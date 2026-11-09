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Giáo dục

Nhà quản lý Tam Kỳ – Chu Lai học thạc sĩ: Không chỉ vì tấm bằng

P.V

Với nhiều nhà quản lý, đi học thạc sĩ quản trị kinh doanh không chỉ để có thêm một tấm bằng. Điều họ mang về còn là một cộng đồng những người cùng giải bài toán quản trị, đủ rộng để mở ra cơ hội hợp tác và đủ gần để cùng nhau trưởng thành.

Học viên SeMBA trao đổi trong một hoạt động nhóm. Lớp học quy tụ người quản lý từ nhiều lĩnh vực, giúp học viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ảnh: FSB
Học viên SeMBA trao đổi trong một hoạt động nhóm. Lớp học quy tụ người quản lý từ nhiều lĩnh vực, giúp học viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ảnh: FSB

Tài sản dài hạn của người lãnh đạo

Khi khu vực Tam Kỳ – Chu Lai đón thêm nhiều dự án và doanh nghiệp mới, cách làm việc của người quản lý cũng thay đổi. Kinh nghiệm và các mối quan hệ quen thuộc vẫn quan trọng, nhưng chưa đủ để làm việc với đối tác từ nhiều ngành, nhiều nền văn hóa doanh nghiệp khác nhau.

Tài sản lớn nhất của người lãnh đạo vì thế không chỉ là những gì họ đã biết. Đó còn là khả năng thích ứng, tư duy điều hành dựa trên dữ liệu, và một hệ sinh thái quan hệ đủ đa dạng để học hỏi, tham vấn và hợp tác khi cơ hội mới xuất hiện.

Đây cũng là lý do nhiều người chọn học thạc sĩ khi đã có chỗ đứng trong nghề. Với họ, lớp học không chỉ là nơi tiếp thu kiến thức, mà còn là nơi gặp những người cùng chung bài toán.

Một lớp học, nhiều ngành nghề

Tại Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh định hướng AI (SEMBA in AI) của Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT, một lớp học có thể quy tụ trưởng phòng của tập đoàn cơ khí, quản lý chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI, giám đốc doanh nghiệp xây lắp hay lãnh đạo bệnh viện. Mỗi người mang đến lớp một góc nhìn và một bài toán thực tế từ chính đơn vị mình.

Qua các buổi thảo luận tình huống và dự án nhóm, học viên không chỉ học từ giảng viên mà còn học từ nhau. Một quản lý sản xuất có thể học cách lắng nghe khách hàng từ người làm dịch vụ; một chủ doanh nghiệp gia đình có thể học cách chuẩn hóa quy trình từ người làm trong khối FDI.

Mạng lưới vượt ra ngoài địa phương

Học viên khu vực Tam Kỳ – Chu Lai còn được kết nối với cộng đồng học viên, cựu học viên FSB tại Đà Nẵng và trên cả nước. Đây là nơi những bài học quản trị được chia sẻ từ nhiều ngành nghề khác nhau.

Anh Lê Xuân Sơn, Giám đốc Công ty CNTT VNPT-IT Khu vực 3, học viên SeMBA tại cơ sở Đà Nẵng, là một ví dụ. Anh dùng AI để tổng hợp thông tin và thử nhiều kịch bản khi phân tích một vấn đề kinh doanh. Nhưng theo anh, khi có trong tay nhiều phương án hơn, vai trò của người quản lý là biết sàng lọc dữ liệu quan trọng và chọn hướng đi phù hợp với nguồn lực doanh nghiệp.

Ở cơ sở Hà Nội, chị Ngô Thanh Thanh Tú, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu KPT Việt Nam, học viên SeMBA tại cơ sở Hà Nội có bài học riêng khi đưa công nghệ vào quản trị. Chị cho rằng người quản lý cần xác định rõ vấn đề của doanh nghiệp trước, rồi mới dùng AI để kiểm chứng các lựa chọn, vì không phải gợi ý nào cũng khớp với số liệu và bối cảnh thực tế.

Với một nhà quản lý ở Chu Lai, những chia sẻ như vậy từ người đi trước giúp rút ngắn đáng kể quá trình tự mò mẫm.

Mạng lưới ấy cũng không dừng lại khi khóa học kết thúc. Ông Lê Huy Khang, CEO Green Hoi An Co., cựu học viên chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của FSB tại Đà Nẵng, là một ví dụ cho sự tiếp nối đó. Sau khi tốt nghiệp, mỗi cựu học viên bước vào hành trình nghề nghiệp riêng. Khi trở lại cộng đồng FSB để chia sẻ với các học viên khóa sau tại chương trình Local Exchange 2026, ông mang theo một vốn trải nghiệm hoàn toàn khác.

“Sau khi tốt nghiệp, mỗi người bước vào một hành trình mới với công việc và những mối quan tâm riêng. Vì vậy, việc có một không gian để Alumni trở lại, gặp lại cộng đồng và đặc biệt là gặp những học viên đang học có ý nghĩa rất lớn. Chúng tôi có thể chia sẻ những trải nghiệm thực tế của mình, còn thế hệ học viên mới mang đến những câu hỏi và góc nhìn mới. Đó là cách hai thế hệ cùng tạo ra giá trị cho nhau”, ông Khang chia sẻ.

Mạng lưới học viên còn mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh. Khi các dự án lớn ở Chu Lai cần thêm nhà cung ứng vật tư, dịch vụ và hậu cần tại chỗ, những mối quan hệ được xây dựng qua nhiều tháng cùng học, cùng làm dự án sẽ là nền tảng tin cậy để doanh nghiệp tìm đến nhau.

Kết nối các thế hệ – cách cộng đồng tiếp tục lớn lên

Theo TS. Nguyễn Việt Thắng, Viện trưởng FSB, việc kết nối cựu học viên (Alumni) với học viên hiện tại là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng cộng đồng dài hạn.

“Chúng tôi không muốn cộng đồng FSB chỉ được nhìn nhận là những người đang học hoặc những người đã từng học. Điều quan trọng hơn là tạo ra sự kết nối giữa các thế hệ. Những người đi trước có kinh nghiệm để chia sẻ, còn thế hệ đang học có những góc nhìn và câu hỏi mới. Khi hai thế hệ cùng tương tác, giá trị không chỉ được truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau mà còn được làm mới và phát triển”, TS. Nguyễn Việt Thắng chia sẻ.

Cộng đồng học viên, cựu học viên FSB là nơi chia sẻ kinh nghiệm và mở ra cơ hội hợp tác. Ảnh: FSB
Cộng đồng học viên, cựu học viên FSB là nơi chia sẻ kinh nghiệm và mở ra cơ hội hợp tác. Ảnh: FSB

Một tấm bằng thạc sĩ có thể giúp người quản lý thăng tiến, nhưng một cộng đồng đồng hành mới là điều giúp họ đi xa hơn. Đó là những người sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, góp ý thẳng thắn và cùng nắm bắt cơ hội.

Để cộng đồng ấy thực sự có giá trị, nền tảng đào tạo phải đủ vững. Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Viện Quản trị và Công nghệ FSB đạt kiểm định quốc tế ACBSP (Hoa Kỳ). Học viên được học cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm thực tế, giải quyết bài toán của chính doanh nghiệp mình qua các dự án, và liên tục cập nhật những xu hướng mới như AI, chuyển đổi số.

Với nhà quản lý ở Tam Kỳ – Chu Lai, đợt xét tuyển cuối năm 2026 với nhiều chính sách học bổng hấp dẫn của chương trình SEMBA in AI là cơ hội để bắt đầu hành trình đó.

Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://caohoc.fpt.edu.vn/fsb/semba/

#thạc sĩ quản trị #SEMBA in AI

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