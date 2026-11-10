Vũ Ngọc Đãng 'đặt cược tất tay' vào Hồng Đào, Phương Anh Đào

TPO - Nhiều lần lùi lịch quay để hoàn thiện kịch bản cùng Hồng Đào, Phương Anh Đào, Vũ Ngọc Đãng đưa "Ngày con còn mẹ" vào cuộc đua phòng vé tháng 11. Giữa loạt dự án ra rạp ồ ạt, đạo diễn kỳ vọng câu chuyện gia đình tìm được chỗ đứng bằng câu chuyện gia đình.

Nghệ sĩ Hồng Đào và Phương Anh Đào nhảy vào cuộc đua phòng vé tháng 11 với Ngày con còn mẹ. Sau 2 năm kể từ cú nổ phòng vé Mai, hai ngôi sao trăm tỷ đồng tái hợp trong dự án lấy đề tài gia đình của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Hồng Đào và Phương Anh Đào nhảy vào cuộc đua

Trong phim, Hồng Đào đóng vai bà Tím, người mẹ mang nhiều lo lắng cho con. Nhân vật cùng tuổi, có những trải nghiệm gần với cuộc đời của nữ nghệ sĩ.

“Trong phim có những phân đoạn tôi mang lại ký ức, kinh nghiệm từng trải của bản thân, thứ kinh nghiệm bệnh tật tôi mong không ai phải trải qua để thể hiện nhân vật”, Hồng Đào chia sẻ.

Hồng Đào cho biết bên cạnh kịch bản có sẵn, cô mượn trải nghiệm cuộc đời để thể hiện vai diễn. Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm cô xem Phương Anh Đào như con gái.

“Tôi từng tâm sự với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng không hiểu sao mỗi lần nhìn vào mắt Phương Anh Đào, tôi không thể kìm nén được cảm xúc. Phương Anh Đào có đôi mắt to giống gái lớn của tôi. Hai mẹ con tôi ngoài đời không hợp tính, nhưng lúc tôi bệnh nằm viện, con bé lại là người nằm dài trong bệnh viện chăm sóc tôi nhiều nhất”, nữ nghệ sĩ nói.

Ngày con còn mẹ có sự góp mặt của Hồng Đào, Phương Anh Đào, Trần Huy Anh và Nguyên Thảo, Ma Ran Đô, Quỳnh Lương...

Với Phương Anh Đào, lần tái hợp sau Mai giúp cô có thêm cơ hội quan sát và học hỏi từ Hồng Đào. Nữ diễn viên kể Hồng Đào có mặt ở phim trường từ 3-4h sáng, luôn giữ năng lượng và trăn trở về cách thể hiện từng cảnh.

“Từ đợt làm phim trước, tôi mê tít mẹ (chỉ Hồng Đào - PV) rồi. Lần này có dịp làm việc lại, câu chuyện đi theo dòng cảm xúc chân thật nhất, không gì tuyệt vời hơn khi chúng tôi đóng vai mẹ con. Tôi tự hào khi có dịp làm việc, học hỏi từ mẹ”, Phương Anh Đào nói.

Cô chia sẻ khó khăn nhất là những phân đoạn không có lời thoại, phải lấy cảm xúc từ việc quan sát Hồng Đào trên phim trường.

“Ngày nào mẹ (tức diễn viên Hồng Đào - PV) cũng trăn trở suy nghĩ làm sao cho phân đoạn sâu nhất. Suốt gần 30 ngày quay, điều làm tôi cảm động nhất là những phân đoạn bản thân không thoại câu nào, má chỉ ngồi đó chứng kiến biến cố gia đình xảy ra. Sự từng trải của mẹ làm tôi dâng trào cảm xúc, chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ”, cô chia sẻ.

Cuộc chiến của cả Vũ Ngọc Đãng và hai ngôi sao trăm tỷ đồng

Vũ Ngọc Đãng cho biết Hồng Đào và Phương Anh Đào là hai lựa chọn đầu tiên của anh và nhà sản xuất. Tuy nhiên, cả hai chỉ nhận lời khi yêu thích nhân vật, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện kịch bản trước khi ký hợp đồng.

“Phim cứ dời từ tháng 1 qua tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 bởi kịch bản chưa làm hai diễn viên hài lòng”, đạo diễn kể.

Nhìn lại, anh cho rằng thời gian chỉnh sửa giúp câu chuyện có thêm chiều sâu. Hồng Đào đưa những tâm sự với con gái vào nhân vật, Phương Anh Đào mang trải nghiệm gia đình vào dự án. Vũ Ngọc Đãng thậm chí ưu ái hai ngôi sao phòng vé. Anh nói có cảnh chỉ sử dụng ba phút trên phim, anh để hai người diễn liên tục chín phút.

Ngày con còn mẹ đánh dấu sự trở lại của đạo diễn trăm tỷ Vũ Ngọc Đãng sau hai năm, kể từ Cô dâu hào môn (2024, đạt 73 tỷ đồng). Trước câu hỏi về áp lực phòng vé, Vũ Ngọc Đãng nói anh chỉ biết làm hết sức vai trò đạo diễn.

Đạo diễn kỳ vọng câu chuyện gia đình có thể tìm được khán giả giữa nhiều lựa chọn. “Hy vọng khán giả sau khi thưởng thức nhiều 'sơn hào hải vị' sẽ tìm thấy sự ngon miệng, ấm cúng khi trở về thưởng thức một bữa cơm nhà”, anh nói.

Khán giả chờ "món ngon" của Vũ Ngọc Đãng sau hai năm tạm dừng làm phim.

Đạo diễn nói thêm phim khai thác sự thiên vị con cái đôi khi diễn ra vô thức trong gia đình. Điều anh lo ngại là câu chuyện đi vào lối mòn, chỉ mong tình huống quen thuộc giúp người xem thấu hiểu cha mẹ, anh chị em.

Ngày con còn mẹ ra rạp ngày 11/11, giữa lúc cuộc cạnh tranh phim Việt và phim ngoại đã nóng lên. Hồng Đào, Phương Anh Đào cùng ê-kíp tìm chỗ đứng giữa những tác phẩm đang có doanh thu và đối thủ chuẩn bị phát hành.

Theo số liệu Box Office Vietnam ghi nhận sáng 9/11, Godzilla Minus Zero đạt hơn 19,5 tỷ đồng, đứng đầu doanh thu cuối tuần 6-8/11.

Phim Nhật Bản đẩy Chị chị em em 3 xuống vị trí thứ hai, dù tác phẩm Việt đã tích lũy hơn 105 tỷ đồng. Trong khi đó, Bò sữa bay, ra mắt ngày 6/11, đạt gần 12 tỷ đồng.

Sức ép tiếp tục tăng ở nửa cuối tháng. Theo lịch dự kiến, Trại giam hạnh phúc và Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân cùng ra mắt ngày 20/11, Mẹ mìn khởi chiếu ngày 27/11.

Lịch phát hành dồn dập đặt phim của Vũ Ngọc Đãng trước yêu cầu sớm thu hút khán giả để duy trì sức cạnh tranh khi các tác phẩm mới liên tục vào rạp.