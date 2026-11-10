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'Chuyện tình' của Tùng Dương ở Đắk Lắk

Ngọc Ánh

TPO - Trong thời gian chuẩn bị concert, ca sĩ Tùng Dương vẫn tiếp tục thực hiện các sản phẩm âm nhạc mới. Việc phát hành một ca khúc ballad cùng MV mang màu sắc lãng mạn cho thấy hướng thử nghiệm khác của nam ca sĩ trước khi trở lại sân khấu lớn vào tháng 12.

Sau những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc thể nghiệm, Tùng Dương tiếp tục làm mới hình ảnh với MV Hàng vạn năm ánh sáng, sáng tác của nhạc sĩ trẻ Hùng Quân.

Điểm khác biệt của sản phẩm lần này nằm ở cả âm nhạc lẫn hình ảnh. Thay vì lối hát mạnh mẽ, nhiều cao trào vốn làm nên dấu ấn riêng, Tùng Dương lựa chọn cách thể hiện mềm mại, tiết chế kỹ thuật để truyền tải câu chuyện tình yêu và nỗi nhớ.

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Sau những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc thể nghiệm, Tùng Dương tiếp tục làm mới hình ảnh với MV Hàng vạn năm ánh sáng.

Đáng chú ý, nam ca sĩ lần đầu trực tiếp diễn những phân cảnh yêu đương lãng mạn trong MV. Bạn diễn của anh là Chi Phạm, nữ diễn viên sinh năm 2001, từng tham gia các phim Tử chiến trên khôngCảm ơn người đã thức cùng tôi.

Trong Hàng vạn năm ánh sáng, Tùng Dương vào vai người đàn ông làm công việc gác hải đăng, đem lòng yêu cô gái làng chài do Chi Phạm thủ vai.

Khác với hình ảnh gai góc, cá tính thường thấy trên sân khấu, nam ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, thể hiện những rung động của người đàn ông đang yêu qua ánh mắt, cử chỉ và các tình huống gần gũi trong đời sống.

Câu chuyện bắt đầu từ một tia nắng phản chiếu qua chiếc gương nhỏ, khiến hai nhân vật chú ý đến sự hiện diện của nhau. Những chiếc máy bay giấy, cánh diều trở thành phương tiện để họ trao gửi thông điệp và dần xích lại gần nhau.

Tình cảm của hai người phát triển qua những cuộc gặp gỡ bên bờ biển, những bữa cơm giản dị hay khoảnh khắc cùng nhóm lửa dưới ánh đêm. Cô gái dạy chàng trai vá lưới, còn anh đưa cô lên ngọn hải đăng ngắm biển.

Các cảnh quay được thực hiện tại vùng biển Phú Yên (cũ), nay thuộc tỉnh Đắk Lắk, khai thác không gian làng chài, những triền cỏ ven biển và ngọn hải đăng làm bối cảnh chính.

Tuy nhiên, khi tình cảm vừa trở nên sâu đậm, chàng trai bất ngờ phải rời làng. Anh không đủ can đảm nói lời chia tay và cũng chưa kịp thổ lộ tình cảm với cô gái.

Cuộc chia xa khiến cả hai mang theo những điều chưa nói. Ở nơi xa, chàng trai liên tục nhớ về những khoảnh khắc từng trải qua cùng người mình yêu.

Sau thời gian xa cách, anh quyết định trở về. MV khép lại bằng cảnh cô gái chạy đến ôm chặt chàng trai trong cuộc hội ngộ. Đây cũng là hình ảnh xuất hiện ở phần mở đầu, tạo nên kết cấu vòng tròn cho câu chuyện.

Việc trực tiếp đảm nhận vai nam chính với nhiều cảnh quay tình cảm là trải nghiệm mới của Tùng Dương. Thay vì chỉ xuất hiện với tư cách ca sĩ thể hiện bài hát, anh tham gia dẫn dắt câu chuyện bằng diễn xuất.

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Tùng Dương vào vai người đàn ông làm công việc gác hải đăng, đem lòng yêu cô gái làng chài do Chi Phạm thủ vai.

Bên cạnh những cảnh tình tứ với Chi Phạm, Tùng Dương gây chú ý khi lựa chọn một bản ballad có giai điệu nhẹ nhàng, khác với nhiều sản phẩm âm nhạc trước đây.

Nam ca sĩ không tập trung vào những đoạn cao trào hay phô diễn kỹ thuật thanh nhạc. Anh sử dụng cách hát thiên về tự sự, nhấn vào ca từ để thể hiện cảm xúc nhân vật. Nội dung bài hát xoay quanh tình yêu, nỗi nhớ và những điều con người đôi khi không đủ can đảm nói ra. Cách xử lý giọng hát được điều chỉnh để phù hợp với câu chuyện tình yêu giản dị trong MV.

Sự thay đổi này đáng chú ý bởi Tùng Dương vốn gắn liền với phong cách trình diễn giàu năng lượng, những bản phối có cấu trúc phức tạp và các thử nghiệm âm nhạc mang tính cá nhân.

MV Hàng vạn năm ánh sáng được giới thiệu khi Tùng Dương đang chuẩn bị cho live concert Bay về phía mặt trời, dự kiến diễn ra tối 19/12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Đây là chương trình được phía nam ca sĩ giới thiệu có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của anh tính đến thời điểm hiện tại.

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#Tùng Dương #Hàng vạn năm ánh sáng #Chi Phạm #MV Tùng Dương #chuyện tình làng chài #Đắk Lắk #live concert Bay về phía mặt trời

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