3.png
Madison Huang hủy chuyến đi Hàn Quốc giữa bê bối ngoại tình của cha. Ảnh: Yonhap.

Quyết định này xuất hiện giữa lúc Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với vợ trong thông điệp gửi nhân viên ngày 8/11. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin ông có quan hệ tình cảm với Alice Huang, nữ doanh nhân bị giới chức Mỹ nghi ngờ có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc.

Không lựa chọn công nghệ từ đầu

Madison không lựa chọn con đường công nghệ từ đầu. Cô từng cân nhắc học kỹ thuật điện nhưng đổi ý sau cuộc trò chuyện với cha.

Madison là cựu sinh viên Học viện Ẩm thực Mỹ (Culinary Institute of America). Năm 2012, cô tốt nghiệp với tấm bằng về quản trị kinh doanh, nghệ thuật ẩm thực và quản lý nhà hàng. Sau đó, cô tiếp tục học làm bánh tại Le Cordon Bleu ở Paris, rồi làm việc trong các nhà hàng tại New York, San Francisco và Miami.

Năm 2015, Madison chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh hàng xa xỉ, gia nhập tập đoàn LVMH tại Paris. Trong khoảng bốn năm, cô tích lũy kinh nghiệm về tiếp thị và phát triển sản phẩm.

4-9462.png
Madison là con gái cả của ông Huang và bà Lori. Cô có một em trai, Spencer Huang. Gia đình Huang vào năm 2007. Ảnh: Getty Images.

Madison từng tham gia khóa học về khoa học dữ liệu tại Trường Kinh tế và Khoa học chính trị London (LSE), chương trình về trí tuệ nhân tạo và chiến lược kinh doanh tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Năm 2019, cô theo học chương trình MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) tại Trường Kinh doanh London.

Nắm vai trò quan trọng tại Nvidia

Madison gia nhập Nvidia năm 2020 với tư cách thực tập sinh MBA trong bộ phận tiếp thị và chiến lược doanh nghiệp. Sau đó, cô lần lượt đảm nhiệm các vị trí quản lý tiếp thị chiến dịch, tiếp thị sản phẩm và giám đốc tiếp thị sản phẩm.

Năm 2024, cô trở thành giám đốc phụ trách tiếp thị sản phẩm cho Omniverse và Robotics. Theo hồ sơ giới thiệu trên trang Nvidia, Madison giữ chức giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm và kỹ thuật cho các nền tảng Physical AI, bao gồm Omniverse, Cosmos và Isaac.

Đây đều là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng của Nvidia: Omniverse hỗ trợ xây dựng môi trường mô phỏng và bản sao số, Isaac cung cấp nền tảng công nghệ cho phát triển robot, Cosmos tập trung vào các mô hình nền tảng phục vụ Physical AI.

Nhóm của Madison phụ trách chiến lược tiếp thị, đưa sản phẩm ra thị trường và hỗ trợ cộng đồng nhà phát triển. Công việc của cô vì thế không chỉ giới hạn ở quảng bá thương hiệu mà còn gắn với việc mở rộng hệ sinh thái công nghệ của tập đoàn.

5.png
6.png
Từ không muốn nối nghiệp gia đình, Madison ngày càng nắm vai trò quan trọng trong Nvidia.

Những năm gần đây, Madison thường xuyên xuất hiện cùng cha tại các sự kiện quốc tế và cuộc gặp với lãnh đạo doanh nghiệp. Cô cũng tham gia thúc đẩy quan hệ hợp tác của Nvidia với các tập đoàn Hàn Quốc như Samsung, SK hynix, LG và Hyundai.

Sự hiện diện ngày càng thường xuyên của Madison khiến truyền thông quốc tế đặt câu hỏi về khả năng cô trở thành nhân vật kế nhiệm cha tại Nvidia. Tuy nhiên, Jensen Huang chưa công bố kế hoạch chuyển giao quyền lực, cũng chưa xác nhận con gái là người kế nhiệm.

Kết hôn với lãnh đạo cấp cao của Nvidia

Không chỉ có sự nghiệp gắn với Nvidia, Madison còn xây dựng gia đình với một nhân sự cấp cao của tập đoàn. Cô kết hôn với Nico Caprez, Phó chủ tịch phụ trách tăng trưởng hạ tầng AI toàn cầu của Nvidia, ngày 26/9 tại Hawaii (Mỹ).

Hai người quen nhau khi cùng theo học chương trình MBA tại London và có thời gian tìm hiểu trước khi về chung một nhà.

7.png
Madison có hôn nhân kín tiếng với Nico Caprez.

Hiện tại cả hai vợ chồng đều làm việc tại Nvidia, cùng tham gia vào những lĩnh vực chiến lược liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và hạ tầng công nghệ.

Đám cưới Madison và Nico diễn ra riêng tư tại Hawaii, trùng với kỳ nghỉ định kỳ của nhân viên Nvidia. Sau hôn lễ, hai người tiếp tục xuất hiện cùng Jensen Huang tại một số sự kiện kinh doanh và văn hóa ở Mỹ. Theo The Information, một số nhân viên Nvidia xem cặp đôi là những gương mặt có tiềm năng đóng vai trò quan trọng trong tương lai của tập đoàn.

Phong cách thời trang thanh lịch, kín đáo

Bên cạnh sự nghiệp, Madison còn thu hút sự chú ý bởi phong cách thời trang tối giản, thanh lịch. Kinh nghiệm làm việc tại LVMH dường như cũng tạo nên sự kết nối giữa cô với thế giới thời trang cao cấp.

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), Madison thường lựa chọn trang phục có phom dáng gọn gàng, màu sắc trung tính và ít chi tiết phô trương. Trong những lần xuất hiện tại sự kiện công nghệ, cô thường diện đồ theo set, kết hợp trang sức tối giản và giày bệt, tạo hình ảnh chuyên nghiệp nhưng không quá cứng nhắc.

8.png
9.png
1-4233.png
2.png
Madison chuộng phong cách tối giản.
10.png
Ái nữ Nvidia từng gây chú ý với túi Lady Dior.

Madison cũng được chú ý khi sử dụng các phụ kiện hàng hiệu. Tại một lần xuất hiện ở Đài Loan, cô mang túi Lady Dior phiên bản họa tiết bọ rùa. Túi Loro Piana Extra Pocket và những món đồ từ thương hiệu Theory cũng từng được truyền thông thời trang nhắc đến.

Madison Huang theo đuổi phong cách quiet luxury (sang trọng thầm lặng), ưu tiên những thiết kế tối giản, chú trọng chất liệu và phom dáng thay vì trang phục phủ kín logo hay quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Cô thường lựa chọn gam màu trung tính, kết hợp phụ kiện hàng hiệu một cách tiết chế. Phong cách này khá tương đồng với hình ảnh kín đáo, thanh lịch của mẹ cô, Lori Huang.

Xem thêm

#Madison Huang #Jensen Huang #con gái Jensen Huang #Jensen Huang ngoại tình #lãnh đạo Nvidia #xa xỉ thầm lặng

Cùng chuyên mục

'Chuyện tình' của Tùng Dương ở Đắk Lắk

'Chuyện tình' của Tùng Dương ở Đắk Lắk

TPO - Trong thời gian chuẩn bị concert, ca sĩ Tùng Dương vẫn tiếp tục thực hiện các sản phẩm âm nhạc mới. Việc phát hành một ca khúc ballad cùng MV mang màu sắc lãng mạn cho thấy hướng thử nghiệm khác của nam ca sĩ trước khi trở lại sân khấu lớn vào tháng 12.

Pax Thiên gây chú ý

Pax Thiên gây chú ý

TPO - Angelina Jolie được bắt gặp đi ăn tối cùng hai con trai Pax Thiên và Knox tại West Hollywood (Mỹ). Lần xuất hiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Vivienne trở thành người con thứ tư của nữ diễn viên và Brad Pitt chính thức bỏ họ của cha.

20 năm của MC Diệp Chi tại VTV

20 năm của MC Diệp Chi tại VTV

TPO - MC Diệp Chi là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt qua các chương trình Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh Olympia và Điều ước thứ 7. Không chỉ đảm nhận vai trò dẫn chương trình, cô còn hoạt động trong lĩnh vực biên tập, sản xuất và tổ chức các chương trình truyền hình.

Vũ Ngọc Đãng 'đặt cược tất tay' vào Hồng Đào, Phương Anh Đào

Vũ Ngọc Đãng 'đặt cược tất tay' vào Hồng Đào, Phương Anh Đào

TPO - Nhiều lần lùi lịch quay để hoàn thiện kịch bản cùng Hồng Đào, Phương Anh Đào, Vũ Ngọc Đãng đưa "Ngày con còn mẹ" vào cuộc đua phòng vé tháng 11. Giữa loạt dự án ra rạp ồ ạt, đạo diễn kỳ vọng câu chuyện gia đình tìm được chỗ đứng bằng câu chuyện gia đình.

Lý do Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi bị loại ở giải Mai Vàng

Lý do Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi bị loại ở giải Mai Vàng

TPO - Sau hơn một tháng phát động, vòng đề cử Giải Mai Vàng năm 2026 ghi nhận 27.000 lượt đề cử. Nhiều gương mặt được khán giả chú ý như Phương Mỹ Chi, Trang Pháp, Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, Tóc Tiên không có tên trong danh sách cập nhật.

Bê bối tình dục rúng động nước Anh

Bê bối tình dục rúng động nước Anh

TPO - Russell Brand bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù vì tội hiếp dâm và tấn công tình dục ba phụ nữ. Tại phiên tòa ngày 9/11 ở London, vợ nam diễn viên đã gục xuống ghế khi anh bị dẫn giải khỏi phòng xử.

Chuyện lạ ở nông trường bò sữa Mộc Châu

Chuyện lạ ở nông trường bò sữa Mộc Châu

TPO - “Bò sữa bay” của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt mang đến trải nghiệm khác lạ khi kết hợp chất liệu kỳ ảo, hài đen, hành động và tình cảm trong câu chuyện lấy bối cảnh nông trường thập niên 1990.

Nữ phản diện quyến rũ trong bom tấn sử thi đắt đỏ nhất Ấn Độ

Nữ phản diện quyến rũ trong bom tấn sử thi đắt đỏ nhất Ấn Độ

TPO - Surpanakha, em gái vua quỷ Ravana do Rakul Preet Singh thủ vai, là một trong những nhân vật đáng chú ý của “Ramayana: Rise of a Legend”. Từ người phụ nữ đem lòng si mê Hoàng tử Rama, tìm cách chiếm được tình cảm của anh, cô trở thành mắt xích quan trọng dẫn đến cuộc chiến giữa Rama và Ravana.

'Quái vật' Nhật Bản phá đảo Hollywood

TPO - Trong khi “The Cat in the Hat” có màn ra mắt đáng thất vọng, “Godzilla Minus Zero” vươn lên dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ. Với 31,6 triệu USD, đại diện từ Nhật Bản lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất đối với phim người đóng nói tiếng nước ngoài tại thị trường này.

Soobin, Quang Hùng MasterD, Pháo cùng dàn nghệ sĩ bùng nổ đêm nhạc tại Mỹ Đình

Soobin, Quang Hùng MasterD, Pháo cùng dàn nghệ sĩ bùng nổ đêm nhạc tại Mỹ Đình

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành điểm hẹn âm nhạc của hơn 22.000 khán giả với sự góp mặt của hơn 30 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như: Soobin, Quang Hùng MasterD, Pháo, Đàm Vĩnh Hưng, Phùng Khánh Linh, Da LAB… Những màn kết hợp bất ngờ giữa các tên tuổi nổi tiếng, loạt ca khúc quen thuộc cùng sân khấu quy mô lớn đã tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng chú ý trong đêm diễn.

'Pleiku ơi' vang vọng từ Quảng trường Đại Đoàn Kết

'Pleiku ơi' vang vọng từ Quảng trường Đại Đoàn Kết

Chương trình nghệ thuật “Pleiku ơi” đã diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, mang đến không gian âm nhạc đa sắc màu, nơi những thanh âm truyền thống của đại ngàn hòa quyện cùng giai điệu đương đại, lan tỏa tình yêu đối với vùng đất và con người Gia Lai.

Động thái rắn của Trường Giang

Động thái rắn của Trường Giang

TPO - Trước những thông tin sai sự thật liên quan đến đời tư lan truyền trên mạng xã hội, nghệ sĩ Trường Giang thông qua đơn vị đại diện pháp lý công bố kết quả làm việc với cơ quan chức năng.

Xuất hiện đối thủ hất văng hai bộ phim Việt 18+

Xuất hiện đối thủ hất văng hai bộ phim Việt 18+

TPO - Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Quốc Anh và Steven Nguyễn vừa có phim vượt 100 tỷ đồng thì ngôi đầu phòng vé đổi chủ. Cuối tuần 6-8/11, doanh thu "Godzilla Minus Zero" vượt "Chị chị em em 3" dù có ít suất chiếu hơn. Phim quái vật Nhật Bản cũng bỏ xa "Bò sữa bay" - đối thủ ra rạp cùng ngày.

Vương Sở Nhiên lật ngược tình thế

Vương Sở Nhiên lật ngược tình thế

TPO - Vương Sở Nhiên đánh mất thiện cảm của khán giả vì vẻ mặt khó tính và hành vi trợn ngược mắt với đồng nghiệp. Tuy nhiên, hiện tại danh tiếng của cô đã thay đổi đáng kể.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe