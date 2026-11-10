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Giáo dục

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Tuyển sinh lớp 10 chuyên, Bộ GD&ĐT dự kiến chuyển sang thi tổ hợp

Hà Linh

TPO - Thay vì học sinh thi từng môn chuyên, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ chuyển thành bài thi tổ hợp để tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên để lấy ý kiến rộng rãi.

Một trong những điểm mới quan trọng là học sinh sẽ đăng ký dự tuyển và được tuyển vào trường chuyên theo khối chuyên, không phải môn chuyên như từ trước đến nay.

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Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về đổi mới thi tuyển vào lớp 10 THPT chuyên

Theo dự thảo, bài thi tuyển sinh vào trường chuyên được tổ chức theo khối, áp dụng chung một phương thức đối với tất cả học sinh đăng ký dự tuyển vào cùng một khối chuyên, cụ thể như sau:

Khối chuyên Khoa học tự nhiên, thí sinh sẽ phải làm bài thi Toán nâng cao, bài thi Ngữ văn và bài thi đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học tự nhiên.

Khối chuyên Khoa học xã hội, thí sinh sẽ phải làm bài thi Ngữ văn nâng cao, bài thi Toán và bài thi đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học xã hội.

Khối chuyên Ngoại ngữ, thí sinh sẽ phải làm bài thi Toán, bài thi Ngữ văn và bài thi ngoại ngữ mà học sinh đăng ký dự tuyển. Trong đó, bài thi Toán, bài thi Ngữ văn (không phải bài thi nâng cao) sử dụng đề thi chung của Sở GD&ĐT dành cho kỳ thi tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn.

Đối với khối chuyên Ngoại ngữ, học sinh đăng ký dự tuyển theo Ngoại ngữ cụ thể. Không xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo môn chuyên. Học sinh dự tuyển vào cùng một khối chuyên được xét tuyển theo cùng một phương thức và cùng điểm chuẩn.

Kết quả trúng tuyển theo khối chuyên không đồng nghĩa với việc học sinh phải học chuyên sâu tất cả các môn học thuộc khối chuyên. Việc đăng ký môn học chuyên sâu được thực hiện vào cuối học kỳ I lớp 10.

Trường hợp địa phương không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 thì Sở GD&ĐT tổ chức các bài thi này cho học sinh dự tuyển vào trường chuyên.

Bài thi Toán nâng cao, bài thi Ngữ văn nâng cao, bài thi ngoại ngữ do Sở GD&ĐT quy định trên nền tảng yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Bài thi đánh giá năng lực đọc hiểu Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội là bài thi tổng hợp, đánh giá năng lực đọc hiểu, tư duy logic, lập luận và giải quyết vấn đề trên nền tảng yêu cầu cần đạt của môn Khoa học tự nhiên (đối với khối chuyên Khoa học tự nhiên), môn Lịch sử và Địa lí (đối với khối chuyên Khoa học xã hội) cấp THCS; không yêu cầu kiến thức chuyên sâu của từng môn học.

Điểm bài thi Toán nâng cao, Ngữ văn nâng cao, bài thi ngoại ngữ được tính hệ số tối thiểu là 2; điểm các bài thi còn lại tính hệ số 1 vào tổng điểm xét tuyển. Trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học tổ chức các bài thi do cơ sở giáo dục đại học quy định theo nguyên tắc tại điểm này.

Dự thảo cũng nêu, trường chuyên thuộc tỉnh, hằng năm, Sở GD&ĐT trình UBND cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của trường chuyên.

Trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học, hằng năm, hiệu trưởng trường chuyên trình người có thẩm quyền theo quy định của cơ sở giáo dục đại học quản lý trường chuyên phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của trường chuyên;

Chậm nhất 60 ngày trước ngày tổ chức thi tuyển, trường chuyên thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý trường chuyên và của trường chuyên;

Việc thay đổi phương thức thi tuyển, theo Bộ GD&ĐT là nhằm đảm lựa chọn được học sinh có nền tảng kiến thức, năng lực, tư duy, phẩm chất và tiềm năng phát triển phù hợp với lĩnh vực của khối chuyên, yêu cầu của chương trình và định hướng phát triển của trường chuyên; không chỉ căn cứ vào thành tích học tập hoặc kết quả của một môn học riêng lẻ.

Bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch, bình đẳng giữa trường chuyên thuộc tỉnh và trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học;

Sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục đại học quy định hình thức thi, thời điểm tổ chức thi, thời gian làm bài và nội dung các bài thi theo quy định; thành lập các hội đồng ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo; phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào trường chuyên.

Tại Hà Nội, những năm qua, thí sinh dự tuyển vào trường chuyên sẽ thực hiện 3 môn thi theo đề chung của Sở GD&ĐT. Ngoài ra, thí sinh thực hiện thêm 1 bài thi môn chuyên.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính theo công thức: Tổng điểm 3 môn thi không chuyên (hệ số 1) cộng với điểm bài thi môn chuyên nhân hệ số 2. Tất cả các bài thi đều được chấm theo thang điểm 10.

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#tuyển sinh trường chuyên #thi lớp 10 #bài thi tổ hợp #Bộ GD&ĐT #khối chuyên #trường THPT chuyên

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