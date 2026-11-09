Hiệu trưởng bị nhân viên y tế chém trong trường học

TPO - Một nhân viên y tế Trường THPT An Biên (tỉnh An Giang) dùng dao chém hiệu trưởng bị thương tại phòng làm việc, sau đó tiếp tục truy đuổi nạn nhân vào lớp học. Công an đã tạm giữ người này để điều tra.

Ngày 9/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, đã nhận được báo cáo của Trường THPT An Biên (xã An Biên) về vụ việc ông Q.M.H. - Hiệu trưởng nhà trường bị nhân viên y tế dùng dao truy đuổi, chém gây thương tích.

Theo báo cáo của trường, khoảng 7h25 ngày 5/11, ông P.H.P. - nhân viên y tế trường đến phòng hiệu trưởng gặp ông H. để trao đổi việc xin chuyển công tác. Sau khoảng 10 phút, ông P. trở về phòng y tế.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 5 phút sau (khoảng 7h40 cùng ngày), ông P. đi ra nhà xe, mở cốp xe máy lấy một con dao đã để sẵn rồi quay trở lại phòng hiệu trưởng. Khi vào phòng, ông P. chốt cửa, tiến đến vị trí ông H. đang ngồi và dùng dao chém vào bàn phím máy tính, tay cầm ghế.

Trường THPT An Biên. Ảnh: CTV.

Thấy vậy, ông H. đứng dậy bỏ chạy nhưng tiếp tục bị ông P. truy đuổi, dùng dao chém. Trong lúc đưa tay lên đỡ nhát dao của ông P., ông H. bị chém 2 nhát vào tay phải và 1 nhát vào tay trái.

Ông H. mở được cửa chạy khỏi phòng và lao vào một lớp học cách đó khoảng 40m. Lúc này, hai tay của ông H. chảy nhiều máu.

Thấy ông H. chạy vào phòng có nhiều học sinh đang học, ông P. tiếp tục cầm dao đuổi theo vào lớp học và yêu cầu toàn bộ học sinh ra ngoài, sau đó tiếp tục chém ông H.

Phát hiện sự việc, nhiều giáo viên có mặt tại hiện trường đã can ngăn, đồng thời trình báo công an.

Sau một thời gian mọi người thuyết phục, ông P. đồng ý bỏ dao và được đưa xuống phòng y tế. Ông H. được các giáo viên đưa đến bệnh viện điều trị.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera trong lớp học ghi lại.

Ông P. đã bị công an tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ việc ông P. đến phòng hỏi ông H. đã ký giấy cho mình chuyển công tác hay chưa.