Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Đưa giáo dục xuyên quốc gia thành động lực chiến lược cho đại học Việt Nam

P.V

Diễn đàn ThinkTNE Dialogue với chủ đề "Gắn kết chiến lược đào tạo quốc tế của nhà trường với mục tiêu quốc gia về quốc tế hóa giáo dục đại học" vừa diễn ra tại Hà Nội.

Sự kiện do Đại học Kinh tế Quốc dân đăng cai tổ chức trong khuôn khổ Mạng lưới Empower TNE Network, với sự đồng hành và tài trợ chiến lược từ Hội đồng Anh.

hmt05340.jpg
Các diễn giả chia sẻ tại diễn đàn

Chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học chuyển dịch tư duy từ việc thuần túy quản lí vận hành các chương trình liên kết đào tạo quốc tế sang việc chủ động sử dụng TNE (giáo dục xuyên quốc gia) như một đòn bẩy chiến lược để nâng cao năng lực học thuật, đổi mới quản trị và tăng cường vị thế trên trường quốc tế.

Chia sẻ tại diễn đàn, GS.TS Nguyễn Thành Hiếu, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh, quốc tế hóa trong giáo dục và nghiên cứu khoa học là một trong bốn ưu tiên chiến lược của trường trong giai đoạn 2026–2035, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đưa nhà trường trở thành một trong 500 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045 dựa trên thế mạnh đào tạo khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lí.

hmt05257.jpg
GS.TS Nguyễn Thành Hiếu, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại diễn đàn

Theo GS Nguyễn Thành Hiếu, TNE không nên chỉ dừng lại ở việc triển khai các chương trình liên kết đào tạo hoặc thiết lập quan hệ hợp tác đơn thuần. Thay vào đó, hoạt động này phải gắn kết chặt chẽ với những ưu tiên phát triển dài hạn của mỗi trường, trở thành động lực phát triển thể chế, đổi mới sáng tạo và củng cố năng lực cạnh tranh toàn cầu. Điều này đòi hỏi các trường phải chuyển sang mô hình hợp tác sâu rộng, mang tính chiến lược dựa trên sự tin cậy và cùng nhau tạo dựng giá trị chung thay vì hoạt động độc lập.

Đặc biệt, lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định, thành công của TNE không thể đo lường đơn thuần bằng số lượng chương trình hay số lượng thỏa thuận hợp tác được kí kết, mà thước đo quan trọng nhất chính là những giá trị bền vững mang lại cho nhà trường, người học và toàn xã hội.

Đánh giá về vai trò của giáo dục xuyên quốc gia, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT), khẳng định quốc tế hóa giáo dục đại học tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng học thuật, thúc đẩy hội nhập và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nền kinh tế tri thức.

hmt05239.jpg
PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại diễn đàn

Bà Nguyễn Thu Thủy nhận định, TNE không chỉ là cầu nối mang chuẩn mực quốc tế, chương trình hiện đại đến với sinh viên Việt Nam, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới bên trong các cơ sở đào tạo, nâng cao năng lực quản trị và hỗ trợ chuyển giao tri thức trong toàn hệ thống.

Tuy nhiên, để giáo dục xuyên quốc gia thực sự tạo ra tác động sâu rộng, mang tính chuyển đổi và phát triển bền vững, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế lưu ý chiến lược đào tạo của từng nhà trường phải gắn bó chặt chẽ với các định hướng chính sách giáo dục quốc gia, ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội cũng như nhu cầu nhân lực theo từng vùng miền. Trong đó, các lĩnh vực cần đặc biệt chú trọng bao gồm những ngành mới nổi, chuyển đổi xanh, công nghệ tiên tiến và các dự án nghiên cứu chung.

Về phía cơ quan quản lí, PGS Nguyễn Thu Thủy cho biết Bộ GD&ĐT cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện khung khổ chính sách, cắt giảm các rào cản hành chính nhằm kiến tạo một môi trường thuận lợi, minh bạch. Định hướng này nhằm khuyến khích sự phát triển của các mối quan hệ đối tác TNE chất lượng cao, lấy người học làm trung tâm và hướng đến sự bền vững lâu dài.

Xem thêm

#Đại học Kinh tế Quốc dân #diễn đàn giáo dục

Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT gửi yêu cầu quan trọng tới 8 tỉnh thành có mưa lớn

Bộ GD&ĐT gửi yêu cầu quan trọng tới 8 tỉnh thành có mưa lớn

TPO - Căn cứ tình hình cụ thể, địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trong thời gian xảy ra mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét là nội dung Bộ GD&ĐT gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố về việc ứng phó với lũ lụt.

Sân chơi Đấu Trí Toán Học: Khi bạn đấu tạo nên những thử thách bất ngờ

Sân chơi Đấu Trí Toán Học: Khi bạn đấu tạo nên những thử thách bất ngờ

Những tiếng reo hò cổ vũ, những cánh tay giơ cao và sự tập trung của học sinh trước màn hình thi đấu đã tạo nên không khí sôi động tại Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung (Phú Thọ) ngày 06/11. Điều đặc biệt là các em không cùng giải một đề Toán chung, mà đang khám phá sân chơi Đấu Trí Toán Học - nơi người chơi có thể lựa chọn câu hỏi để thử thách bạn đấu, vận dụng chiến thuật và tìm cách giành quyền chủ động.

Hai nữ sinh lớp 9 đánh nhau, hàng chục bạn đứng cổ vũ

Hai nữ sinh lớp 9 đánh nhau, hàng chục bạn đứng cổ vũ

TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến hình ảnh đăng trên mạng xã hội, hai nữ sinh lớp 9 ở đặc khu Phú Quốc (An Giang) hẹn nhau nói chuyện rồi xảy ra xô xát. Hàng chục học sinh từ nhiều trường khác nhau có mặt theo dõi nhưng không can ngăn, còn cổ vũ, quay clip vụ việc.

Hé lộ quy trình tuyển bác sĩ nội trú khắt khe tại VinUni

Hé lộ quy trình tuyển bác sĩ nội trú khắt khe tại VinUni

Thay vì chỉ căn cứ vào bảng điểm và xếp loại tốt nghiệp, VinUni áp dụng quy trình tuyển học viên bác sĩ nội trú cực gắt gao với 3 vòng sàng lọc. Cách làm này giúp trường có thêm căn cứ so sánh ứng viên đến từ các cơ sở đào tạo về y khoa trong nước và quốc tế, trước khi đánh giá sâu về tư duy lâm sàng và tiềm năng nghề nghiệp.

Hiệu trưởng bị nhân viên y tế chém trong trường học

Hiệu trưởng bị nhân viên y tế chém trong trường học

TPO - Một nhân viên y tế Trường THPT An Biên (tỉnh An Giang) dùng dao chém hiệu trưởng bị thương tại phòng làm việc, sau đó tiếp tục truy đuổi nạn nhân vào lớp học. Công an đã tạm giữ người này để điều tra.

Nhà quản lý Tam Kỳ – Chu Lai học thạc sĩ: Không chỉ vì tấm bằng

Nhà quản lý Tam Kỳ – Chu Lai học thạc sĩ: Không chỉ vì tấm bằng

Với nhiều nhà quản lý, đi học thạc sĩ quản trị kinh doanh không chỉ để có thêm một tấm bằng. Điều họ mang về còn là một cộng đồng những người cùng giải bài toán quản trị, đủ rộng để mở ra cơ hội hợp tác và đủ gần để cùng nhau trưởng thành.

Lễ bổ nhiệm GS, PGS tại Trường ĐH Y Hà Nội, năm 2025

Dự thảo tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư: Băn khoăn quy định về bài báo khoa học

TP - Tại hội thảo góp ý dự thảo thông tư tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) do Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì, nhiều trường đại học đã chỉ ra nhiều vướng mắc. Tâm điểm tranh luận tập trung vào các quy định về bài báo khoa học, phân hạng tạp chí và cơ chế công nhận sản phẩm thay thế.

Sở Giáo dục Cà Mau yêu cầu khẩn sau vụ học sinh đánh nhau

Sở Giáo dục Cà Mau yêu cầu khẩn sau vụ học sinh đánh nhau

TPO - Sau vụ học sinh Trường THCS Tân Thành đánh nhau, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau yêu cầu, các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát quy trình phòng, chống bạo lực học đường, thời hạn báo cáo nhanh các vụ việc không quá 12 giờ kể từ khi phát hiện.

Kho hàng không biển hiệu gần công ty Mai Phương được xác định chứa nhiều thực phẩm cấp đông và đã qua sơ chế. (Ảnh: Hà Linh)

Khuất tất hợp đồng thuê kho nghi chứa thực phẩm bếp ăn bán trú

TPO - Xã Hoài Đức (Hà Nội) xác định, hợp đồng thuê kho gần công ty nấu ăn cho trường học được ký với mục đích làm kho chứa và chế biến thức ăn cho cá. Nhưng thực tế kiểm tra, địa điểm này đang lưu trữ gần nửa tấn thực phẩm, trong đó có một số loại do nhân viên công ty bếp ăn trường học "tự gửi".

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe