Sân chơi Đấu Trí Toán Học: Khi bạn đấu tạo nên những thử thách bất ngờ

Những tiếng reo hò cổ vũ, những cánh tay giơ cao và sự tập trung của học sinh trước màn hình thi đấu đã tạo nên không khí sôi động tại Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung (Phú Thọ) ngày 06/11. Điều đặc biệt là các em không cùng giải một đề Toán chung, mà đang khám phá sân chơi Đấu Trí Toán Học - nơi người chơi có thể lựa chọn câu hỏi để thử thách bạn đấu, vận dụng chiến thuật và tìm cách giành quyền chủ động.

Khi giải Toán trở thành một cuộc đấu trí

Thay vì cùng giải những câu hỏi trong một bộ đề được chuẩn bị sẵn, học sinh tham gia sân chơi Đấu Trí Toán Học sẽ đối diện với các thử thách phụ thuộc vào lựa chọn của bạn đấu. Đây là điểm khác biệt nổi bật của sản phẩm đối kháng trí tuệ trực tuyến đang trong giai đoạn thử nghiệm trước khi chính thức ra mắt trên toàn quốc.

Trong mỗi trận đấu, hai người chơi đảm nhận vai trò tấn công và phòng thủ. Bên tấn công lựa chọn chủ đề, câu hỏi để đưa ra thử thách. Bên phòng thủ vận dụng kiến thức Toán học và khả năng suy luận để tìm lời giải, ghi điểm và có thể giành quyền tấn công ở lượt tiếp theo.

Một câu trả lời chính xác có thể làm thay đổi thế chủ động giữa hai bên. Người vừa giải quyết câu hỏi có cơ hội trở thành người lựa chọn thử thách, trong khi bạn đấu phải sẵn sàng tiếp nhận tình huống mới. Vì thế, người chơi không chỉ cần giải đúng mà còn phải cân nhắc chiến thuật và thích ứng với diễn biến trận đấu. Mỗi bạn đấu với cách lựa chọn câu hỏi khác nhau có thể mang đến những thử thách riêng, tạo thêm yếu tố bất ngờ trong quá trình tham gia.

Chính sự kết hợp giữa kiến thức, tư duy và chiến thuật khiến những câu hỏi Toán học trở thành một phần của cuộc đấu trí, nơi học sinh được chủ động thử sức thay vì chỉ tập trung hoàn thành một bộ đề có sẵn.

Những trận đấu Toán học trong tiếng reo hò cổ vũ

Sức hấp dẫn của hình thức đối kháng đã được giới thiệu trực tiếp tới học sinh Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ, thông qua hoạt động trải nghiệm ngày 06/11/2026.

Trong khuôn khổ chương trình do Công ty VTC Online phối hợp với nhà trường tổ chức, hai đội học sinh Tia Chớp và Trí Tuệ tham gia năm hiệp đấu biểu diễn. Mỗi đội có năm thành viên thi đấu chính thức, hai thành viên dự bị và giáo viên đồng hành trong vai trò huấn luyện viên. Những trận đấu diễn ra với sự điều hành của trọng tài, phần tường thuật của bình luận viên và sự cổ vũ sôi nổi từ đông đảo học sinh dưới sân trường.

Hơn 1000 học sinh Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung tham dự Lễ phát động chương trình trải nghiệm sân chơi Đấu Trí Toán Học ngày 06/11/2026

Trên màn hình LED, các câu hỏi và diễn biến trận đấu được trình chiếu để học sinh cùng theo dõi. Những tiếng reo hò, những cánh tay giơ cao cổ vũ tạo nên không khí hào hứng, đưa hoạt động giải Toán trở thành một trải nghiệm có sự tham gia của cả người thi đấu và khán giả.

Phần bình luận trực tiếp giúp người xem theo dõi quá trình lựa chọn câu hỏi, tìm lời giải và những tình huống thay đổi quyền tấn công giữa hai người chơi. Mỗi lượt đấu không chỉ đặt ra thử thách cho các thành viên hai đội mà còn tạo cơ hội để những học sinh đang quan sát cùng suy nghĩ và tìm hiểu cách giải.

Sự kết hợp giữa thi đấu, bình luận và cổ vũ góp phần mang đến cảm giác của một cuộc tranh tài, trong đó kiến thức Toán học và khả năng suy luận là những yếu tố giữ vai trò trung tâm.

Học sinh trường tiểu học Đỗ Khắc Chung cổ vũ hai đội chơi

Bạn đấu không chỉ là người cạnh tranh

Bên cạnh sức hấp dẫn của hình thức thi đấu, sân chơi Đấu Trí Toán Học còn hướng tới một giá trị giáo dục đáng chú ý: bạn đấu không chỉ là người cần vượt qua mà còn là người mang đến thử thách, khơi dậy niềm say mê và động lực học Toán.

Trong mỗi trận đấu, câu hỏi do bạn đấu lựa chọn có thể khiến người chơi phải vận dụng kiến thức đã học hoặc tìm kiếm cách giải phù hợp với một tình huống mới. Một lượt phòng thủ thành công tạo cơ hội giành quyền chủ động, trong khi những thử thách chưa tìm được lời giải có thể trở thành nội dung để học sinh tiếp tục khám phá.

Nhờ vậy, giá trị của trải nghiệm không chỉ nằm ở kết quả thắng hay thua. Quá trình suy nghĩ, lựa chọn chiến thuật và học hỏi từ những thử thách cũng là điều sân chơi muốn khuyến khích.

Tiến sĩ toán học Lê Thống Nhất – tác giả sân chơi Đấu Trí Toán Học nhấn mạnh sự khác biệt giữa sản phẩm và những cuộc thi Toán sử dụng đề chung khi chia sẻ tại chương trình trải nghiệm: “Nếu như các cuộc thi hiện nay là tất cả chúng ta thi nhau để làm một đề thi chung, thì ở sân chơi này chúng ta không có đề thi chung. Đề thi của mỗi em làm là phụ thuộc vào đối thủ của mình.”

Theo định hướng phát triển sản phẩm, việc kết hợp hoạt động vui chơi với học tập được kỳ vọng tạo thêm động lực để học sinh chủ động tham gia những thử thách trí tuệ, vận dụng kiến thức và học hỏi từ bạn cùng chơi. Thông điệp “Càng đấu trí, càng say mê!” thể hiện tinh thần đó: mỗi bạn đấu có thể mang đến một thử thách mới, mỗi trận đấu có thể mở ra cơ hội học hỏi và khơi dậy mong muốn tiếp tục khám phá Toán học.

Tiến sĩ toán học Lê Thống Nhất – tác giả sân chơi Đấu Trí Toán Học chia sẻ về ý tưởng kết hợp niềm vui chơi với việc học Toán.

Hé lộ sân chơi mới trước ngày ra mắt chính thức

Hoạt động tại Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình đưa sân chơi Đấu Trí Toán Học đến gần hơn với học sinh trước khi chính thức ra mắt trên toàn quốc. Trong 14 ngày (06–19/11/2026), học sinh khối 3, 4 của nhà trường sẽ lần lượt thực hiện ba nhóm mục tiêu: Thi đấu, Thử thách và Khám phá.

Khởi đầu bằng những trận đấu cùng máy, các em tiếp tục thử sức với bạn bè, huấn luyện viên và phụ huynh, đồng thời tham gia các hoạt động giao hữu, kết bạn và theo dõi trận đấu của người chơi khác. Qua đó, IOM bước đầu giới thiệu một môi trường Toán học trực tuyến kết hợp thi đấu đối kháng với các hoạt động giao lưu, kết nối và học hỏi.

Trong quá trình triển khai, VTC Online sẽ ghi nhận ý kiến của học sinh và giáo viên để đánh giá, điều chỉnh và tiếp tục hoàn thiện sản phẩm trước khi giới thiệu rộng rãi.

Với thông điệp “Càng đấu trí, càng say mê!”, sản phẩm hướng tới khơi dậy niềm yêu thích Toán học, khuyến khích học sinh chủ động vận dụng kiến thức, khám phá chiến thuật và cùng tiến bộ. Thông tin về thời điểm ra mắt chính thức và cách thức tham gia sẽ được công bố trên các kênh truyền thông của sân chơi Đấu Trí Toán Học.