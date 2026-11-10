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Giải trí

Pax Thiên gây chú ý

Tú Oanh

TPO - Angelina Jolie được bắt gặp đi ăn tối cùng hai con trai Pax Thiên và Knox tại West Hollywood (Mỹ). Lần xuất hiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Vivienne trở thành người con thứ tư của nữ diễn viên và Brad Pitt chính thức bỏ họ của cha.

Daily Mail đưa tin ngày 8/11, Angelina Jolie xuất hiện cùng hai con trai Pax Thiên và Knox trong buổi đi ăn tối tại West Hollywood.

Nữ diễn viên 51 tuổi nở nụ cười rạng rỡ khi đi cùng các con. Knox được thấy lái xe đưa anh trai đến nhà hàng. Ba mẹ con sau đó được bắt gặp chờ nhân viên bãi đỗ xe trước khi cùng lên xe rời đi.

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Angelina Jolie đi ăn tối cùng Pax Thiên và Knox.

Angelina Jolie lựa chọn áo sơ mi trắng, quần âu màu xám và áo khoác nâu, kết hợp kiểu tóc duỗi thẳng gọn gàng. Knox phối áo phông trắng cùng quần nâu. Ngoại hình cậu út được nhận xét ngày càng giống cha đặc biệt khi nhìn ở góc nghiêng. Pax trông ấm áp hơn với áo khoác đen, quần thể thao và mũ lưỡi trai Supreme.

Lần xuất hiện của Angelina Jolie cùng hai con trai gây chú ý khi chỉ vài ngày trước đó Vivienne, con gái út của cô và Brad Pitt, hoàn tất thủ tục pháp lý để bỏ họ cha.

Theo hồ sơ tòa án mà Daily Mail tiếp cận được, thẩm phán tại Los Angeles đã chấp thuận đơn xin đổi tên của Vivienne. Cô gái 18 tuổi chính thức chuyển từ Vivienne Marcheline Jolie-Pitt thành Vivienne Marcheline Jolie.

Vivienne là người con thứ tư của cặp sao Hollywood thực hiện thủ tục pháp lý để bỏ họ Pitt, sau Shiloh, Maddox và Zahara.

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Một bộ phận khán giả đổ lỗi cho Angelina trong việc các con lần lượt bỏ họ Brad Pitt.

Trước đó, vào tháng 5/2024, Vivienne đã sử dụng tên Vivienne Jolie trong chương trình giới thiệu vở nhạc kịch The Outsiders trên sân khấu Broadway. Khi đó, cô tham gia dự án với vai trò nhà sản xuất cùng mẹ.

Lý do Vivienne xin đổi tên được ghi là vấn đề cá nhân. Một nguồn tin thân cận với Angelina Jolie nói với People nữ diễn viên mong muốn các thành viên trong gia đình có thể hàn gắn. Đả nữ sinh năm 1975 không tức giận hay tìm cách đối đầu, mà chỉ muốn mọi người có cơ hội chữa lành những tổn thương.

Brad Pitt được cho là đau lòng trước mối quan hệ rạn nứt với các con. Nguồn tin thân cận với nam diễn viên từng nói với Daily Mail rằng tài tử xem tình trạng này là điều vô cùng khó khăn và vẫn hy vọng có thể cải thiện quan hệ với một số người con trong tương lai.

Lần lộ diện công khai cùng mẹ và em trai cũng khiến Pax Thiên được chú ý trong bối cảnh các con của Angelina Jolie và Brad Pitt lần lượt bỏ họ cha. Hiện Pax và Knox là hai người con chưa công khai hoàn tất thủ tục pháp lý đổi họ.

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Pax Thiên và Knox đều chưa bỏ họ cha trên giấy tờ. Pax Thiên là người khó đoán nhất vì không có động thái nào rõ ràng cho thấy sẽ tiếp bước những người con khác. Knox đã tỏ rõ ý định bằng việc chỉ ghi họ mẹ trên bằng tốt nghiệp trung học.

Knox từng sử dụng tên Knox Jolie trên bằng tốt nghiệp trung học hồi tháng 6, song chưa có xác nhận cậu đã chính thức thay đổi tên. Trong khi đó, thanh niên gốc Việt chưa có động thái rõ ràng nào, dù mối quan hệ giữa anh và người cha nổi tiếng khó có thể hàn gắn.

Năm 2020, Pax được cho là đăng tải bài viết chỉ trích Brad Pitt trên mạng xã hội, gọi nam diễn viên là người cha tồi tệ và cáo buộc ông khiến các em nhỏ trong gia đình sợ hãi.

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