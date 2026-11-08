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Giáo dục

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Hơn 5 tháng chậm lương, nhiều giáo viên Nghệ An chật vật kiếm sống

Thu Hiền

TPO - Nhiều giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Nghệ An chưa được nhận lương từ tháng 6 khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ngành Giáo dục tỉnh đề xuất bố trí khoảng 97 tỷ đồng để tháo gỡ vướng mắc.

Nhiều tháng chưa nhận lương, giáo viên chật vật xoay xở

Từ tháng 6 đến nay, hơn 30 giáo viên, nhân viên hợp đồng tại phường Cửa Lò (Nghệ An) chưa được nhận lương. Nhiều người đã có hàng chục năm gắn bó với ngành Giáo dục, nay phải chật vật xoay xở chi phí sinh hoạt khi nguồn thu nhập chính bị gián đoạn.

Một giáo viên Trường THCS Nghi Hương chia sẻ, tháng 5 vừa qua, chị vui mừng khi nhận được khoảng 40 triệu đồng tiền lương tồn đọng từ đầu năm 2026. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì từ tháng 6, tiền lương lại tiếp tục bị gián đoạn, khiến cuộc sống gia đình rơi vào cảnh chật vật.

“Tôi phải đi vay mượn khắp nơi để lo cho gia đình. Dù tiền lương chưa biết khi nào mới được nhận, chúng tôi vẫn phải đến trường, hoàn thành công việc được giao. Mong các cấp sớm có phương án tháo gỡ để giáo viên ổn định cuộc sống, yên tâm công tác”, chị bày tỏ.

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Tiết học tại trường THCS Nghi Hương.

Thầy Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Hương, cho biết, trường hiện có 5 giáo viên, nhân viên thuộc diện hợp đồng do UBND thị xã Cửa Lò (cũ) ký kết, với tổng tiền lương trước đây khoảng 80 triệu đồng mỗi tháng.

Trong 5 tháng đầu năm, nhà trường phải cân đối các nguồn thu để chi trả khoảng 350 triệu đồng tiền lương cho nhóm lao động này. Tuy nhiên, từ tháng 6, việc chi trả phải tạm dừng do trường chưa được cấp bù học phí học kỳ II của năm học trước, trong khi nguồn kinh phí chi thường xuyên hạn chế.

Theo thầy Sơn, hiện nhà trường mới ký hợp đồng về thời gian giảng dạy, công tác; mức lương chính thức vẫn chưa thể xác định do thiếu hướng dẫn cụ thể.

“Nếu những giáo viên đã công tác hơn 20 năm chỉ được tính lương theo mức khởi điểm như người mới ký hợp đồng lần đầu thì sẽ rất thiệt thòi. Nhà trường mong tỉnh quan tâm, có phương án chi trả phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho giáo viên trên cơ sở mức lương hiện hưởng”, thầy Sơn kiến nghị.

Trước đây, nhóm lao động này được UBND thị xã Cửa Lò (cũ) ký hợp đồng dài hạn, hưởng lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp tương đương viên chức. Một số người có thâm niên hơn 20 năm, mức lương khoảng 13-14 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, UBND tỉnh Nghệ An giao biên chế trực tiếp về các trường. Nhóm lao động do cấp huyện ký hợp đồng trước đây phát sinh vướng mắc do không nằm trong chỉ tiêu biên chế được duyệt, trong khi chưa có hướng dẫn thống nhất về mức lương và nguồn kinh phí chi trả.

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Hơn 200 giáo viên, nhân viên hợp đồng tại Nghệ An đang gặp vướng mắc về chế độ tiền lương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Việc chậm xác định chế độ tiền lương khiến nhiều giáo viên, nhân viên rơi vào cảnh bấp bênh dù vẫn tiếp tục công việc tại trường. Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống gia đình, tình trạng này còn tạo tâm lý bất an đối với những người đã dành nhiều năm gắn bó với ngành Giáo dục.

Toàn tỉnh hiện còn hơn 200 giáo viên, nhân viên từng ký hợp đồng với UBND các huyện, thị xã trước đây. Mức chi trả giữa các địa phương không đồng nhất. Có nơi thực hiện chế độ lương, phụ cấp theo thời gian công tác, nhưng cũng có địa phương duy trì mức lương cố định trong nhiều năm, thậm chí thấp hơn mức lương tối thiểu.

Sự khác biệt trong cơ chế trả lương, cùng những vướng mắc về nguồn kinh phí và hướng dẫn thực hiện sau khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, khiến việc bảo đảm quyền lợi cho nhóm lao động này chưa được giải quyết đồng bộ.

Đề xuất bố trí 97 tỷ đồng trả lương giáo viên hợp đồng

Ngày 7/11, thông tin từ Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Sở Tài chính, đề nghị bố trí nguồn ngân sách chi trả tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 97 tỷ đồng.

Đề xuất nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chế độ tiền lương theo Nghị định số 235/2026/NĐ-CP, đặc biệt đối với hơn 200 giáo viên, nhân viên từng ký hợp đồng với UBND các huyện, thị xã trước khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

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Năm học này, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 2.200 giáo viên được ký hợp đồng theo Nghị định 235/2026/NĐ-CP.

Theo phương án đề xuất, giáo viên mới ký hợp đồng theo Nghị định 235 được chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và bảo hiểm theo quy định. Đối với giáo viên, nhân viên từng ký hợp đồng với UBND cấp huyện trước đây, mức chi trả được đề xuất tính theo tiền lương hiện hưởng. Trường hợp mức lương hiện hưởng thấp hơn mức lương cơ bản thì tính theo bậc 1 của ngạch tương ứng.

Việc xây dựng phương án chi trả được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những bất cập kéo dài, nhất là đối với người lao động có nhiều năm công tác nhưng chưa được xác định rõ chế độ tiền lương sau khi chuyển sang cơ chế hợp đồng mới.

Trước đó, tháng 5/2026, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các xã, phường cân đối nguồn cấp bù học phí để thanh toán khoảng 8,7 tỷ đồng tiền lương cho nhóm giáo viên, nhân viên hợp đồng. Trong đó, khu vực Cửa Lò có số tiền cần chi trả lớn nhất, hơn 2,8 tỷ đồng.

Ngày 4/9/2026, Sở GD&ĐT Nghệ An giao 2.253 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 235/2026/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trong năm 2026 và 2027, nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên còn thiếu.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan đề xuất phương án bố trí kinh phí, tháo gỡ khó khăn trong chi trả tiền lương cho đội ngũ hợp đồng.

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