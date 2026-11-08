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Giáo dục

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Sở Giáo dục Cà Mau yêu cầu khẩn sau vụ học sinh đánh nhau

Tân Lộc

TPO - Sau vụ học sinh Trường THCS Tân Thành đánh nhau, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau yêu cầu, các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát quy trình phòng, chống bạo lực học đường, thời hạn báo cáo nhanh các vụ việc không quá 12 giờ kể từ khi phát hiện.

Ngày 8/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau có văn bản chấn chỉnh công tác phòng, chống bạo lực học đường. Động thái này được đưa ra sau vụ việc học sinh Trường THCS Tân Thành đánh nhau, được UBND phường báo cáo ngày 7/11.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, người đứng đầu các cơ sở giáo dục trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

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Hình ảnh ghi lại cảnh nam sinh lớp 8C Trường THCS Tân Thành, lao vào đánh bạn. Ảnh chụp màn hình.

Đặc biệt, các trường không được che giấu, xem nhẹ, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm xử lý với lý do vụ việc xảy ra ngoài trường học, ngoài giờ học.

Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình thường xuyên nắm bắt tâm lý học sinh, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, biểu hiện bắt nạt, đe dọa trực tiếp hoặc trên mạng xã hội. Các trường cần tăng cường giám sát những khu vực, thời điểm dễ xảy ra bạo lực; công khai kênh tiếp nhận phản ánh, bảo mật và bảo vệ người cung cấp thông tin.

Bên cạnh công tác quản lý, các cơ sở giáo dục được yêu cầu đẩy mạnh giáo dục đạo đức, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn cho học sinh.

Khi xảy ra vụ việc, nhà trường phải nhanh chóng ngăn chặn bằng các biện pháp an toàn, bảo vệ người bị hại, hỗ trợ y tế, tâm lý và thông báo cho gia đình. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhà trường phải phối hợp ngay với công an và UBND cấp xã, phường.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường bảo quản thông tin, chứng cứ, không tự hòa giải thay cho việc chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền.

Khi phát hiện vụ việc bạo lực học đường, các trường gửi báo cáo nhanh bằng văn bản chậm nhất trong 12 giờ. Không chờ kết luận cuối cùng hoặc người bị hại xuất viện mới báo cao.

Trước đó, ngày 7/11, UBND phường Tân Thành (Cà Mau) có báo cáo nhanh về vụ nam sinh lớp 8 Trường THCS Tân Thành bị bạn cùng lớp đánh tại hẻm cạnh trường.

Theo báo cáo, khoảng 16h ngày 5/11, em C.H.G.H. gặp em H.Đ.K. (cả hai cùng 14 tuổi, học lớp 8C của trường) tại khu vực hẻm Cái Tràm Lớn, cạnh Trường THCS Tân Thành.

Bực tức vì K. nói mình không viết bài, không làm bài, chép bài của bạn, H. dùng chân phải đạp vào người K., rồi dùng tay đánh 6 cái vào người và mũ bảo hiểm K. đang đội, sau đó bỏ đi. Hậu quả làm K. bị chấn thương phần mềm, đau đầu, đau lưng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Cà Mau.

Vụ việc đã được Ban lãnh đạo trường THCS Tân Thành phát hiện vào cùng ngày, Nhà trường đã phân công giáo viên mời phụ huynh của K. và H. lên làm việc, cả hai thống nhất sau khi K. xuất viện thì cả hai bên đến trường để nhà trường làm rõ nội dung mâu thuẫn, giải quyết dứt điểm vi phạm.

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#bạo lực học đường #Cà Mau #Trường THCS Tân Thành #phòng chống bạo lực #Sở Giáo dục Cà Mau #báo cáo trong 12 giờ

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