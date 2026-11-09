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Trao thưởng 19 đề tài giải Nhất Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên

Hà Linh

TPO - Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, T.Ư Đoàn và Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kĩ thuật Việt Nam vừa tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng, yêu cầu nâng cao năng suất và làm chủ công nghệ đặt ra nhiệm vụ cụ thể cho giáo dục đại học về chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao.

Những sinh viên đang xây dựng mô hình, kiểm chứng dữ liệu, làm thí nghiệm và phân tích chính sách hôm nay chính là nguồn nhân lực khoa học, công nghệ tương lai của đất nước.

Năm nay, giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên thu hút 722 đề tài từ 122 cơ sở giáo dục đại học, trải trên sáu lĩnh vực: khoa học tự nhiên, kĩ thuật và công nghệ, y dược, nông nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn; tăng 94 đề tài và 10 cơ sở giáo dục đại học tham gia so với năm 2025.

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Ban Tổ chức trao giải nhất cho các sinh viên xuất sắc

Sau quá trình lựa chọn, có 131 đề tài được xét chọn vào vòng chung khảo, trong đó 19 đề tài giải nhất, 112 đề tài giải nhì, 165 đề tài giải ba, 270 đề tài giải khuyến khích.

Qua danh mục đề tài, có thể thấy những hướng nghiên cứu chuyên sâu, gắn với các vấn đề thời sự và sự kết nối liên ngành.

yêu cầu nâng cao năng suất và làm chủ công nghệ đặt ra nhiệm vụ cụ thể cho giáo dục đại học về chuẩn bị con người. Những sinh viên đang xây dựng mô hình, kiểm chứng dữ liệu, làm thí nghiệm và phân tích chính sách hôm nay chính là nguồn nhân lực khoa học, công nghệ tương lai của đất nước.

Thứ trưởng mong muốn sinh viên có thêm sự tự tin để đặt câu hỏi nghiên cứu, tìm câu trả lời có căn cứ, lựa chọn vấn đề mình thực sự muốn hiểu, trao đổi thẳng thắn với thầy cô, kể cả khi kết quả khác với dự đoán.

“Khi chưa thành công, hãy xem phương pháp cần điều chỉnh ở đâu, dữ liệu còn thiếu gì. Thái độ trung thực và khả năng tự sửa sai sẽ giúp các em tiến xa. Với công cụ trí tuệ nhân tạo, hãy hiểu, kiểm chứng và chịu trách nhiệm về nội dung mình sử dụng”, Thứ trưởng nhận định.

Để nuôi dưỡng niềm say mê của sinh viên nghiên cứu khoa học, ông Hưng đề nghị các cơ sở giáo dục đại học quan tâm, tạo cơ hội nghiên cứu từ sớm qua học phần, đồ án, khóa luận và các nhóm nghiên cứu; tạo thuận lợi trong tiếp cận phòng thí nghiệm, dữ liệu, tài liệu và kinh phí. Cần mở cơ hội cho những em có ý tưởng tốt, kể cả khi chưa có thành tích nghiên cứu

Bên cạnh đó, nhà trường cần xây dựng, có lộ trình hỗ trợ sinh viên và đề tài triển vọng sau giải thưởng. Nghiên cứu cơ bản cần được đào sâu, kiểm chứng và công bố; nghiên cứu ứng dụng cần được thử nghiệm, hoàn thiện và kết nối với đơn vị sử dụng. Sinh viên có năng lực, nguyện vọng cần được định hướng học lên hoặc tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển tại doanh nghiệp.

Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bằng khen của T.Ư Đoàn cho các cá nhân, tập thể có đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ dành cho sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học và các đề tài đoạt giải.

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