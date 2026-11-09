Đưa giáo dục xuyên quốc gia thành động lực chiến lược cho đại học Việt Nam

Diễn đàn ThinkTNE Dialogue với chủ đề "Gắn kết chiến lược đào tạo quốc tế của nhà trường với mục tiêu quốc gia về quốc tế hóa giáo dục đại học" vừa diễn ra tại Hà Nội.

Sự kiện do Đại học Kinh tế Quốc dân đăng cai tổ chức trong khuôn khổ Mạng lưới Empower TNE Network, với sự đồng hành và tài trợ chiến lược từ Hội đồng Anh.

Các diễn giả chia sẻ tại diễn đàn

Chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học chuyển dịch tư duy từ việc thuần túy quản lí vận hành các chương trình liên kết đào tạo quốc tế sang việc chủ động sử dụng TNE (giáo dục xuyên quốc gia) như một đòn bẩy chiến lược để nâng cao năng lực học thuật, đổi mới quản trị và tăng cường vị thế trên trường quốc tế.

Chia sẻ tại diễn đàn, GS.TS Nguyễn Thành Hiếu, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh, quốc tế hóa trong giáo dục và nghiên cứu khoa học là một trong bốn ưu tiên chiến lược của trường trong giai đoạn 2026–2035, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đưa nhà trường trở thành một trong 500 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045 dựa trên thế mạnh đào tạo khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lí.

GS.TS Nguyễn Thành Hiếu, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại diễn đàn

Theo GS Nguyễn Thành Hiếu, TNE không nên chỉ dừng lại ở việc triển khai các chương trình liên kết đào tạo hoặc thiết lập quan hệ hợp tác đơn thuần. Thay vào đó, hoạt động này phải gắn kết chặt chẽ với những ưu tiên phát triển dài hạn của mỗi trường, trở thành động lực phát triển thể chế, đổi mới sáng tạo và củng cố năng lực cạnh tranh toàn cầu. Điều này đòi hỏi các trường phải chuyển sang mô hình hợp tác sâu rộng, mang tính chiến lược dựa trên sự tin cậy và cùng nhau tạo dựng giá trị chung thay vì hoạt động độc lập.

Đặc biệt, lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định, thành công của TNE không thể đo lường đơn thuần bằng số lượng chương trình hay số lượng thỏa thuận hợp tác được kí kết, mà thước đo quan trọng nhất chính là những giá trị bền vững mang lại cho nhà trường, người học và toàn xã hội.

Đánh giá về vai trò của giáo dục xuyên quốc gia, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT), khẳng định quốc tế hóa giáo dục đại học tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng học thuật, thúc đẩy hội nhập và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nền kinh tế tri thức.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại diễn đàn

Bà Nguyễn Thu Thủy nhận định, TNE không chỉ là cầu nối mang chuẩn mực quốc tế, chương trình hiện đại đến với sinh viên Việt Nam, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới bên trong các cơ sở đào tạo, nâng cao năng lực quản trị và hỗ trợ chuyển giao tri thức trong toàn hệ thống.

Tuy nhiên, để giáo dục xuyên quốc gia thực sự tạo ra tác động sâu rộng, mang tính chuyển đổi và phát triển bền vững, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế lưu ý chiến lược đào tạo của từng nhà trường phải gắn bó chặt chẽ với các định hướng chính sách giáo dục quốc gia, ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội cũng như nhu cầu nhân lực theo từng vùng miền. Trong đó, các lĩnh vực cần đặc biệt chú trọng bao gồm những ngành mới nổi, chuyển đổi xanh, công nghệ tiên tiến và các dự án nghiên cứu chung.

Về phía cơ quan quản lí, PGS Nguyễn Thu Thủy cho biết Bộ GD&ĐT cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện khung khổ chính sách, cắt giảm các rào cản hành chính nhằm kiến tạo một môi trường thuận lợi, minh bạch. Định hướng này nhằm khuyến khích sự phát triển của các mối quan hệ đối tác TNE chất lượng cao, lấy người học làm trung tâm và hướng đến sự bền vững lâu dài.