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Thêm trường ở Hà Nội dạy học ở cơ sở tạm lợp tôn xốp: Phụ huynh, học sinh lo lắng

Đỗ Hợp

TPO - Trong thời gian chờ cơ sở cũ cải tạo, một số trường ở Hà Nội đang cho học tạm tại các khu nhà chật chội, có nơi lợp mái tôn xốp khiến phụ huynh, học sinh bất an về an toàn phòng học.

Theo ghi nhận của PV vào ngày 6/11, Trường THPT Nhân Chính hiện đã chuyển toàn bộ hoạt động dạy và học về cơ sở tạm nằm trong khu vực công viên Thanh Xuân (đường Hoàng Ngân, P.Thanh Xuân, Hà Nội).

Sau khi khu vực cơ sở tạm của Trường THCS Kim Liên (P.Kim Liên, Hà Nội) xảy ra cháy vào ngày 5/11 khiến 1 người tử vong ngay sáng 6/11, lực lượng liên ngành gồm ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân và Công an phường Thanh Xuân đã trực tiếp có mặt tại cơ sở tạm của Trường THPT Nhân Chính để kiểm tra hiện trạng.

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Cơ sở tạm của Trường THPT Nhân Chính tại đường Hoàng Ngân có nhiều dãy lớp học 1 tầng, chia làm nhiều phòng

Cơ sở tạm được lắp ghép, lợp mái tôn xốp. Do đặc thù công trình là nhà lắp ghép lợp mái tôn xốp, vấn đề an toàn phòng cháy, chữa cháy và an toàn trường học đang được phụ huynh đặc biệt quan tâm.

Trước đó, từ tháng 4/2026, cơ sở chính của Trường THPT Nhân Chính tại số 1 Nguỵ Như Kon Tum chính thức bước vào quá trình cải tạo, nâng cấp tổng thể với tổng mức đầu tư 162 tỉ đồng. Dự kiến đến tháng 7/2027, dự án nâng cấp trường cũ mới hoàn thành để đón học sinh trở lại.

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Mặt sau của những phòng học tạm của trường THPT Nhân Chính. Ảnh: Đỗ Hợp

Nhà trường và các em học sinh chuyển đến cơ sở tạm đã gần 1 năm và dự kiến tháng 7/2027, trường cũ sẽ cải tạo, nâng cấp xong.

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Nơi học tạm của trường THPT Lê Quý Đôn- Đống Đa

Trong năm học này, trường THPT Lê Quý Đôn- Đống Đa cũng xây mới và phải chuyển đến cơ sở của Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô dùng làm địa điểm học tạm.

Trường THCS Thanh Quan (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có trụ sở chính của trường tại địa chỉ 29 Hàng Cót, phường Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tuy nhiên, từ ngày 1/4/2025, để phục vụ việc xây mới, toàn bộ gần 900 học sinh, giáo viên tại trường đã chuyển đến điểm trường tạm tại địa chỉ số 40 Thanh Hà (Hoàn Kiếm).

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Nơi học tạm trước đây của trường THCS Thanh Quan

Trước đó, một số trường học khác tại quận Hoàn Kiếm khi xây mới cũng chuyển đến địa điểm này để học tạm thời.

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Tại khu lớp tạm, đang trong giờ nghỉ trưa, ở phòng học tầng 3 có mảng vữa trên trần rơi vào chân học sinh

Tuy nhiên, đến ngày 18/4/2025, đang trong giờ nghỉ trưa, ở phòng học tầng 3 có mảng vữa trên trần rơi vào chân học sinh khiến em này bị rạn xương mắt cá chân, phải đến bệnh viện bó bột.

Lo lắng của phụ huynh, học sinh gia tăng

Nhiều phụ huynh ở các cơ sở đang phải học tạm chia sẻ, sau vụ cháy khiến 1 học sinh tử vong ở trường THCS Kim Liên, đã tác động lớn đến tâm lý học sinh cũng như phụ huynh.

Một phụ huynh vừa đưa con từ nhà ở đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) lên trường học tạm ở trường THPT Lê Quý Đôn- Đống Đa chia sẻ, chị rất lo lắng nên hôm nay chị đích thân phải đưa con đi học.

“Dù trường không lợp mái tôn như các cơ sở khác nhưng sau sự việc xảy ra cháy ở trường THCS Kim Liên rất lo lắng về độ an toàn cho con nên sáng nay tôi phải đích thân đưa con đi học mới cảm thấy an tâm. Mong trường mới xây xong sớm để con được chuyển sang học vừa rộng, vừa đảm bảo an toàn về phòng học, ánh sáng, cháy nổ, các phòng chức năng”- vị phụ huynh này cho hay.

Em Thái Hưng, học sinh trường THPT Nhân Chính cho rằng, em có theo dõi trên mạng xã hội việc cơ sở tạm của Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) xảy ra cháy vào ngày 5/11 khiến 1 người tử vong khiến em cũng hơi lo lắng.

Cơ sở tạm của trường THPT Nhân Chính cũng được lắp ghép, lợp mái tôn xốp. Do đặc thù công trình là nhà lắp ghép lợp mái tôn xốp nên vấn đề an toàn phòng cháy, chữa cháy và an toàn trường học đang được nhiều cả gia đình quan tâm.

“Trước mắt, bọn em phải tự trang bị những kỹ năng mềm cần thiết như nếu có cháy bọn em cần làm gì để thoát thân một cách an toàn”- một em học sinh lớp 11 cho biết.

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#trường học tạm #Hà Nội #Trường THCS Kim Liên #Trường THPT Nhân Chính #an toàn phòng cháy #mái tôn xốp #cơ sở giáo dục

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