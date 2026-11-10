Gần 12.000 học sinh Thanh Hóa phải nghỉ học do mưa lũ

TPO - Mưa lớn kết hợp nước sông Yên dâng cao khiến gần 12.000 học sinh ở xã Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) phải nghỉ học.

Ngày 10/11, lãnh đạo UBND xã Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, mưa lớn kết hợp lũ sông Yên dâng cao khiến nhiều khu dân cư trên địa bàn bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động dạy học.

“Toàn xã có 11.762 học sinh tại các khối, trường đã phải nghỉ học từ hôm qua (9/11). Đến sáng nay, nước lũ vẫn ở mức cao nên các em chưa thể đến trường”, lãnh đạo UBND xã Nông Cống thông tin.

Nước lũ gây ngập khu dân cư ở xã Nông Cống.

Tại Trường THCS Nông Cống, nước lũ tràn vào sân trường và nhiều phòng học, khiến 1.768 học sinh tại 4 điểm trường phải nghỉ học. “Nước đang rút dần, nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên dọn dẹp, vệ sinh môi trường, khắc phục các khu vực bị ngập để sớm đón học sinh trở lại lớp”, bà Phạm Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường THCS Nông Cống cho hay.

Nước lũ cũng khiến 7 phòng học của Trường THCS Trần Phú (xã Nông Cống) ngập sâu đến 30cm. Ông Trần Văn Lưu - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mưa lũ khiến 1.516 học sinh phải tạm nghỉ học. Hiện, nước lũ đang rút dần, toàn trường đang tổng dọn vệ sinh và theo dõi tình hình để học sinh trở lại lớp.

Theo số liệu tại Trạm Thủy văn Chuối, cuối ngày 9/11, mực nước sông Yên đạt đỉnh 4,47m, vượt báo động III. Đến 7h ngày 10/11, mực nước giảm còn 4,08m nhưng vẫn trên mức báo động III. Mưa lũ khiến 1.577 hộ dân thuộc 12/19 thôn bị ngập; 52 hộ với 142 nhân khẩu phải di dời đến nơi an toàn. Hàng chục hecta rau màu mới trồng trong vụ đông cũng bị ngập úng, có nguy cơ hư hỏng.

Cán bộ, giáo viên các trường đang dọn vệ sinh khi lũ rút.

Địa phương đã huy động các lực lượng túc trực ứng phó, chuẩn bị xuồng máy, thuyền nhựa, xuồng bơm hơi, áo phao cùng các phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện, yêu cầu tập trung ứng phó với mưa lớn trên địa bàn trong những ngày tới, chủ động phòng ngừa nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với tinh thần không để bị động, bất ngờ; đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên trên hết.

Thanh Hóa yêu cầu các địa phương tập trung ứng phó mưa lũ.

Các địa phương được yêu cầu kiểm tra, rà soát dân cư tại những khu vực nguy hiểm, nhất là ven sông, suối, nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Đồng thời, phải bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu cầu thiết yếu cho người dân tại nơi sơ tán, nhất là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh tuyệt đối không để người dân tại nơi sơ tán trở về nhà khi chưa bảo đảm an toàn.