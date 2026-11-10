Trường tạm bị cháy, học sinh quay lại học tập thế nào?

TP - Sau vụ cháy tại khu trường học tạm khiến một học sinh tử vong, khoảng 3.000 học sinh Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) vẫn đang phải học trực tuyến. Phương án bố trí địa điểm học tạm đang được UBND phường Kim Liên tính toán và sớm công bố cho phụ huynh học sinh.

Thấp thỏm học trực tuyến

Chị Thủy, phụ huynh có con học tại Trường THCS Kim Liên, cho biết một ngày sau vụ cháy trường tạm, nhà trường chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến và đến nay chưa có thông báo mới về thời điểm học sinh có thể trở lại trường.

Dãy phòng học bị cháy làm biến dạng mái tôn

Theo chị Thủy, việc học trực tuyến kéo dài sẽ khiến nhiều phụ huynh lo lắng về chất lượng, nhất là khi học sinh đang ở giai đoạn thi giữa kỳ. Tại khối 8, học sinh đã hoàn thành kiểm tra nhiều môn, hiện còn môn Toán vẫn chưa kịp kiểm tra.

Ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngày 15/11 tới tất cả các trường học trên địa bàn có báo cáo về kết quả rà soát cơ sở vật chất. Sở đã yêu cầu, các trường tuyệt đối không học tạm nếu điều kiện không đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên. Với trường THCS Kim Liên, vụ cháy không may xảy ra, các đơn vị đã tập trung xử lý. Điều quan trọng bây giờ là thầy trò ổn định tâm lý để quay lại học tập.

Khi chưa có thông tin chính thức, phụ huynh đồn đoán các lớp sẽ bị “xé nhỏ”, chia đi học nhờ ở nhiều trường khác nhau trên địa bàn. Phương án này cũng hợp tình hợp lý khi trường cũ đang chưa xây xong, trường tạm đã bị cháy, phụ huynh hoàn toàn đồng tình.

Tuy nhiên, chị Thủy nói: nếu mỗi trường chỉ gửi được một số lớp cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chung. “Ví dụ, ở trường thứ hai đầu tuần các con có thể được chào cờ, dự lễ mít tinh Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tri ân thầy cô… Hơn nữa, tâm lý của học sinh đi học nhờ, học tạm cũng không thoải mái”, chị Thủy nói.

Một vấn đề khác khiến phụ huynh băn khoăn là việc khắc phục cơ sở vật chất sau vụ cháy. Những thiết bị như điều hòa, máy chiếu, tivi đã bị hư hỏng, khi học sinh trở lại trường sẽ được xử lý thế nào? Nhà trường hoặc UBND phường có phương án hỗ trợ hay phụ huynh lại phải đóng góp xã hội hóa để thay thế?

Anh M., một phụ huynh có con theo học tại trường, cho biết học sinh vẫn đang học trực tuyến nhưng tâm lý thấp thỏm, mong sớm được trở lại lớp. Phụ huynh cũng sốt ruột trước những thông tin chưa chính thức về phương án chia học sinh sang các trường khác, mỗi nơi tiếp nhận một số lớp.

Ðề xuất dồn trường học

Sau vụ việc cháy trường tạm khiến 1 học sinh tử vong vô cùng đau xót, các trường học trên địa bàn phường Kim Liên đều rà soát cơ sở vật chất, trên tinh thần sẵn sàng hỗ trợ Trường THCS Kim Liên vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trao đổi về phương án bố trí địa điểm học tạm cho học sinh Trường THCS Kim Liên, đại diện một trường THCS trên địa bàn phường Kim Liên cho biết, tại cuộc họp trước đó, nhà trường đã báo cáo thực trạng cơ sở vật chất để cấp quản lý cân nhắc, lựa chọn phương án phù hợp.

Theo đề xuất của trường, đơn vị sẽ sắp xếp lại hoạt động giữa các phân hiệu, dồn một phân hiệu về trường chính để dành một phân hiệu gồm 19 phòng học, tương đương khả năng bố trí 38 lớp, cho giáo viên và học sinh Trường THCS Kim Liên.

Trường THCS Kim Liên, nơi vừa xảy ra vụ cháy khiến 1 học sinh tử vong. Ảnh: Hà Linh

“Theo tính toán, khi dồn phân hiệu về trường chính, số phòng học vẫn đáp ứng, thầy trò về một nơi cũng thuận lợi cho công tác quản lý. Điều quan trọng hơn là tạo điều kiện thuận lợi cho Trường THCS Kim Liên dạy học, hoạt động, tránh cảnh đi học nhờ nhiều nơi”, vị này cho biết.

Đại diện một Trường THCS trên địa bàn cũng cho biết, đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ các hoạt động khảo sát, kiểm tra của học sinh trường Kim Liên. Theo kế hoạch, ngày 11/11 tới, học sinh khối 4, khối 7 toàn thành phố Hà Nội sẽ thực hiện một bài khảo sát đề chung của Sở GD&ĐT.

Trường này sắp xếp cho học sinh các khối nghỉ học để bố trí phòng học cho học sinh lớp 7, Trường THCS Kim Liên được thực hiện bài khảo sát chung toàn thành phố. Tuy nhiên, theo vị này, đây mới là phương án đề xuất, chưa được UBND phường quyết định.

Bà Nguyễn Linh Chi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Liên cho biết, trường hiện còn 2 phòng trống, sẵn sàng hỗ trợ học sinh THCS Kim Liên học nhờ. Trường Tiểu học Kim Liên nằm gần khu vực xảy ra vụ cháy.

Trước đây, khi trường đang xây dựng, một bộ phận học sinh cũng từng phải học tạm tại đây. Tuy nhiên, thời điểm đó, do toàn trường được chia thành hai địa điểm học nên chỉ một số ít học sinh học trong dãy nhà tạm lợp mái tôn.

Liên quan đến công tác bảo đảm an toàn trường học sau vụ cháy, bà Chi cho biết, sau sự việc cháy trường xảy ra, nhà trường tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh, thầy cô giáo.

Theo kế hoạch năm học đã được phê duyệt, nhà trường sẽ phối hợp với cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tổ chức tập huấn các tình huống phòng, chống cháy nổ cho giáo viên và học sinh.

Đặc biệt, từ tình huống thực tế của vụ cháy, nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở học sinh về kỹ năng ứng phó khi xảy ra sự cố. Trong tình huống khẩn cấp có cháy, học sinh phải tuân thủ theo hướng dẫn của giáo viên, nhanh chóng di chuyển ra ngoài để bảo đảm an toàn tính mạng, tuyệt đối không quay lại lấy tài sản.

Bà Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Liên chia sẻ, những ngày qua bà và Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô rất đau lòng vì sự việc đáng tiếc xảy ra. Ngay trong chiều 9/11, Sở GD&ĐT Hà Nội và UBND phường trao tặng sách vở đã bị cháy cho khoảng 150 học sinh. Đó là những em đã bị mất hết sách vở trong vụ cháy diễn ra ngày 5/11.

Về phương án cho học sinh quay lại trường, theo bà Hạnh, nhà trường cũng đã đề xuất phương án các trường học trên địa bàn rà soát, cho thầy trò nhà trường học tạm trong các phòng học dôi dư. Phương án cụ thể sẽ được UBND phường Kim Liên quyết định.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Kim Liên cho biết, trong chiều 9/11, phường sẽ xin ý kiến Sở GD&ĐT Hà Nội trước khi đưa ra quyết định về phương án bố trí địa điểm học tập cho học sinh Trường THCS Kim Liên. Sau khi thống nhất, các đơn vị mới có thông báo chính thức tới phụ huynh và học sinh.