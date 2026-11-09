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Hai nữ sinh lớp 9 đánh nhau, hàng chục bạn đứng cổ vũ

Nhật Huy

TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến hình ảnh đăng trên mạng xã hội, hai nữ sinh lớp 9 ở đặc khu Phú Quốc (An Giang) hẹn nhau nói chuyện rồi xảy ra xô xát. Hàng chục học sinh từ nhiều trường khác nhau có mặt theo dõi nhưng không can ngăn, còn cổ vũ, quay clip vụ việc.

Ngày 9/11, Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) đã thông tin về vụ việc học sinh của trường đánh nhau gây thương tích, xảy ra đầu giờ chiều 6/11.

Theo nhà trường, do mâu thuẫn từ trước, hai nữ sinh V. S. T. và T. T. T. L. (cùng học lớp 9, Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn) đã hẹn nhau đến khu vực đường ra Giếng Tiên để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, hai em xảy ra xô xát, đánh nhau.

Đáng chú ý, có rất đông học sinh ở nhiều trường chứng kiến sự việc, nhưng các em chỉ đứng cổ vũ, quay clip. Theo xác minh ban đầu, nhóm học sinh chứng kiến khoảng 20 học sinh của Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn, 5 học sinh Trường THPT An Thới và 3 học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Cừ.

Vụ xô xát với bạn khiến em V.S.T. bị cào xước nhẹ trên mặt.

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Hai nữ sinh cùng lớp 9 lao vào đánh nhau được các bạn học ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội (Ảnh: Cắt từ clip).

Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn xuất phát từ việc đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội TikTok. Một học sinh không đồng ý với hình ảnh được đăng tải và yêu cầu gỡ xuống, nhưng người đăng không thực hiện yêu cầu, dẫn đến bất đồng và xảy ra vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm liên hệ học sinh, phụ huynh để xác minh.

Ngày 7/11, giáo viên chủ nhiệm tiếp tục làm việc với từng học sinh liên quan.

Sáng 8/11, nhà trường họp với phụ huynh, học sinh liên quan, giáo viên chủ nhiệm và công an khu vực An Thới. Tại cuộc họp, nhà trường tiến hành giáo dục, hòa giải giữa hai học sinh.

Nhà trường cho biết, sẽ phối hợp gia đình theo dõi sức khỏe, hỗ trợ tâm lý cho học sinh và giáo dục các em học sinh có liên quan; phối hợp lực lượng chức năng để tiếp tục làm rõ và có hình thức xử lý theo quy định.

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#Học sinh đánh nhau #bạo lực học đường #nữ sinh lớp 9 #Phú Quốc #An Giang

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