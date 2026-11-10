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Gió giật cấp 9, tàu hàng hơn 23.000 tấn mắc cạn ở vịnh Chân Mây

Ngọc Văn

TPO - Sóng lớn, gió giật cấp 8-9 khiến tàu hàng VTA NEPTUNE cùng 20 thuyền viên bị kéo rê neo, trôi dạt và mắc cạn gần bãi biển khu Laguna, vịnh Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế).

Sáng 10/11, thông tin từ cơ quan chức năng xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, một tàu chở hàng vừa gặp sự cố bị sóng lớn kéo rê neo, trôi dạt và mắc cạn tại phía tây vịnh Chân Mây.

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Tàu hàng VTA NEPTUNE mắc cạn ở khu vực phía tây vịnh Chân Mây, TP. Huế. Ảnh XCM

Trước đó, tàu hàng VTA NEPTUNE (quốc tịch Việt Nam), với trọng tải toàn phần 23.620 tấn, neo đậu tại khu vực vịnh Chân Mây đã bị gió to, sóng lớn kéo rê neo, trôi dạt và mắc cạn.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 20 thuyền viên. Tàu dài 150,52 m, rộng 26 m, hiện không chở hàng. Vị trí mắc cạn được xác định gần bãi biển khu resort Laguna (khu vực Chân Mây Tây), thuộc thôn Cảnh Dương, xã Chân Mây - Lăng Cô, giáp ranh vùng biển xã Vinh Lộc.

Tàu mắc cạn cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía Tây Nam. Theo báo cáo ban đầu, vị trí này không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực. Tàu hiện nghiêng khoảng 2 độ về mạn trái, mũi hướng 123 độ, đang thả cả hai neo. Tất cả thuyền viên đều an toàn.

Sáng cùng ngày, trước diễn biến thời tiết bất lợi với gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, lực lượng chức năng xã Chân Mây - Lăng Cô phối hợp Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế (TP. Huế) và Đồn Biên phòng cảng Chân Mây theo dõi hiện trạng, cập nhật tình hình để xây dựng phương án xử lý, bảo đảm an toàn.

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#Tàu hàng VTA NEPTUNE #tàu mắc cạn #vịnh Chân Mây #gió giật cấp 9 #xã Chân Mây – Lăng Cô #TP Huế

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