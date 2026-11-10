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Xã hội

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Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ trả lời chất vấn tại Quốc hội

Luân Dũng

TPO - Cùng với hai “tư lệnh ngành” tài chính, khoa học và công nghệ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 12/11, Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về hai lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại phiên họp ngày 10/11. Ảnh: Như Ý

Cụ thể, nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, nội dung chất vấn gồm: công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế...

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Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: QH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ ngồi ghế nóng trả lời nhóm lĩnh vực thứ nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ sẽ chất vấn về trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm bố trí, phân bổ, giải ngân và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương.

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Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: QH

Công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI…

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn về những nội dung này.

Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Chiều cùng ngày, từ 15h45 đến 16h50, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội sẽ phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

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#trả lời chất vấn #chất vấn Quốc hội #Ngô Văn Tuấn #Vũ Hải Quân #Kỳ họp thứ 2 #Quốc hội #Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng #Bộ trưởng #tài chính #khoc học công nghệ

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